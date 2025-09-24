Mittwoch, 24. September 2025

Plus Verkehr

Wie geht Mosbach mit immer mehr Radfahrern um?

Das Rad dreht sich munter weiter: Im Gemeinderat erläuterte Stadtplaner Reinhard, was sich in Sachen Radverkehrskonzept schon getan hat und noch tut.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Mit der Ausweisung der Straße „Am Henschelberg“ zur Fahrradstraße hat die Stadt ein „aktives Zeichen“ für die Radler gesetzt. Was sonst noch in Sachen Radverkehrskonzept realisiert wurde, skizzierte Stadtplaner Michael Reinhard im Gemeinderat. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Noch ist das Auto der Deutschen liebstes Kind. Aber spätestens, seitdem sich an Fahrrädern kleine, den Vortrieb unterstützende Elektromotoren finden, wachsen Markt und Bedeutung von City-, Cross-, Mountain- oder auch Gravelbikes. Mit steigender Beliebtheit und vermehrter Nutzung auch im Alltag (unter anderem dank Initiativen wie Jobbike etc.)

Heiko Schattauer
