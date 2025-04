> Musikalische Jugend: Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg ist am heutigen Freitag um 20 Uhr in der Alten Mälzerei zu hören. Im Rahmen der "Mosbacher Klassischen Konzerte" spielt das Orchester, das aus jungen Musikerinnen und Musikern aus dem "Ländle" besteht, Werke von Beethoven, Alban Berg und Strawinsky. Von 19.15 bis 19.30 Uhr findet im kleinen Saal die Konzerteinführung statt. Karten gibt es u. a. bei der Tourist Info und an der Abendkasse.

> Fahrradbörse zum Saisonstart: In der Jahnhalle findet am Samstag wieder die Gebrauchtradbörse des TV Mosbach statt. Verkäufer können ihre Räder an diesem Tag ab 7.15 Uhr abgeben. Der reguläre Verkauf beginnt um 9 Uhr, bis 12.30 Uhr können nicht verkaufte Räder beziehungsweise die Verkaufserlöse abgeholt werden.

> Büchermarkt für den guten Zweck: Im Tanzsportzentrum am Hallenbad Mosbach findet am Samstag von 18 bis 20 Uhr und Sonntag von 9.30 bis 15 Uhr wieder DLRG-Bücherflohmarkt statt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös des Marktes kommt der Arbeit der Wasserretter zugute.

> Jüdisches Leben in Mosbach: Die leidgeprägte Vergangenheit der jüdischen Mitbürger in Mosbach steht am Sonntag im Mittelpunkt einer einstündigen Führung mit Gästeführer Alfred Haberstroh. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim jüdischen Friedhof im Kapellenweg. Männliche Besucher werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Mobilitätseingeschränkte werden darauf hingewiesen, dass es Geländeunebenheiten gibt. Tickets sind online unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen erhältlich.

> Nachtwächterführung durch die Altstadt: Der Mosbacher Nachtwächter Bernd Heck lädt am heutigen Freitag r wieder zu einem abendlichen Rundgang durch die historische Altstadt ein. Treffpunkt ist um 20 Uhr an der Rathaustreppe. Eine Teilnahme ist nur mit gültigem Ticket möglich (erhältlich unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen).

> Mose-Musical in Lohrbach: 70 junge Menschen aus ganz Baden-Württemberg, vereint als Projektchor und Band, werden am morgigen Samstag um 18.30 Uhr in der Odenwaldhalle in Lohrbach die Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten durch den Propheten Mose als Musical präsentieren. Veranstalter sind die Evangelische Allianz Mosbach und die Jugendorganisation Adonia. Der Eintritt zum Mose-Musical ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten werden gerne angenommen.

> Klassiker rollen an: Der Automobilclub "Drive & Fun" startet am Sonntag mit seinem "Fest im Freien für jedermann" in die Saison 2025. Auf dem Gelände der Firma Reiß am Flugplatz in Lohrbach rollen allerlei automobile "Schätzchen" an; ab 10 Uhr dürften Autoliebhaber hier wieder vielfältig ins Schwärmen kommen. Auf dem Areal sind genügend Parkplätze vorhanden. Neben den eigentlichen Hauptdarstellern auf vier Rädern locken Händlermeile, Foodtrucks, Getränke- sowie Kaffee- und Kuchenstand.

> Geiger im Marionettentheater: Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen möchte am Samstag und Sonntag den Blick aufs "Anderssein" richten. So steht jeweils um 15 Uhr das Stück "Der Mann mit der Geige" auf dem Spielplan. Nummerierte Platzkarten sind unter Tel.: 06262.915819 erhältlich.

> Ungarn-Abend in der Kirche: Der neue Kulturkirche-Förderkreis lädt am Freitag um 19 Uhr in die evangelische Kirche in Hüffenhardt ein. Nach einer Einführung wird der Film "Maria-Gahlinger in der alten und neuen Heimat" gezeigt, anschließend werden Gulaschsuppe und Getränken serviert. Es wird um Spenden für den Erhalt der evangelischen Dorfkirche gebeten.

> Hobby-Künstlermarkt und Maibaumstellen: Am und im Bürgerhaus und Heimatmuseum Neunkirchen werden am Sonntag wieder frische Gestaltungsideen gezeigt und Traditionen gelebt. Los geht es um 11 Uhr im Bürgersaal (Hauptstr. 60) mit einer Ausstellung vielfältiger Erzeugnisse kunsthandwerklichen Schaffens. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Ab 14 bis 17 Uhr sorgt das Heimatmuseum in der Luisenstraße 25 für Kaffee und Kuchen sowie eine Aperol-Bar. Auch die Sonderausstellung "Heimatmuseum ganz persönlich – Bürgerinnen und Bürger machen Geschichte" kann besucht werden. Um 16 Uhr stellt die Jugendfeuerwehr vor dem Feuerwehrhaus den Maibaum.

