Freitag, 24. Oktober 2025

Marsbachbrücke "Heideblick" für Verkehr freigegeben (Fotogalerie)

Die Sanierung ist nach sieben Monaten Bauzeit abgeschlossen. . Rund 550.000 Euro hat die Stadt in das Projekt investiert

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 18:00 Uhr 58 Sekunden
Bei der offiziellen Freigabe für den Verkehr besichtigten (v. l.) Philipp Kraft, Meikel Dörr, Christian Berlin, Jörg Heizmann, Pascal Leis und Daniel Schäfer das Bauwerk. Foto: Ralf Scherer

Walldürn. (rjs) Nach gut sieben Monaten Bauzeit ist am Freitag die Sanierung der Marsbachbrücke "Heideblick" mit der offiziellen Freigabe für den Verkehr abgeschlossen worden. Rund 550.000 Euro hat die Stadt in das Projekt investiert, um für den motorisierten Verkehr, aber auch für Radfahrer und Fußgänger eine sichere Verbindung zwischen der Hauptstraße und dem Breiten Gäßchen zu schaffen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Ralf Scherer
Redakteur
zu unseren Autoren  
