> Mosbach vor 50 Jahren: Gästeführerin Kirsten Thormann lädt am Samstag um 14 Uhr zu einer Führung durch die Mosbacher Altstadt ein. Vor einem halben Jahrhundert sollte die Stadt ein neues Gesicht bekommen, moderner werden. Die Umsetzung dauerte etwas länger, und man erkannte, welche Sünde man begehen würde, wenn man dem Trend folgt und alles "Alte" beseitigt. Treffpunkt der rund zweistündigen Führung ist am Château-Thierry-Platz. Tickets unter gibt es unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen

> Musik und Texte in der Stiftskirche: Anregende und emotionale literarische und musikalische Werke sind am Karfreitag um 15 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche zu erleben. Pfarrerin i. R. Birgit Lallathin und Pfarrerin Bianca Meinzer lesen Texte von Hermann Hesse, Wolf Biermann und anderen. Den musikalischen Teil gestalten Fiona Luisa (Sopran), Flavia Martins (Violine) sowie Isabelle Richter (Orgel, Klavier). Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Lifesong am Ostersonntag: Ostern ist weit mehr als Ostereier suchen, essen und mit der Familie zusammenzukommen. Darum soll es im Lifesong-Gottesdienst am Ostersonntag um 10.10 Uhr in der Stiftskirche Mosbach gehen. Im Zentrum steht der Song "You Raise Me Up", gesungen von der Kantorei.

> Musikkabarett im Schützenstadl: Der bayerische Musikkabarettist Vogelmayer tritt am Ostersonntag um 19 Uhr mit seinem Programm "Lebensfreude" im Schützenstadl in Mosbach (Limbacher Str. 6) auf. Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter Telefon 0170/3500771.

> Osterfeuer in Mörtelstein: Am Karsamstag brennt im Hof des Gemeindehauses in Mörtelstein das Osterfeuer. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einer kreativen Andacht im Gemeindehaus und danach wird das Osterfeuer im Hof entzündet. Bewirtet werden die Gäste anschließend vom Förderverein des Mörtelsteiner Gemeindehauses.

> Bass, Beats und Bunny-Vibes: Unter dem Motto "Ei love Music" lädt die SG Auerbach am Samstag um 20 Uhr in die örtliche Sporthalle ein. DJ Generation Sounds wird mit Bass, Beat und Bunny-Vibes mächtig einheizen. Eine große Auswahl an Getränken gibt es an der Cocktail-, Bier- und Desparados-Bar. Von 20-21 Uhr ist Happy Hour.

> Jahreskonzert des Musikvereins Oberschefflenz: Der Musikverein Oberschefflenz lädt am Ostersonntag um 20 Uhr zu seinem Jahreskonzert in die Roedderhalle (Hofacker 3) in Oberschefflenz ein. Dirigent Bernd Heß hat ein vielseitiges Programm vorbereitet. Auch die Nachwuchsmusiker des Miniorchesters "MiO" werden zu erleben sein.

> Festliches Osterkonzert in Wagenschwend: Der Musikverein Eintracht Wagenschwend lädt am Ostersonntag zu einem festlichen Osterkonzert ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Beginn ist um 20 Uhr. Unter der musikalischen Leitung von Dirigent Lukas Bachert präsentiert das Blasorchester ein abwechslungsreiches Programm. In diesem besonderen Rahmen wird auch der langjährige Dirigent Gerhard Schäfer verabschiedet. Gleichzeitig freut man sich, mit Lukas Bachert einen neuen Dirigenten willkommen zu heißen. Der Eintritt ist frei.

> Krebsbachtalbahn fährt wieder: Am Ostersonntag startet der Ausflugsverkehr der Krebsbachtalbahn mit dem historischen Schienenbus aus den 1960er-Jahren. Die erste Abfahrt ist um 9.32 Uhr in Hüffenhardt und um 10.20 Uhr in Neckarbischofsheim Nord. Daran schließen sich weitere Fahrten bis in den frühen Abend an. Am Ostermontag lädt der Förderverein Krebsbachtalbahn zur Ostereiersuche mit anschließendem Puppentheater ein.

