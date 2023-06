Eigentümer an den von der Sanierung betroffenen Straßen haben die Möglichkeit, im Zuge der Arbeiten ihre Hofeinfahrten komplett erneuern zu lassen. Diese sollen sich mit dem örtlichen Polier oder dem Bauleiter in Verbindung setzen. Zu Fuß werden die Anwohner ihre Grundstücke immer erreichen können. Es kann jedoch ...

Die Kanal- und Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt Schlierstadt sind, genau wie die Fahrbahndecke, sanierungsbedürftig. Betroffen sind die Haupt-, Hecken-, Kirch- und Rathausstraße. Zusätzlich werden die Gehwege saniert. Zur gleichzeitigen Verlegung von Glasfaser- und Stromleitungen steht das Ingenieurbüro in Kontakt mit Netze BW und BBV Deutschland.

Schlierstadt. (pm) Am Montag fand in der Mehrzweckhalle in Schlierstadt eine Bürgerinformation über die bevorstehenden umfangreichen Bauarbeiten zur Ortsdurchfahrt in Schlierstadt statt. Bürgermeister Jürgen Galm, Ortsvorsteher Jürgen Breitinger, Bauamtsleiter Matthias Steinmacher und Daniel Gerhardt von Walter Ingenieure begrüßten hierzu rund 60 Schlierstädter Bürgerinnen und Bürger.

Im Lauf der Woche wird die Baustelle eingerichtet, in der kommenden Woche beginnen die Bauarbeiten dann für den ersten Bauabschnitt, der sich von der Ortseinfahrt aus Richtung Zimmern bis zum "Badischen Hof" erstreckt sowie die Rathaus-, Kirch- und Heckenstraße umfasst. Dieser erste Bauabschnitt soll voraussichtlich im Juni 2024 abgeschlossen werden. Um diesen ambitionierten Plan einzuhalten, wird mit zwei Baukolonnen gearbeitet.

Die erste Kolonne startet nächste Woche im Bereich der Kirchstraße 1 bis 21 mit den Tiefbauarbeiten und rückt bis zur Hausnummer 43 vor. Im September beginnen die Arbeiten in der Rathaus- und Hauptstraße.

Jeder der insgesamt drei Bauabschnitte soll innerhalb je eines Jahres abgeschlossen sein, sodass die Gesamtmaßnahme ca. drei Jahre in Anspruch nehmen wird. Die Stadt Osterburken hat jedoch noch keine Fördermittelzusagen für den zweiten und dritten Bauabschnitt, weshalb noch unklar ist, ob die Bauabschnitte nahtlos ineinandergreifen können. Sollten Förderzusagen ausbleiben, könnte es zu Pausen zwischen den Bauabschnitten kommen.

Wegen der umfangreichen Maßnahmen sind Verkehrsumleitungen notwendig. Die Abstimmungen mit dem Landratsamt sind hierzu noch im Gange. In Richtung Zimmern kann über die Kirch- und Rathausstraße gefahren werden. In Richtung Eberstadt soll über die Seckacher Straße geleitet werden. Hierzu ist geplant, die Einbahnstraßenregelung aufzuheben und eine Ampel zu installieren.

Eigentümer an den von der Sanierung betroffenen Straßen haben die Möglichkeit, im Zuge der Arbeiten ihre Hofeinfahrten komplett erneuern zu lassen. Diese sollen sich mit dem örtlichen Polier oder dem Bauleiter in Verbindung setzen. Zu Fuß werden die Anwohner ihre Grundstücke immer erreichen können. Es kann jedoch vorkommen, dass das Grundstück für einige Wochen mit dem Auto nicht zu erreichen ist, wenn davor gerade Arbeiten stattfinden. Wer hiervon wann betroffen sein wird, gibt die Baufirma Wolf und Müller rechtzeitig ein bis zwei Wochen vorher bekannt. Öffentliche Parkplätze sind am Friedhof oder der Pfarrscheune vorhanden. Die Streckenführung der Buslinien befindet sich noch in Abstimmung. Teilweise werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Der Eigenanteil der Stadt Osterburken an der Sanierung und des Ausbaus des ersten Bauabschnitts beträgt ca. 4,5 Millionen Euro.

In der Gemeinderatsitzung im April erfolgte die Auftragsvergabe für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Schlierstadt. Der erste Bauabschnitt dieses Großprojekts beinhaltet die Strecke vom Ortseingang aus Richtung Zimmern bis zur Kreuzung am "Badischen Hof". Da-neben wird begleitend die notwendige Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen in den Einmündungsbereichen und der Kirchstraße erfolgen. Zwischenzeitlich erfolgten die für die Bauausführung erforderlichen Abstimmungsgespräche zwischen der Firma, dem Planungsbüro und dem Bauamt.

Außerdem ist die Firma auf der Suche nach Baustellenlagerflächen. Dazu geht sie auch direkt auf Grundstückseigentümer zu.