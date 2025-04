Region Eberbach. (alr) Das Wetter soll am Samstag und Sonntag, 26. und 27. April, wieder besser werden, was erfreulich wäre, stehen doch einige Touren unter freiem Himmel auf dem Programm.

Ob historisch, naturverbunden mit Fokus auf Vögel in tiefster Trauer, eins haben alle Angebote gemein: Sie finden an der frischen Luft statt. Doch auch wer überdachte Kunst mag, kommt nicht zu kurz. Wir haben das Programm zum Wochenende – soweit bekannt – zusammengefasst.

Eberbach

> Die Band "The Watch" spielt heute Abend um 20 Uhr ein Konzert in der Stadthalle. Anlass für ihre neue Show ist das 50-jährige Jubiläum des Konzeptalbums "The Lamb Lies Down on Broadway" von Genesis. "The Watch", bestehend aus Simone Rossetti (Gesang), Valerio De Vittorio (Keyboard), Mattia Rossetti (Bass), Francesco Vaccarezza (Drums) und Andrea Giustiniani (Gitarre) wird jeden Song spielen und das Publikum mit kurzen erzählerischen Abschnitten an die Geschichten der Lieder heranführen. Tickets gibt es in der Buchhandlung Greif sowie im Internet unter www.eventim.de oder www.reservix.de.

> Wanderung für Menschen in einer Trauerphase bietet der Hospizverein Eberbach-Schönbrunn am Samstag auf dem Breitenstein an. Die Teilnehmenden werden dabei von den Trauerbegleiterinnen Monika Müller-Drischberger und Sabine Rosenfelder durch die schöne Natur geführt. Zwischendurch geben sie Impulse in Form von Texten und Geschichten. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Breitenstein. Es wird um telefonische Anmeldung unter 0176/99056060 gebeten. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hospizarbeit-in-eberbach.de.

> Eine vogelkundliche Führung auf dem Breitenstein bietet der Nabu Eberbach- Schönbrunn am frühen Sonntagmorgen statt. Etwa drei Stunden soll der morgendlichen Vogel-Spaziergang auf der größten Streuobstwiese auf Eberbacher Gemarkung dauern. Charakteristisch für diese vor 200 Jahren durch Rodung entstandene Kulturlandschaft ist der kleinräumige Wechsel von Ackerflächen, Wiesen, Weiden, Heckenstreifen, Streuobstwiesen, Steinriegeln und Trockenmauern. 42 Brutvogelarten sind in dem Landschaftsschutz- und FFH-Gebiet nachgewiesen. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", heißt es wohl, wenn sich die Teilnehmenden um 6 Uhr morgens am Parkplatz Breitenstein mit dem Experten Dr. Max Schulz treffen. Anmeldungen sind per E-Mail an christina-kunze@gmx.net möglich.

> Die geführte Tour zum Thema Stauferstadt beginnt am Sonntag um 14 Uhr. Der leichte, etwa zweistündige Spaziergang um und durch die historische Altstadt zeigt den Teilnehmenden das Leben der Bewohner im Mittelalter. Im Mittelpunkt der Führung stehen die Gebäude zur Verteidigung gegenüber Feinden und zum Schutz vor ungebetenen Gästen, die inzwischen verschwunden sind. Aber auch die städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Handel und Verkehr im Mittelalter werden an den historischen Plätzen aufgezeigt. Weitere Themen sind Ängste und Sorgen der Bewohner im Mittelalter sowie das Zentgericht und der Galgen, der oberhalb der Neckarhälde gestanden hat. Anekdoten und Geschichten aus der Kurpfalz runden die historische Führung ab. Interessierte können sich bei der Tourist Info per Telefon unter 06271/87242 oder per E-Mail an tourismus@eberbach.de anmelden. Tickets gibt es außerdem im Internet unter www.eber-ticket-shop.de .

Hirschhorn

> Die Kunstausstellung von Dorothee Flachs und Heinz Hess wird am Sonntag in der Mark-Twain-Stube eröffnet. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr. Im Rathaus ausgestellt werden Filzbilder, Skulpturen, Aquarelle, Zeichnungen und Scherenschnitte die bis 31. Mai täglich zwischen 9 und 18 Uhr bestaunt werden können.

Nachbarn

Der Kinderflohmarkt der Feuerwehr Finkenbach in Kooperation mit dem FC Finkenbachtal findet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr in der Hermann-Wilhelm-Halle statt. Sportliches Highlight ist um 15 Uhr das Spiel des FC Finkenbachtal gegen den TV Hetzbach. Für das leibliche Wohl ist mit süßen und deftigen Speisen gesorgt.