> Erbacher Frühling, Erbach: Der Erbacher Frühling mit Fischmarkt, Frühlingsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag findet dieses Wochenende statt. Bis Sonntag werden täglich von 11 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz feine Fischspezialitäten angeboten. Darüber hinaus sorgen ein Kinderkarussell, ein Ausschankwagen und ein Süßwarenstand für eine ausgewogene Mischung, die für jeden etwas bietet. Am Sonntag lädt die Kreisstadt zum Frühlingsmarkt ein. Von 12 bis 18 Uhr Uhr öffnen die Erbacher Geschäfte ihre Türen. Zu dem verkaufsoffenen Sonntag findet von 12 bis 16 Uhr ein Baby- und Kinderflohmarkt im Lustgarten statt. Dort werden auch Erbacher Vereine tolle Angebote an ihren Ständen präsentieren.

Der Fischmarkt ist ein Bestandteil der Erbacher Frühlingsmarkts, der am Wochenende stattfindet. Foto: Stadt Erbach

> Maifeste in der Region: Der "Tanz in den Mai" in Eberstadt findet am Samstag statt. Los geht es um 18 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaums am Dorfplatz mit der Musikkapelle und dem Blasorchester. Um 18.30 ist der Umzug mit Musik zur Sporthalle. Um 18.45 Uhr folgt der Auftritt der Jungmusiker. Ab 19 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik mit dem Blasorchester. Ab 21 Uhr legt ein DJ auf. Der Fastnachtsverein in Merchingen lädt zum Maibaumfest, das am Samstag ab 16.30 Uhr am Lindenplatz stattfindet. Der Maibaum wird um 17 Uhr aufgestellt. Zur Unterhaltung spielt der Musikverein Merchingen. In Mudau wird am Samstag um 15 Uhr am Rathaus der Maibaum aufgestellt. Der Förderverein der KG "Mudemer Wassersucher" unterstützt mit Kulinarischem, einem Gewinnspiel und dem "Maibaamscheiben"-Bemalen für Kinder. Als Rahmenprogramm hat der Schul-Projektchor zugesagt, und auch der Musikverein Mudau wird ein Ständchen spielen. Zum Maibaumfest lädt der Musikverein Schlierstadt am Samstag ab 17 Uhr in den Schulhof ein. Symbolisch wird zum Auftakt ein Maibaum aufgestellt. Im Laufe des Abends sorgt der Musikverein Schlierstadt für Stimmung. Die Roberner Vereine, der Ortschaftsrat, der Kindergarten und die Feuerwehr laden am morgigen Samstag zum Maibaumfest ein. Los geht’s um 15 Uhr am Rathausplatz mit Kaffee und Kuchen. Im Festzelt wird mit deftigen Speisen bewirtet. Der Höhepunkt des Tages wird gegen 16 Uhr das Aufstellen des großen Maibaums sein. Für die Kinder wird ein Kindermaibaum geschmückt und aufgestellt.

> Elektrobeats in Hainstadt: "Lieber Liebe und Bass statt Hetze und Hass" lautet das Motto, wenn die "Wake Up Eventtechnik GmbH" die Veranstaltung "Rave in Bloom – Volume 2" präsentiert. Am Samstag wird die Mehrzweckhalle in eine elektronische Klanglandschaft der Extraklasse verwandelt. Bei dem Abend voller Vibes, Bass und echtem Gemeinschaftsgefühl gehören "Rabe", "Lui Ree", "Nitsche", "Bamtist" und Different.MP3" zum Line-up und werden die Halle zum Kochen bringen. Eine aufwendig gestaltete Lightshow, kombiniert mit druckvollem Sound, sorgt für ein unvergessliches Erlebnis. Ab 18 Uhr heißt es Dancefloor frei für pure Eskalation und elektronischen Abriss. Tickets gibt es an der Abendkasse.

> Walderlebnispfad, Buchen: Entlang der Morre schlängelt sich der Walderlebnispfad auf rund drei Kilometern durch den Wald zwischen Buchen und Hollerbach und zurück. An den Erlebnisstationen können sich Kinder ausprobieren, balancieren, hüpfen und musizieren oder bei einem gemütlichen Spaziergang den Wald entdecken. Informationstafeln erklären die Bäume und die Besonderheiten der Landschaft. Startpunkte sind am Hollersee oder am Großen Roth (am Pfadfinderheim).

> "Sea Life", Speyer: In den "Sea Life"- Großaquarien können kleine und große Besucher auf spielerische und unterhaltsame Weise die zahlreichen Lebewesen unserer Flüsse und Meere entdecken. Sind Haie schlechte Eltern? Legen Rochen Eier? Und viele Arten von Quallen gibt es? Diese und viele weitere Fragen werden im "Sea Life" beantwortet. Denn hier geht es, ganz trockenen Fußes, in die faszinierende Welt unter der Wasseroberfläche. Klein und Groß erwartet eine spannende Entdeckungsreise von den heimischen Gewässern bis in die tropischen Ozeane. Weitere Infos unter www.visitsealife.com/speyer/.