Region Eberbach. (alr) Klimaschutz und das Wandeln in der Natur. Das steht an diesem Wochenende, 22. und 23. März, ganz oben auf der Tagesordnung. Bei schönstem Wetter werden geführte Touren angeboten, Interessierte können sich an weltweiten Aktionen für den Klimaschutz beteiligen oder auf Flohmärkten ausgedienten Dingen eine zweite Chance geben. Wir haben das Programm am Wochenende – soweit bekannt – zusammengefasst.

Eberbach

> Die Earth Hour findet am Samstag unter dem Motto "Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten." statt. Dafür lädt die Stadtverwaltung nicht nur alle Interessierten dazu ein, für eine Stunde alle Lichter zu löschen, sondern auch zum Leopoldsplatz zu kommen um gemeinsam zu singen. Die Earth Hour ist eine weltweite Aktion, in der ein Zeichen für Klimaschutz gesetzt wird.

> Zum Weltwassertag am Samstag haben sich der Eberbacher Simon Dost zusammen mit Babara Krawczyk eine Aktion ausgedacht: Von 10.30 bis 15.30 Uhr kann im Geschäft Barbara’s Beauty 2.0 und Tee-Oase für sauberes Trinkwasser gewürfelt werden. Pro Punkt soll ein Euro an die gemeinnützige Organisation Viva con Agua gespendet werden. Es wird außerdem an einem Infostand über das Problem der weltweiten Wasserversorgung aufmerksam gemacht.

> Wandern mit dem Förster Hubert Richter steht am Samstag auf dem Programm. Diese etwa vierstündige Tour findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Ab in den Wald” des Kreisforstamts statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Wendeplatz an der Schranke im Karlstal. Die Wanderroute führt auf einer Strecke von rund zehn Kilometern am Itterberg hinauf bis zur Von-Göler-Hütte, weiter über das "Rondell” und den Aussichtspunkt an der Bauriedhütte zu ehemaligen Steinbrüchen und zum höchsten Baum im Odenwald.

Unterwegs gibt es Infos über den Eberbacher Stadtwald, Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten wie Quellen, Hütten, Bäume, Landschaft und historische Orte. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Rucksackverpflegung sollte bei Bedarf selbst mitgebracht werden. Da die Zufahrt zum Wendeplatz gesperrt ist, sollten Autos im Bereich des Hohenstaufen-Gymnasiums abgestellt werden.

> Die mini-Meisterschaften des Deutschen Tischtennisbundes, die sich an alle Mädchen und Jungen richten, die noch nicht aktiv im Verein spielen, werden am Samstag vom Turnverein Eberbach in der Mehrzweckhalle ausgerichtet. Auch Weltmeister und Olympiasiegerinnen und -sieger haben einmal klein angefangen. Darum können die Meisterschaften ein Sprungbrett für die Stars von Morgen sein.

Mitmachen dürfen alle Jungen und Mädchen, die nach dem 1. Januar 2012 geboren sind. Für die Kinder, die nach dem 1. Januar 2014 geboren sind, kann es sogar bis zum Bundesfinale gehen. Auch für die Kleinsten, die nach dem 1. Januar 2016 geboren sind, gibt es eine eigene Altersklasse.

Los geht’s um 10 Uhr, die Halle ist bereits ab 9 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind per E-Mail an bayer@tve-tischtennis.de oder am Turniertag noch bis 9.30 Uhr möglich.

> Einen Rundgang außerhalb der Altstadt bietet die Tourist-Information am Sonntag an. Dort beginnt die etwa zweistündige Tour durch Alt-Eberbach um 14 Uhr. Bei dem Rundgang lernen die Teilnehmenden die Stauferstadt im 19. und 20. Jahrhundert kennen. Alte Stiche, Lithografien und Fotografien zeigen die acht Stadttürme und Stadttore, das Keitland, die Kastanienallee, die Kurgärten, die Bleiche und vieles mehr. Diese stadtgeografischen Punkte werden auf der Exkursion mit Leiter Dr. Bernd Strey erkundet und erläutert.

Der gemütliche Spaziergang entlang des Zwingers und des Neckars ist interessant für alle Altersgruppen. Interessierte können sich bei der Tourist-Information per Telefon unter 06271/87242, per E-Mail an tourismus@eberbach.de oder unter www.eber-ticket-shop.de anmelden.

> Die Kreativwerkstatt der katholischen Frauengemeinschaft veranstaltet am Sonntag einen Frühlingsbasar. Ab 10 Uhr werden im katholischen Pfarrheim allerlei handgemachte, dekorative Artikel angeboten . Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen ausreichend gesorgt. Der Erlös des Basars soll sozialen Projekten zugute kommen.

> Der Chor "The Joy and Cheers" wird am Sonntag um 16.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus zu hören sein. Die Fünft- bis Siebtklässlerinnen der Singschule präsentieren dann das Musical "Abenteuer an der Nordsee” – ein Stück zum Tema Plastikmüll von Kerstin Enzweiler.

Unterstützt werden die Sängerinnen von namhaften Musikern wie Felix Roh (Saxofon), Stephan Kraus (Piano), Mario Fadani (Bass) und Philipp "Phrosh" Köhler (Drums). Die Gesamtleitung hat Bezirkskantor Andreas Fauß. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Greif.

Hirschhorn

> Der Kindersachen-Flohmarkt im Bürgersaal wird am Samstag von den Freunden der Neckartalschule veranstaltet. In der Zeit zwischen 13.30 und 15.30 Uhr werden Artikel rund ums Kind angeboten. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Nachbarn

> Das Steel-Dart Hobbyturnier der Freiwilligen Feuerwehr Schöllenbach wird am Samstag ab 15.30 Uhr im Feuerwehrhaus ausgetragen. Eingeladen sind nicht nur begeisterte Dart Hobbyspielerinnen und -spieler, sondern auch interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Anmeldungen sind per E-Mail an allypallyschoellenbach@web.de möglich.

> Auf dem Flohmarkt in der Stied gibt es den ganzen Tag Schätze zu entdecken. Wer Lust hat, ein bisschen zu stöbern, kann dies am Sonntag auf dem Markt- und Sportgelände in Beerfelden tun.