Um 10.42 Uhr ab Hüffenhardt bzw. 11.20 Uhr ab Neckarbischofsheim Nord bringt der historische Triebwagen die Fahrgäste nach Untergimpern, wo die Ostereier gesucht werden. Anschließend kann man entweder um 12.42 Uhr ab Untergimpern nach Hüffenhardt und wieder zurückfahren oder länger in Untergimpern bleiben, wo im Kindergarten von 12.15 Uhr bis 13 Uhr das Fex-Figurentheater "Der Zapperdockel und der Wock" für Kinder ab vier Jahren aufführt.

> Adventon startet in die Saison: Zum Saisonauftakt veranstalten die Siedler von "Adventon" am Freitag und Samstag ihre Tage der offenen Tür mit freiem Eintritt. Dann werden Besuchern zwei offene Führungen pro Tag und die Möglichkeit geboten, mehr über die spannenden Tätigkeiten der mittelalterlichen Siedler zu erfahren und sich in vergangene Zeiten entführen zu lassen.

Direkt im Anschluss an die Tage der offenen Tür lädt der Mittelalterfreilichtpark "Adventon" am Sonntag und Montag zum österlichen Frühlingsfest ein, welches zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie bereithält: von einem spannenden Osterrätsel mit der Chance auf tolle Preise für Kinder über Live-

Musik und Armbrustschießen bis hin zu einem imposanten Osterfeuer am Ostersonntag. Die Öffnungszeiten an allen Tagen sind von 11 bis 18 Uhr.

Zum letzten Gründonnerstag im „Halli Galli“ rockt die Band „Shark“ die Bühne. Foto: Shark

> Shark rocken das Halli Galli: Musik aus den Charts, Partysongs, Rockklassiker sowie Dance- und Discosounds hat die Band Shark im Gepäck. Diesen Stilmix, gepaart mit innovativer Showtechnik, präsentiert eine der gefragtesten Coverbands aus der Umgebung am Gründonnerstag ab 21 Uhr live in der Diskothek "Halli Galli" in Buchen.

> Ostern im Freilandmuseum: Viele tolle Aktionen und ein volles Kreativprogramm warten über Ostern auf die großen und kleinen Besucher im Odenwälder Freilandmuseum. Süß und verführerisch wird es am Ostersonntag ab 11 Uhr im Bofsheimer Haus: Dort können Familien unter Anleitung aus gerösteten Kakaobohnen heiße Schokolade herstellen und gleich probieren. Am Ostermontag ist es dann so weit: Um 13, 14, 15 Uhr ist jeweils Suchbeginn für die bunten Eier, die der Museumshase jeweils zuvor auf der Wiese hinter den altehrwürdigen Museumsgebäuden versteckt hat. Hierbei gibt es parallel getrennte Suchaktionen für Kindergartenkinder und für Kinder über sechs Jahren. Das Museum hat dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

> Rocknacht in Walldürn: Abrocken ist am Gründonnerstag im Walldürner "Haus der offenen Tür" möglich. Nach der Vorgruppe "Still Riot" legt die Coverband "F.U.C.K." mit ihrer mitreißenden Bühnenshow los. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

> Schlossmarkt, Erbach: Auf dem Marktplatz vor dem Schloss findet immer am dritten Samstag im Monat von 13 bis 18 Uhr ein abwechslungsreicher Markt mit regionalen Anbietern und wechselndem Rahmenprogramm statt. Neben traditionellen Marktständen gibt es auch ein reichhaltiges Angebot an Kunsthandwerk sowie Essen und Getränke.

Der Genussmarkt wird von einem wechselnden Musikprogramm, Kinderprogramm und immer wieder stattfindenden Highlights ergänzt. Zu Ostern werden die kleinen und großen Gäste mit österlichen Kleinigkeiten der Marktstände und einer Ostereiersuche im Lustgarten um 14 und 16 Uhr überrascht.