> Jobmesse, Buchen: Gelegenheit, sich über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, gibt es am Samstag von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle in Buchen. Dort zeigen zahlreiche Unternehmen aus der Region ihre beruflichen Optionen für Stellen-, Studiums- und Ausbildungssuchende. Interessierte sind zur Jobmesse willkommen.

> Flohmarkt und Fahrradbörse, Buchen: Einen Flohmarkt für jedermann sowie eine Fahrradbörse veranstaltet die Aktivgemeinschaft Buchen am Samstag in der Innenstadt. Alle interessierten Hobby-, Freizeit- und sportlich ambitionierten Fahrer haben von 9 bis 13 Uhr Gelegenheit, sich günstig ein Fahrrad zuzulegen. Gebrauchte Fahrräder werden dort gegen eine Verkaufsgebühr an die Käufer vermittelt.

Ab 11 Uhr findet die Versteigerung der städtischen Fund-Fahrräder statt. Schnäppchenjäger können ebenfalls von 9 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone der Innenstadt bei hoffentlich gutem Wetter auf die Jagd gehen, wenn Privatpersonen ihre Schätze beim Flohmarkt feilbieten.

> Lehrstellenbörse, Hardheim: Mehr als 50 Unternehmen aus der Region stellen am Samstag von 10 bis 13 Uhr bei der Lehrstellenbörse im Walter-Hohmann-Schulzenrum in Hardheim ihre Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten vor. Darüber hinaus steht die Berufsberatung der Agentur für Arbeit interessierten Jugendlichen und ihren Eltern Rede und Antwort und vermittelt schnell und unkompliziert wertvolle Informationen.

> Josefsmarkt, Hardheim: Das beliebte Frühlingsfest für Jung und Alt wartet am Sonntag mit Krämermarkt, Autoausstellung und attraktivem Rahmenprogramm auf. Nach dem historischen Marktspektakulum der Kolpingsfamilie um 11.30 Uhr und der offiziellen Markteröffnung folgen um 13 Uhr eine Spiele-Rallye mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen für die ganze Familie sowie die Winterverbrennung um 14 Uhr auf dem Schulhof des Walter-Hohmann-Schulzentrums.

Allerhand Leckeres bieten verschiedene Vereine, und auch die Autoschau ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der früher dreitägige Markt ist inzwischen auf einen Tag "geschrumpft". Nicht wegzudenken ist außerdem der Krämermarkt, bei dem von 11 bis 18 Uhr mehr als 35 teilnehmende Geschäfte, Vereine, Selbsterzeuger und Marktstandbetreiber regionale, saisonale und selbsterzeugte Waren sowie Textilien, Accessoires, Leckereien und Alltagswaren anbieten.

> Basare in der Region: Der Förderverein Bildungshaus Am Römer in Bödigheim veranstaltet am Samstag von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Sporthalle einen Kinder- und Spielzeugbasar. Verkauft wird alles rund ums Kind – von Kleidung über Spielzeug und Büchern bis zu "Hardware" wie Kinderwagen etc. Strampler, Hosen, Kinderbücher – das sind nur ein paar Beispiele für das Angebot, das es beim Babybasar des VfB in Heidersbach geben wird, der am Samstag von 13 bis 15.30 Uhr im "Hällele" stattfindet. Für Schwangere ist Einlass ab 12.30 Uhr.

> Gedenkstunde und Sonderausstellung: Am Sonntag wird um 14 Uhr zu einer Gedenkstunde für die deportierten Sinti und Roma auf den Mosbacher Marktplatz eingeladen. Im Anschluss ist im Sonderausstellungsraum des Stadtmuseums (Haus Becker) erstmals die Ausstellung "Vinzenz Rose – Einer von uns?!" der Geschichte-AG der Realschule Obrigheim zu sehen. Die Ausstellung wird dann bis Ende April jeweils mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr gezeigt.

> Tag des dualen Studiums: Die DHBW Mosbach lädt am Samstag von 10 bis 15 Uhr zum Tag des dualen Studiums ein. Über 110 Partnerunternehmen präsentieren ihre dualen Studienangebote und Einstiegsmöglichkeiten. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern haben die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren. Zu den Programmpunkten zählen ein Studienplatz-Speeddating, ein Informationsforum, Kurzvorträge der Partnerunternehmen sowie Laborführungen.

