> Familienkonzert in der Alten Mälzerei: Die Konzertgemeinde Mosbach und das städtische Kulturamt laden am Sonntag um 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr) zu einem Familienkonzert in die Alte Mälzerei ein. Das für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geeignete gut dreiviertelstündige Konzert hat den "Sommernachtstraum" zum Thema. Der Eintritt ist für Kinder und Erwachsene frei.

> "Smirnoff Light" rockt bei Tante Gerda: Das Mosbacher Nachtleben wird am Samstag ab 20 Uhr in der Musikkneipe Tante Gerda von der Band "Smirnoff Light" gerockt. Unplugged werden Songs auf ansprechende Weise interpretiert. Der Eintritt ist frei!

> Basare in der Region: Der Förderverein Kindergarten und Grundschule Altheim veranstaltet am Samstag seinen Frühjahr-Sommer-Basar "Rund ums Kind". Die Veranstaltung findet von 11 bis 13.30 Uhr in der Kirnauhalle statt. Angeboten werden Umstandsmode, Baby- und Kinderbekleidung, Spielsachen, Baby- und Kinderbedarf sowie Schuhe und vieles mehr.

Der Förderverein der Grundschule Mudau öffnet am Samstag von 12 bis 17 Uhr die Pforten zum Baby- und Kinderbasar in der Odenwaldhalle. Einlass für Schwangere ist bereits ab 11 Uhr.

Die Krabbelstube Walldürn bietet ihren Frühjahr-Sommer-Basar am Samstag von 13.30 bis 15.45 Uhr in der Nibelungenhalle an. Interessierte können dabei alles rund ums Kind erwerben: zum Beispiel Kinderkleidung, Umstandsmode, Spielsachen, Hochstühle, Autositze, Kinderwagen, Buggys und vieles mehr. Schwangere erhalten nach Vorlage des Mutterpasses bereits ab 13 Uhr Eintritt und dürfen eine Begleitperson mitbringen.

In Oberschefflenz findet der Kinderbasar am Samstag in der Roedderhalle statt. Die Türen öffnen sich von 13 bis 15.30 Uhr. Verkauft werden Baby- und Kinderkleidung (Frühjahr/Sommer), Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge und alles rund ums Kind.

> "Unikat sucht Liebhaber", Bronnbach: Beim Markt für hochwertiges und erlesenes Kunsthandwerk locken mehr als 40 Aussteller ins Kloster Bronnbach, um ihre neuen Kreationen und Unikate zu präsentieren. Besonders schöne, außergewöhnliche und originelle Stücke aus den Bereichen Schmuck, Textil und Keramik werden am Samstag und Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr von professionellen Künstlern aus ganz Deutschland angeboten. Ausgestellt werden nur Unikate, die nach einem strengen Konzept ausgewählt werden, das auf Qualität in einem zeitgemäßen Design setzt und übliche Industrie- und Handelsware ausschließt.

> Lebensmittelmesse "Meet & Greet", Weikersheim: Die Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis lädt gemeinsam mit dem Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis am Sonntag von 13 bis 16 Uhr zur Lebensmittelmesse "Meet & Greet" ein. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Tauberphilharmonie in Weikersheim.

Ob Falafel aus Kichererbsen, Linsen, Lupinenkaffee, Gewürze wie Mohn oder Fenchel, Gemüse, Wein oder der traditionelle Grünkern: Auf der Messe können die Besucher alles über die Bio-Produkte erfahren, sie verkosten und nach Belieben einkaufen. Kurze Transportwege, ein nachhaltiger Anbau sowie eine artgerechte Tierhaltung sind aktuelle Fokusthemen der Verbraucherinnen und Verbraucher.

> Kasperle kommt ins fideljo: Das "Kindertheater Papiermond" von Adrien Menger aus Köln kommt am Sonntag um 15.30 Uhr (Einlass 15 Uhr) mit "Kasperle & die Piraten" ins fideljo in Mosbach. Das Programm ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Karten können online unter www.kindertheater-papiermond.de/tickets reserviert werden.

> Theater im APG: Die Theatergruppe des Auguste-Pattberg-Gymnasiums lädt am heutigen Freitag zu einem Theaterabend in die neue Aula der Schule in Neckarelz ein. Unter der Regie von Wiebke Stölting hebt sich um 19 Uhr der Vorhang für das Real-Fantasy-Stück "Das Experiment" aus der Feder von Sabine Hrach.

Die TBL Bigband Lohrbach lädt am Sonntag um 19.30 Uhr zu ihrem Jubiläumskonzert in die Odenwaldhalle ein. Der Eintritt ist frei! Foto: zg

> Bigband-Sound in Lohrbach: "TBL Bigband In Concert – 25 Years On Stage", lautet das Motto des Jubiläumskonzerts der TBL Bigband am Samstag in der Lohrbacher Odenwaldhalle. Bei freiem Eintritt beginnt die Zeitreise nach Noten um 19.30 Uhr.

