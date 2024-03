Über ein „inakzeptables Flickwerk“ beim Glasfaserausbau im Walldürner Weg in Höpfingen beschwerte sich ein Anwohner am Montag in der Sitzung des Gemeinderats. Bürgermeister Christian Hauk erklärte, dass der Baubetrieb bis auf Weiteres eingestellt wurde. Foto: Adrian Brosch