> Kabarettabend im fideljo: Am Freitag kommt Philipp Weber mit seinem neuen Programm "Power to the Popel" nach Mosbach ins fideljo. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird bereits ab 19.30 Uhr gewährt.

> Führung mit Anekdoten: Gästeführer Bertold Hergenröder lädt am heutigen Freitag wieder zur heiteren Abendführung durch die Mosbacher Altstadt ein. Abgerundet wird die Führung durch Gebäck und Getränke sowie einige heitere Verse und Anekdoten im Blauen Salon des Rathauses. Treffpunkt ist um 20 Uhr vor der Tourist Information am Marktplatz, die Führung endet um 22.45 Uhr. Tickets sind erhältlich in der Tourist Information oder online unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen

> Die Waldstadt putzt sich raus: Vereine und Gruppierungen sowie Kindergarten, Schule, Jugendhaus, Pfadfinder und Kirchen sammeln mit Unterstützung des Bauhofs der Stadt Mosbach am Samstag in der Waldstadt Müll. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Schulhof der Waldstadt-Grundschule, nach dem Großreinemachen wird in der Tennishütte gevespert. Die Putzaktion findet bei jedem Wetter statt. Rückfragen bei Jürgen Blatz, Tel.: 37666, Gabriele Skop, Telefon 14483 und Gerhard Leiblein, Telefon 12525.

> Kinderbasar in der VfK-Halle: Ein Baby- und Kinderflohmarkt findet am Sonntag von 13 bis 16 Uhr in der VfK-Halle in Diedesheim (Schulgartenstraße 3) statt. Für das leibliche Wohl stehen Kaffee und Kuchen sowie alkoholfreie Getränke bereit. Für Schwangere in Begleitung einer Person ist Einlass ab 12.30 Uhr.

> Waldputztag am Hohberg: ForstBW veranstaltet am heutigen Freitag von 9.30 bis etwa 13 Uhr einen Waldputztag am Hohberg bei Obrigheim. Treffpunkt ist am unteren Hohberg-Parkplatz an der B292 in Fahrtrichtung Obrigheim. Von dort aus wird der Müll auf den Rastplätzen und entlang des Hohbergwegs im Wald eingesammelt. Aufgrund der Art des Mülls dürfen an der Aufräumaktion keine Kinder teilnehmen. Außerdem wird geraten, dass die Teilnehmer Handschuhe und Warnwesten mitbringen.

> Bilderbuchkonzert in Robern: Die Musikschule Mosbach lädt am Samstag um 16 Uhr zu einem Konzert von Kindern für Kinder ins Dorfgemeinschaftshaus Robern ein. Dabei wird das Bilderbuch "Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung" lebendig. Im Anschluss steht das Team der Musikschule für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

> "Lady’s Late Night Fashion-Basar": Der SV Neckarburken veranstaltet am Samstag von 18 bis 21.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus seinen "Lady’s Late Night Fashion-Basar". Angeboten werden Kleidung, Schuhe, Accessoires, Taschen und auch Tupperware. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, zudem bietet der SVN einen Infostand über den neuen Trendsport "Kangoo Jump" an.

> Baby- und Kinderbasar in Heidersbach: Beim Baby- und Kinderbasar im Heidersbacher "Hällele" kann man am Samstag von 13 Uhr bis 15.30 Uhr nach Lust und Laune stöbern und sparen. Für Schwangere ist der Einlass ab 12.30 Uhr. Für das leibliche Wohl gibt es kalte Getränke, Kaffee und Kuchen.

> Frühlingskonzert in Bachenau: Die Musikkapelle des MSV Bachenau lädt am Samstag zu ihrem traditionellen Frühlingskonzert in der MSV-Halle in Bachenau, Pfarrstraße 28, ein. Der Beginn ist um 19 Uhr, Saalöffnung um 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenpflichtig und Bewirtung wird angeboten.