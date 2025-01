> Technik-Museum, Sinsheim: Technik in einer weltweit einzigartigen Vielfalt bietetdas Technik-Museum in Sinsheim. Auf einer Zeitreise können die Meilensteine der Technikgeschichte entdeckt werden: Neben voll begehbaren Überschall-Jets und weiteren Flugzeugen gibt es Hunderte edle Oldtimer, PS-starke Motorräder, rassige Sportwagen, bunte Dragster, kraftvolle Landmaschinen, Formel-1-Legenden, nostalgische Rennräder, riesige Dampfloks, umfangreiche Militaria, Sonderausstellungen und Fahrzeugtreffen.

Das Museum ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr.

> Benefizkonzert, Hardheim: Unter dem Motto "Hardheim leuchtet" spielt der Musikverein Schweinberg am Samstag um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban ein Benefizkonzert zugunsten der Arnold-Hollerbach-Stiftung. Die Zuhörer können sich auf ein abwechslungsreiches, ansprechendes und kurzweiliges Programm von klassischer Kirchenmusik bis hin zu moderner Popmusik freuen. Für eine außergewöhnliche und berührende Atmosphäre sorgen außerdem die besonderen Lichteffekte, die in Verbindung mit dem Erftaldom eine besondere Aura erzeugen werden.

> Prunksitzung, Hettingen: Zum Fastnachtsauftakt lädt die FG "Hettemer Fregger" am Samstag um 19.31 Uhr zur Eröffnungssitzung in den Lindensaal ein. Tänzerisch, musikalisch und in der Bütt wird in die heiße Phase der Kampagne gestartet. Nach der Sitzung spielt die Hüngheimer Trachtenkapelle zum Tanz auf. Am Sonntag folgt um 14.01 Uhr die Seniorensitzung der "Fregger". Die Veranstaltung verspricht einen tollen Nachmittag bei einem super Programm, Kaffee und Kuchen, leckerem Essen und geselligen Gesprächen.

> Von Renaissance bis Moderne: Das Vokalquintett "Capella Nova" ist am Samstag um 18 Uhr bei einer musikalischen Andacht in der katholischen Kirche St. Juliana am Marktplatz zu Gast. Das Ensemble konzertiert regelmäßig in Mosbach. Mit Musik unterschiedlicher Epochen, von Renaissance bis Moderne, verleihen sie der weihnachtlichen Verheißung eine Stimme, ergänzt wird das Programm mit Lesungen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> "Käts – The Dance Night!": Am Freitag lädt die Trienzer Schorlemafia ab 19.11 Uhr zur "Käts – The Dance Night!" ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Neben den verschiedenen Schorlemafia-Garden, Tanzmariechen Zoe und der Schautanzgruppe der Gastgeber haben sich viele weitere Tanzgruppen mit Garde- und Schautänzen angemeldet. In den Pausen und nach den Auftritten legt DJ Blanco Partymusik auf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Film „Der Buchspazierer“ mit Christoph-Maria Herbst in der Titelrolle ist heute im Gemeindehaus Maria Frieden in Limbach zu sehen. Zuvor zeigt das Kinomobil den Kinderfilm „Die Schule der magischen Tiere 3“. Foto: pa/dpa/Studiocanal

> Kino in Limbach: Am Freitag macht das Kinomobil wieder Station im Gemeindehaus Maria Frieden in Limbach. Los geht es um 17 Uhr mit dem Kinderfilm "Die Schule der magischen Tiere 3", und um 19.30 Uhr steht dann "Der Buchspazierer" mit Christof Maria Herbst in der Titelrolle auf dem Spielplan.

> Mit dem Nachtwächter durch die Altstadt: Der Mosbacher Nachtwächter Bernd Heck lädt am heutigen Freitag um 19 Uhr zu einem abendlichen Rundgang durch die historische Altstadt in Mosbach ein. Durch enge Gassen bei schummrigem Licht, ausgestattet mit Laterne, Hellebarde und Signalhorn erzählt er Geschichten aus dem Mittelalter und vergangenen Zeiten. Der Treffpunkt für die zweieinhalbstündige barrierefreie Führung ist die große Treppe am Mosbacher Rathaus. Tickets sind erhältlich in der Tourist Information oder online unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.

> Schlagernacht in Michelbach: Der Gesangverein Liederkranz Michelbach lädt am Samstag zur dritten Michelbacher Schlagernacht in die örtliche Sporthalle ein. Das musikalische Programm des Abends gestalten neben dem gastgebenden Liederkranz die gleichnamigen Gesangvereine aus Aglasterhausen, Asbach und Sulzbach, der Frauenchor Amicanti aus Sulzbach, der gemischte Chor Breitenbronn, der Frauenchor Da Capo aus Rettigheim und der MGV Eintracht Helmhof. Die Halle öffnet um 19.30 Uhr, gesungen wird ab 20 Uhr.

> Musical & More im fideljo: Einen erlebnisreichen Abend mit vielen Musical-Glanzlichtern will das Duo "Rick & Westermann" im fideljo in Mosbach servieren. Am heutigen Freitag kommt "Musical and More" mit einem neuen Programm nach Mosbach. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass wird ab 19.30 Uhr gewährt. Eintrittskarten gibt es im fideljo, bei der Tourist-Information Mosbach oder unter: www.fideljo.de

> Tag der offenen Tür im Kindergarten: Der katholische Kindergarten St. Paulus Reichenbuch lädt am Sonntag von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Gestartet wird um 14 Uhr mit einer Darbietung der Kindergartenkinder. Die pädagogische Arbeit präsentiert man in den renovierten Kindergartenräumen. Ein großer Bücherflohmarkt lädt zum Schmökern und verschiedene Gesellschaftsspiele der katholischen Bücherei St. Cäcilia laden zum Spielen ein. Für die Kinder gibt es kreative Angebote und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> "KrawallBrüder" spielen unplugged: Die "KrawallBrüder" spielen am Samstag um 20 Uhr anlässlich der Veröffentlichung ihres Unplugged-Albums "Unverhohlen & Unverzerrt III" eine exklusive Akustik-Show. Dafür wird das Betriebsgelände von Blackout-Eventtechnik in eine winterliche Open-Air-Arena mit rustikalem Ambiente verwandelt.

Tickets gibt es unter www.krawallbrueder.shop oder an der Abendkasse. Und auch Parken und Übernachten vor Ort sind möglich. Dafür pendeln kostenlos Busse dauerhaft vom Parkplatz zum Gelände.