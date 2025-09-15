Montag, 15. September 2025

Plus Walldürn

Bei der Fahrrad-Wallfahrt werden auch die Räder gesegnet

Die Friedensrundtour über 15 Kilometer ist für viele Teilnehmer ein feststehender Termin im Kalender.

15.09.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 58 Sekunden
Mit der Segnung der Fahrräder und aller Teilnehmer auf dem Wallfahrtsplatz endete die Fahrrad-Wallfahrt in Walldürn, die viele Teilnehmer immer wieder anzieht und in der Wallfahrtssaison einen festen Platz hat. Foto: Achim Dörr

Von Achim Dörr

Walldürn. "Ich bin das erste Mal dabei und habe über das Internet von der Fahrrad-Wallfahrt in Walldürn erfahren. Das Thema hat mich angesprochen, und den Blutaltar habe ich auch noch nicht gesehen", sagte eine Radlerin aus Wertheim zu Beginn der Tour. Der Leitgedanke der 15 Kilometer langen Rundfahrt um Walldürn war, wie in den Jahren zuvor, auf den Frieden

