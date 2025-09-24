Wie geht Mosbach mit immer mehr Radfahrern um?
Das Rad dreht sich munter weiter: Im Gemeinderat erläuterte Stadtplaner Reinhard, was sich in Sachen Radverkehrskonzept schon getan hat und noch tut.
Von Heiko Schattauer
Mosbach. Noch ist das Auto der Deutschen liebstes Kind. Aber spätestens, seitdem sich an Fahrrädern kleine, den Vortrieb unterstützende Elektromotoren finden, wachsen Markt und Bedeutung von City-, Cross-, Mountain- oder auch Gravelbikes. Mit steigender Beliebtheit und vermehrter Nutzung auch im Alltag (unter anderem dank Initiativen wie Jobbike etc.)
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+