> Marionetten im Weltraum: In den Weltraum geht es am Samstag und Sonntag in Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen. Im "Haus mit dem gelben Dach" hebt sich jeweils um 15 Uhr der Vorhang für das Stück "Wostok – eine Reise durch Raum und Zeit". Eintrittskarten können unter Telefon 06262/915819 reserviert werden.

> Frühjahrsbesen in Dallau: Der evangelische Kirchenchor Dallau lädt zusammen mit dem Team des Seniorenkreises am heutigen Freitag um 17 Uhr zum Frühjahrsbesen ins evangelische Gemeindehaus nach Dallau ein.

> Saisonauftakt beim Brau- und Kulturverein: Der Kabarettist Hans-Günter alias HG. Butzko ist am Samstag um 20 Uhr zu Gast in der Kulturkapelle Hochhausen (ehemalige katholische Kirche). Karten gibt es bei Axel Krieger, Thorsten Ringwald, Werner Gerathewohl (alle Hochhausen), bei der Firma Wanner in Obrigheim (Hauptstr. 5), Schreibwaren Friedel in Haßmersheim (Marktstr. 12), Kindlers Buchhandlung in Mosbach (Hauptstr. 37) sowie unter www.braukult.org. Im Ticketpreis ist ein Snack inbegriffen.

> Kinderbasar in Schefflenz: In der Roedderhalle in Oberschefflenz findet am Samstag wieder der beliebte Kinderbasar statt. Die Türen öffnen sich von 13 bis 15.30 Uhr. Verkauft werden Baby- und Kinderkleidung (Frühjahr/Sommer), Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge und alles rund ums Kind. In der Cafeteria können sich die Besucher auf Kuchen freuen. Den Kuchenverkauf übernimmt der Kindergarten Sonnenschein aus Unterschefflenz.

> Kinomobil in Limbach: Ein Film für die ganze Familie und ein bewegendes Drama hat das Kinomobil am Sonntag im Haus Maria Frieden in Limbach im Gepäck. Im rasanten Animationsabenteuer "Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission" (17 Uhr) wittert das Heinzelmädchen Helvi wieder ein Abenteuer in der Menschenwelt. Der Film "Cranko" (19.30 Uhr) wiederum zeichnet ein einfühlsames und bewegendes Porträt des Starchoreografen und Künstlers John Cranko.

> Erzählcafé in Wagenschwend: Im Museum Wagenschwend findet am Sonntag ab 14.30 Uhr das erste Erzählcafé statt. Hier sind alle dazu eingeladen, Erlebnisse und Geschichten über die (gute) alte Zeit zum Besten zu geben. Die Erzählungen, gerne auch im Dialekt, werden aufgenommen und anschließend auf den Homepages des Museums und der Gemeinde Limbach sowie in den Social-Media-Kanälen abrufbar sein. Bei Kaffee und Kuchen kann man in lockerer Atmosphäre in alten Erinnerungen schwelgen.

> Rock im Löwenkeller: "Deafening Locust" ist eine rockige Newcomerband mit ehemaligen Musikabsolventen des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim, die sich wiedergegründet hat. Nun wollen sich die Musiker live vorstellen, und zwar am Samstag ab 20 Uhr im Löwenkeller in Adelsheim. Von Metallica über Die Ärzte, Bon Jovi, Disturbed, Billy Talent und Linkin Park bis hin zu Iron Maiden wird alles gecovert, was die klassische Rock- und Metal-Szene zu bieten hat.

> Klavierkonzert im Kulturzentrum: Das "Lumina-Klaviertrio" gastiert am Samstag um 19.30 Uhr zum Abschluss der Wintersaison im Kulturzentrum Adelsheim. Zur Aufführung kommen Werke von Ludwig van Beethoven ("Geistertrio"), Robert Schuhmann ("Fantasiestücke"), Clara Schuhmann ("Romanzen") und Johannes Brahms (Klaviertrio Nummer 2). Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

> Ein Tag rund um die Gesundheit: Die Buchener Stadthalle wird am morgigen Samstag zur Plattform rund um die Gesundheit. Das Gesundheitsforum bietet dort von 11 bis 16.30 Uhr (Hallenöffnung um 10.30 Uhr) eine Mischung aus Vorträgen und Ausstellern aus der Region.

Experten aus verschiedenen Bereichen – von der medizinischen Versorgung über Ernährung bis hin zu Bewegung und Prävention – referieren und beantworten Fragen. Die Besucher erwartet eine breite Themenvielfalt: von der Hormonbalance über frauenspezifische Gesundheitsfragen bis hin zu Ernährung und Bewegung für alle Altersgruppen.

Die Aussteller bieten zudem die Möglichkeit, direkt mit den Fachkräften ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Dienstleistungen und Angebote zu erfahren. Für alle, die auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem Studium sind, vermitteln die Akteure einen Eindruck und beantworten viele Fragen. Neben den Ausstellern und Fachvorträgen wird auch für das leibliche Wohl gesorgt.