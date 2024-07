Region Mosbach. (schat) Gleich zwei Gewitterzellen entluden sich am Montagabend in Mosbach und der Region. Neben reichlich Blitz und Donner gab’s dabei auch jede Menge Regen und heftigen Wind. Kurz nach halb neun Uhr krachte es das erste Mal gewaltig, gegen 23 Uhr brach das zweite Gewitter los. Der Doppelschlag blieb nicht ohne Folgen, Bäume stürzten um, Felder, Wiesen und Straßen, wurden überflutet, Keller liefen voll. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren hatten einen arbeitsreichen Abend, wurden vielfach alarmiert. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr berichtete am Dienstagvormittag von rund 50 Einsätzen im Bereich Mosbach und Umgebung, rund 100 Feuerwehrleute wurden helfend aktiv. Die gute Nachricht: Verletzte gab es durch das Unwetter offenbar nicht.

Besonders gefordert war die Feuerwehr Zwingenberg. Kurz vor Mitternacht erreichte die Wehr ein Notruf vom Jugendzeltplatz am Naturfreundehaus, wo der Starkregen für Überflutungen des Platzes gesorgt hatte und selbiger dann sicherheitshalber geräumt werden musste. Insgesamt 43 Kinder und 16 Betreuer einer Gruppe aus Rheinland-Pfalz waren von der Feuerwehr sicher ins "Trockene" zu bringen. Dabei kamen nach kurzer Planungsbesprechung vor Ort die kurzen Drähte der Verwaltungen innerhalb der Region zum Tragen: Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp vermittelte Neckargerachs Bürgermeister Norman Link eine pragmatische "Soforthilfe". Und so wurden die Zeltlagerteilnehmer und ihre Betreuer von der Feuerwehr kurzerhand ins TCRH-Center nach Mosbach (ehemalige Kaserne) gebracht, wo sie verpflegt wurden und in den Schulungsunterkünften den Rest der Nacht sicher und vor allem im Trockenen verbringen konnten. "Bei diesem Einsatz muss ein großer Dank an alle Beteiligten für die Super-Zusammenarbeit ausgesprochen werden", erklärt Patrick Sarodnick, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Zwingenberg. Neben den beiden involvierten Verwaltungschefs lobte er auch die DRK-Bereitschaft Waldbrunn und natürlich die TCRH-Verantwortlichen für die schnelle Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Erstversorgung der gestrandeten Zeltlager-Gruppe mit Snacks und Getränken. Ein zweites, auf dem Areal unweit des Neckars in Zwingenberg befindliches Zeltlagers wurde Feuerwehrangaben privat aufgelöst (zumindest für die Nacht auf Dienstag), Teilnehmer und Betreuer wurden hier eigenorganisiert abgeholt.

Für Aufregung und Feuerwehreinsätze sorgte vor allem das erste Gewitter auch im Mosbacher Masseldorn. Auf Videos, die Anwohner etwa in der Reichenbucher Straße aufgenommen haben, ist ein brauner Fluss zu sehen, der die abschüssige Straße Richtung Sportgelände hinunter rauscht und dabei zahlreiche Gärten und Kellerräume unter Wasser setzt. "Land unter im Masseldorn" titelt RNZ-Mitarbeiter Manfred Leitheim passend dazu. Während sich hier noch mutige Autofahrer gegen den Strom bergauf kämpfen, wurde ein paar Meter weiter, in der Straße "Am Bauernbrunnen", Polizeiangaben zufolge ein Fahrzeug aufgrund der Wassermassen auf ein anderes Fahrzeug geschoben. Die Höhe des hier entstandenen Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

In der Jean-de-la-Fontaine-Straße (Schulzentrum Katzenhorn) stürzte ein Baum auf zwei geparkte Autos, der Schaden wird hier auf 5 000 Euro geschätzt. Und auch rund um die Schulen selbst war am Dienstagmorgen Aufräumen angesagt, neben Besen und Schaufel brauchte es dabei mitunter auch die Motorsäge, am NKG etwa waren etliche heruntergebrochene Äste aus dem Weg zu räumen. Parallel war der Bauhof Mosbach u.a. damit beschäftigt, Straßenzüge von Schlamm zu befreien.

Die weiteren Einsätze der Feuerwehren und Rettungsdienste verteilten sich auf Areale in Obrigheim, Neckarelz, Haßmersheim und Billigheim, wie Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr erklärt. Mehrere Blitzeinschläge (auf offenem Feld) seien zu verzeichnen gewesen, zwischen Muckental und Dallau musste zudem vorübergehend die Landstraße gesperrt werden.