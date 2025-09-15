Bei der Fahrrad-Wallfahrt werden auch die Räder gesegnet
Die Friedensrundtour über 15 Kilometer ist für viele Teilnehmer ein feststehender Termin im Kalender.
Von Achim Dörr
Walldürn. "Ich bin das erste Mal dabei und habe über das Internet von der Fahrrad-Wallfahrt in Walldürn erfahren. Das Thema hat mich angesprochen, und den Blutaltar habe ich auch noch nicht gesehen", sagte eine Radlerin aus Wertheim zu Beginn der Tour. Der Leitgedanke der 15 Kilometer langen Rundfahrt um Walldürn war, wie in den Jahren zuvor, auf den Frieden
