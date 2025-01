> Bauernball, Osterburken: Das "Borkemer Bauernballett" veranstaltet am Freitag in der Baulandhalle den beliebten "Borkemer Bauernball". Einlass ist ab 19.11 Uhr. Neben einem Biergarten, einer Weizenhütte und einer großen Bar sorgen auch Tanzauftritte für gute Stimmung. Die musikalische Unterhaltung übernehmen wie jedes Jahr "Die Hüngheimer".

> "Tarzan – das Musical", Buchen: Am Freitag erlebt das Publikum in der Stadthalle gemeinsam mit dem Titelhelden Tarzan ein Dschungel-Abenteuer. Theater Liberi inszeniert um 16 Uhr die 100 Jahre alte Geschichte in einer modernen Version für die ganze Familie. Spektakuläre Eigenkompositionen, jede Menge Spannung und ein Hauch Romantik versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.

> Winterabendführung im Kloster, Bronnbach: Im Winter liegt ein besonderer Zauber auf der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach. Diesen können Teilnehmer bei der Winterabendführung am Freitag um 17 Uhr erleben. Es gibt einen Einblick in die Geschichte des Klosters, das Leben und den Alltag der Mönche in der klirrenden Kälte des winterlichen Klosters. Zum Abschluss findet ein Saxophonkonzert in der Kirche statt, zudem gibt es eine wärmende Tasse Glühwein bei gemütlichem Beisammensein in der Vinothek. Treffpunkt für die Führung ist im Klosterladen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person inklusive Glühwein und Saxophonkonzert. Eine Anmeldung unter Tel. 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de ist erforderlich.

> "Narren-Dance-Night", Götzingen: Die beliebte "Narren-Dance-Night" der FG "Getzemer Narre" steigt am Samstag in der närrisch dekorierten Turn- und Festhalle in Götzingen. Mit verschiedenen Showtänzen und Party-Musik von "SGmusics" können ab 20 Uhr alle närrischen Tanz-Fans bis in die frühen Morgenstunden feiern.

> Street-Food-Festival, Bad Mergentheim: Eine Winteredition des Street-Food- Festivals findet am Samstag und Sonntag im Rahmen der Bad Mergentheimer Lichterwelten in der Innenstadt statt. Warme Köstlichkeiten, winterliche Spezialitäten sowie regionale und internationale Leckereien laden zum Schlemmen und Genießen ein. Für alle, die kulinarische Highlights lieben, ist das Festival ein Muss. Öffnungszeiten: Samstag von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

> "Halli Galli", Buchen: Zur "Dancing Night" mit den heißesten Hits der letzten 20 Jahre lädt die Eventhall "Halli Galli" am Freitag ab 22 Uhr bei freiem Eintritt und 20 Prozent Nachlass auf alle Getränke. Am Samstag steigt dann die große Ü30-Party. DJ "Jay Frog", der als Mitglied von "Scooter" bekannt ist, legt live die besten Hits der letzten fünf Jahrzehnte (80er bis heute) auf. Die ersten 120 Gäste erhalten den Eintritt für 2 Euro, bis 0.20 Uhr gibt es 20 Prozent Nachlass auf alle Getränke sowie 200 Gratis-Shots und Freibier.

> DLRG lässt die "Perlen" singen: Runden Geburtstag feiert die DLRG-Ortsgruppe Aglasterhausen in diesem Jahr. Der Jubiläumsauftakt wird beschwingt: Am heutigen Freitag präsentiert man die Band "Pearls for friends" in der Sport- und Festhalle Aglasterhausen. Los geht’s um 20 Uhr.

> Vorhang auf im Marionettentheater: Das musikalische Stück "Ein mausstarkes Abenteuer" steht am Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr auf dem Spielplan im "Haus mit dem gelben Dach" in Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen. In der Geschichte geht es um Salvatore, einen kleinen Jungen, der musikalisch begabt ist und deshalb auf eine ganz besondere Schule soll.

Abtauchen in die Geschichte „Ein mausstarkes Abenteuer“ kann man am Wochenende im „Haus mit dem gelben Dach“. Foto: zg

Um dort aufgenommen zu werden, muss man allerdings eine Aufnahmeprüfung bestehen und dafür eine Komposition einreichen. Das ist, wie man sich vorstellen kann, sicherlich nicht ganz so einfach und so grübelt der Junge eines Nachts darüber nach, was er denn komponieren könnte. Plötzlich hört er eine piepsige Stimme, die ihn anspricht ...

Er traut seinen Augen und Ohren nicht, denn seine Kuschelmaus Topolina kann sich plötzlich mit ihm unterhalten. Mit ihr, seinem Bett und dem anwesenden Publikum unternimmt er dann eine nächtliche Reise durch die Musikgeschichte unserer Zeit. Kartenreservierung unter Telefon 06262.915819, weitere Infos: www.stefans-marionettentheater.de.

> Knut-Fest in Binau: Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Binau lädt am Samstag, 18. Januar, ab 17 Uhr zum Knut-Fest an den Vorplatz des Sportplatzes ein. Mit Glühwein, Punsch und Heißem aus dem Kessel ist für das leibliche Wohl gesorgt.

> Erzählcafé im Heimatmuseum: Das Heimatmuseum (Rathausgasse 3) in Neckarelz ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Angeboten werden Kaffee und Kuchen. Daneben lädt Christa Ziegler vom Vorstandsteam des Heimatvereins zu einem Vortrag über "Das alte Spinnrad" ein; getreu dem Motto "selbst gesponnen, selbst gemacht, das ist die beste Bauerntracht". Wayne Smith und J. Tom Cothren gehen davon aus, dass das Spinnrad bereits 500 bis 1000 nach Christus in Indien erfunden wurde.

Arnold Pacey und Irfan Habib wiederum gehen davon aus, dass das Spinnrad höchstwahrscheinlich im frühen 11. Jahrhundert im Nahen Osten erfunden wurde ... Das Heimatmuseum beherbergt zudem ein Spinnrad, das als Anschauungsmaterial zur Verfügung steht. Zusätzlich kann die Ausstellung "geflohen, vertrieben – angekommen!?" besichtigt werden.

> Preisschafkopf im "Hällele": Der HKMC veranstaltet am Samstag ab 19.30 Uhr im Vereinsheim "Hällele" in Heidersbach ein Preisschafkopfturnier. Die drei Erstplatzierten erhalten Geldpreise, deren Höhe von der Beteiligung abhängt. Des Weiteren winken den Teilnehmern attraktive Sachpreise. Für Nicht-Kartenspieler ist der Stammtisch geöffnet.