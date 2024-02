Mosbach/Waldkatzenbach. (cao) Seit Ende November werden in Waldkatzenbach, genauer im Grenzbereich zwischen Feriendorf und Wohngebiet, immer wieder Giftköder ausgelegt. Mehrere Hunde mussten bereits tierärztlich behandelt werden.

Für Hinweise zur Ergreifung des Täters oder der Täterin lobt die "Initiative gegen Giftköder" nun eine Belohnung von 2200 Euro aus. Gebildet wurde die Initiative von Bürgern, der Feriendorf-Vermögens- und Interessenverwaltung sowie der Gemeinde Waldbrunn.

Die auch in Spielplatznähe aufgefundenen Köder bestanden aus für Tiere – und Menschen – tödlichem blauem Schneckenkorn, das teilweise in Wurst beziehungsweise Schinken versteckt war. Ausgelegt wurden sie in den Tagen vor dem 29. November und bis zum 6. Dezember im Bereich des Fußwegs zwischen Büchnerstraße und Feriendorf, außerdem entlang des Weges zwischen Hölderlinstraße und Feriendorf, am Glascontainer am Spielplatz des Feriendorfs sowie nahe der Ferienwohnung "Irmgard" an der Straße "Im Hirschhorn".

Am 13. Januar (oder in den Tagen davor) wurden die gleichen Giftköder zudem zwischen dem Feriendorf und der Tankstelle im Einmündungsbereich der Straße "Im Hirschhorn" in die Freiherr-von-Drais-Straße verteilt.

"Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige relevante Feststellungen getätigt?", fragt die Initiative gegen Giftköder auf einem Flyer, der gleichzeitig auch Hundebesitzer und Eltern von kleinen Kindern auf die Gefahr aufmerksam machen soll. Hinweise nehmen die Polizeidienststelle Wagenschwend, Telefoon 06274.828050, oder die Gemeindeverwaltung Waldbrunn, Telefon 06274.9300, entgegen.

Alle Hinweise, die zur Überführung von Tatbeteiligten führen, werden berücksichtigt. Dafür ist es allerdings notwendig, Kontaktdaten per E-Mail an initiativegegengiftkoeder@gmail.com zu senden.