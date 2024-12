Region Eberbach. (alr) Das vierte Adventswochenende steht bereits vor der Tür und in den letzten Tagen vor Weihnacht kann es nochmal ein bisschen hektisch werden. Darum gibt es am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Dezember, ein buntes Programm, bei dem immer wieder kleine Inseln der Ruhe geschaffen werden können. Wir haben das Angebot in der Region – soweit bekannt – zusammengefasst.

Eberbach

> Im Stadtmuseum findet am Samstag ab 14.30 Uhr das große Weihnachtsbasteln statt. Dort könne alle interessierten Kinder, unter Anleitung von Gisela Backfisch vom Spinnzirkel, wie bereits in der Vergangenheit Schäfchen und Elche bommeln.

> Festliche Gedichte und einen musikalischen Nachmittag erwartet die Besucherinnen und Besucher im "Café Fuchsbau" am Samstag. Ab 17 Uhr wird Herbert W. Rabl eine literarische Lesung halten und Rollin Roland, Sanni und Paul werden eigene Lieder vortragen.

> Der Adventszauber der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) startet bereits am Freitag um 14 Uhr. Insgesamt acht Stände sind auf dem Lindenplatz zu finden, an denen Waren aus der Region präsentiert werden. Besucherinnen und Besucher können den Adventszauber am Freitag von 14 bis 21 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr besuchen.

> Die Weihnachtsverlosung ist ein Highlight des Adventszaubers der EWG auf dem Lindenplatz. Unter notarieller Aufsicht werden um 14 Uhr die Gewinnerinnen und Gewinner aus insgesamt 40.000 Losen gezzogen.

> Mit "Dinner for One – Albtraum eines Butlers" tritt am Samstag eine der letzten Wanderbühnen Deutschlands – das Theater Carnivore – auf dem Lindenplatz auf. Die Vorstellug beginnt um 17 Uhr und dauert etwa 30 Minuten. Es soll ein Glühwein-Budentheater-Spektakel zum Jahresausklang werden, mit viel Humor und vollem Körpereinsatz.

Das Theater Carnivore spielt „Dinner for One“ auf dem Lindenplatz. Foto: Günter Krämmer

Gezeigt wird das allseits bekannte und beliebte Silvesterstück "Dinner for One" in einer irrwitzigen Version mit jeder Menge Slapstick. Silvester naht und es stellt sich die Frage: Wie geht es eigentlich James? Der bekannte Sketch erscheint in neuem Gewand: Miss Sophie ist kurz vor ihrem hundertsten Geburtstag verstorben.

James könnte sich freuen und an Silvester endlich mal durchatmen. Doch James hat ein Problem. Wider Erwarten und nach all seinen Opfern hat ihm Miss Sophie nichts vermacht – und er ist völlig blank. Da er an jedem Silvesterabend vier verschiedene Charaktere verkörpert, kommt ihm eine geniale Idee: Warum sollte er nicht auch Miss Sophie einfach weiterleben lassen? Das scheint bestens zu laufen, bis er um Mitternacht von ihrem Geist heimgesucht wird.

> Das Weihnachtskonzert der Eberbacher Kantorei mit den Kantaten 1-3 des Weihnachtsoratoriums BWV 248 von Johann Sebastian Bach findet am Sonntag um 19 Uhr in der Michaelskirche statt. Unter Leitung von Bezirkskantor Andreas Fauß werden neben der Kantorei auch Sebastian Hübner (Tenor) und Lorenz Miehlich (Bass) sowie die Kurpfalzphilharmonie Heidelberg zu hören sein.

Schönbrunn

> Die Musikkapelle "Kleiner Odenwald Allemühl" spielt am Samstag traditionell zu Weihnachten in allen Ortsteilen der Gemeinde besinnliche Weihnachtslieder. In Schwanheim sind die Musiker innen und Musiker um 13 Uhr auf dem Dorfplatz, in Haag spielen sie ab circa 13.45 Uhr in der Scheune Horst Ludwig und in Schönbrunn sind sie gegen 14.30 Uhr am Brunnen Unter-Dorf anzutreffen.

Weiter geht es um 15.15 Uhr im ehemaligen Rathaus in Moosbrunn und im ehemaligen Feuerwehrhaus in Allemühl findet der letzte Auftritt der Tour gegen 16 Uhr statt. Der Kultur- und Erlebnisverein Haag sorgt für das leibliche Wohl bei der Veranstaltung und bietet bereits ab 13.15 Uhr Bratwürste und Getränke an.

Hirschhorn

> Der vierte Hirschhorner Advent findet bereits am Freitag um 18 Uhr vor dem Langbein Museum statt. Beim traditionellen vorweihnachtlichen Stelldichein wird den Besucherinnen und Besuchern neben Glühwein und Bratwurst auch Weihnachtsmusik von der Hirschhorner Katholischen Kirchenmusik geboten. Dabei können alle, die Lust dazu haben, mitsingen. Los geht es direkt nach dem Sechsuhrläuten der evangelischen Kirche.

> Im Schrein auf der Hoppe-Hütte findet am Sonntag ab 11 Uhr ein letztes gemeinsames Treffen in diesem Jahr statt. Es soll darum gehen, die Adventszeit zu feiern, zusammenzukommen und die kleine, geschmückte Tanne neben der Hütte zu bewundern. Getränke und Vesper sollte selbst mitgebracht werden.

> Die Fotoausstellung der Hirschhorner Fotografen unter dem Motto "Sichtweisen", endet am Sonntag mit einem "Kehraus" der Fotografen Klaus Damm, Alfons Flachs und Rainer Mathes. Wer also diese Chance noch nutzen möchte, um einen letzten Blick auf die Bilder zu werfen, kann an diesem Sonntagnachmittag noch mit den jeweiligen Fotografen ins Gespräch kommen.

Fazit derer, die diese Gelegenheit bereits genutzt haben: "Es lohnt sich auf jeden Fall!" Im Gästebuch, das seit der Eröffnung der Reihe "Rathauskunst" die Ausstellungen begleitet, sind die Einträge voll des Lobes und ganz sicher ein Ansporn für die Fotografen, weiter auf Motivsuche zu gehen.