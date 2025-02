Region Eberbach. (momo) Faschingsfreunde können sich auf das Wochenende freuen: In Rockenau laden die Narren des Clubs Eulenspiegel zur ersten Prunksitzung. Wer es ruhiger mag, kann sich abends vom Können des Kammerchors und der Philharmonie in der Michaelskirche überzeugen. In Schönbrunn gibt es einen Flohmarkt für den guten Zweck, in Hirschhorn einen Frauentreff.

Eberbach

> Prunksitzung: Tolles Treiben herrscht ab 19.11 Uhr samstags in Rockenau: In der Hans-Leistner-Festhalle beginnt dann die erste von drei Prunksitzungen. Nach langer Vorbereitung dürfen die Gäste auch diesmal gespannt sein, welches bunte Programm die Eulenspiegel-Jünger um Präsidentin Stefanie Müller-Heun auf die Beine gestellt haben.

> Brahms-Requiem: Samstag Abend sorgen der Junge Kammerchor Rhein-Neckar und die Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar sorgen in einer gemeinsamen Konzertreihe für ein filigranes Klangerlebnis. Sie präsentieren um 18 Uhr in der Michaelskirche "Ein deutsches Requiem" von Johannes Brahms in einer kammermusikalischen Fassung.

Das romantische Chorwerk stellt den trauernden Menschen ins Zentrum und handelt von Trost und Hoffnung in Zeiten persönlichen Verlustes. Zur Verwirklichung dieses Projekts verschmelzen Junger Kammerchor und Junge Kammerphilharmonie zu einem feinen Klangkörper. Der Eintritt kostet 20 Euro (ermäßigt: 10), Tickets gibt es unter www.jungerkammerchor.eu.

Schönbrunn

> Flohmarkt: Die Hose zu kurz, die Schuhe zu klein und das Spielzeug hat seinen Reiz verloren? Der gut erhaltene, nicht mehr benötigte Kinderwagen nimmt Platz im Keller weg? All diese Sachen können Interessierte am 8. Februar im Bürgersaal Schönbrunn verkaufen. Von 13 bis 16 Uhr findet hier der Flohmarkt der Kita Sonnhalde statt. Die Standgebühr beträgt zehn Euro plus eine Kuchenspende. Weiter Infos gibt es per E-Mail an elternbeiratsonnenhalde@gmail.com.

Hirschhorn

> Frauentreff: Der erste internationale Frauentreff des Jahres findet morgen um 15 Uhr statt. Wie gewohnt treffen sich Interessierte im evangelischen Gemeindehaus, Alleeweg 6a. "Gärten der Stille - eine Herbstreise durch japanische Gärten", unter diesem Titel möchte Annette von ihrer Japanreise berichten. Im Anschluss wartet ein gemeinsames internationales Buffet.

> Oldtimerfreunde: Die Oldtimerfreunde Neckartal Jahreshauptversammlung findet morgen wie jedes Jahr zusammen mit der Winterfeier bei UB-Fahrzeugservice in der Ersheimer Straße statt. Alle Mitglieder und alle interessierten Freunde von Oldtimern werden herzlich eingeladen.