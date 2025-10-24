Walldürn. (rjs) Nach gut sieben Monaten Bauzeit ist am Freitag die Sanierung der Marsbachbrücke "Heideblick" mit der offiziellen Freigabe für den Verkehr abgeschlossen worden. Rund 550.000 Euro hat die Stadt in das Projekt investiert, um für den motorisierten Verkehr, aber auch für Radfahrer und Fußgänger eine sichere Verbindung zwischen der Hauptstraße und dem Breiten Gäßchen zu schaffen.