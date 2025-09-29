Walldürn. (pm) Ein besonderes Herbsterlebnis erwartet Besucher am Sonntag, 19. Oktober, von 13 bis 18 Uhr in der Walldürner Innenstadt: Beim "Dürmer Herbst" lockt ein bunter Mix aus Musik, Kulinarik, Kunst und familienfreundlichen Aktivitäten. "Unter dem Motto ,Klang und Genuss‘ wird die Stadt zum Schauplatz für ein herbstliches Treiben voller Stimmung, Unterhaltung und kulinarischer Vielfalt", verspricht die Stadt Walldürn.

Besucher können durch die Geschäfte der Innenstadt schlendern, den neuesten Herbst-Trends nachstöbern und besondere Angebote entdecken. Zudem präsentieren zahlreiche Kunsthandwerker und Aussteller handgefertigte Werke, und das Elfenbeinmuseum sowie die Galerie "Fürwahr" heißen ebenso Besucher willkommen. Für Technik-Fans gibt es darüber hinaus eine spannende Autoausstellung des Autohauses am Limes Golderer direkt vor Ort.

Kulinarisch hat der "Dürmer Herbst" einiges zu bieten: Zahlreiche Stände laden zum Probieren ein – von herzhaften Grillspezialitäten, Pommes und Nuggets über Hot Dogs, Schnitzelbrötchen, Paninis und Pizzen bis hin zu regionalen Spezialitäten wie geräuchertem Wildschwein nach polnischer Art. Süße Leckereien wie Crêpes, Bubble-Waffeln sowie Kaffee und Kuchen sorgen für Genussmomente, während erfrischende Cocktails und heimischer Most das Angebot abrunden. Für gemütliche Pausen bieten unter anderem das Kolpingcafé, "Rinos Gelati", die Backstube Müssig, das Café "Linde" und das Eiscafé "Azzurro" warme Getränke und süße Köstlichkeiten.

Kleine Gäste kommen ebenfalls nicht zu kurz: Zahlreiche Vereine, darunter die Jugendfeuerwehr und der TV Walldürn, haben spannende Mitmachaktionen vorbereitet. Ein ganz besonderer Höhepunkt ist der Zauberer "Fanthomas", der mit lustiger, magischer Unterhaltung und kunterbunten Ballontieren große Kinderaugen garantiert. Zudem ist der Erlebnisbauernhof Weismann dabei und ermöglicht es Kindern, die Herstellung von Haferflocken zu entdecken und sich an der kreativen Bastelstation auszutoben.

Für eine lebendige, festliche Atmosphäre in den Straßen sorgen talentierte Musiker wie die Band "Spaceheist", "Kat and the CapChaps", Nilz Hübenbecker, "Weddes und Toffi", Joe Ginnane und Jürgen Weckbach. Um 17 Uhr findet in der neuen Aula der Konrad-von-Dürn-Realschule das Konzert "Wein, Liebe, Gesang" des Vokal-Ensembles "Auftakt" statt.

Kunstliebhaber können die Ausstellung "Begegnungen" in der Galerie "Fürwahr" besuchen, unter anderem mit Werken von Bernd Schäfer (Rosenberg), Josef Speth (Schneeberg) und Gottfried Schütz (Walldürn). Das Elfenbeinmuseum hat ebenfalls geöffnet.