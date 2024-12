> "Café del Mundo" und "Music Monks", Buchen: Zwei mitreißende Konzerterlebnisse mit hochklassigen Live-Acts – "Café del Mundo" und "Music Monks" – verspricht die veranstaltende Blackout Eventmanagement & more GmbH den Besuchern am Wochenende in der Buchener Stadthalle. Die beiden Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian nehmen am Freitag ihr Publikum mit in die Musik der 1980er Jahre.

Aus über 70 Sendungen bei Radio Ton haben sie ein Konzertprogramm zusammengestellt, das die Buntheit und Vielseitigkeit dieses so produktiven Musik-Jahrzehnts widerspiegelt. – Die "Seeed"- und Peter Fox-Tribute-Band "Music Monks" legen am Samstag in der Stadthalle nach. Für ihre Show in Buchen versprechen sie ein Best-Of-Set der Berliner Kult-Bands, die im Anschluss von einer großen 90er-Party perfekt ergänzt wird.

Wenige Abendkassen-Tickets für "Café del Mundo" gibt es unter www.mundoshop.de; für die "Music Monks" bei Katja Steimer Telekommunikation Buchen, Zuckerbeck Hainstadt, Blackout Eventmanagement Hainstadt sowie unter www.adticket.de und www.reservix.de

> Wildpark, Bad Mergentheim: Einer der artenreichsten Wildparks in Europa beeindruckt mit über 50 verschiedenen in Europa heimischen Tierarten wie Greifvögeln, Luchsen, Dam- und Rothirschen, Wildschweinen und Fischottern in weitgehend natürlichen Gehegen. Das große Wolfsrudel ist bei den zweimal am Tag stattfindenden Fütterungsrundgängen zu bestaunen.

Dabei erklären die Tierpfleger alle Tiere eingehend und weisen auf die natürliche Lebensumgebung hin. Geöffnet ist täglich von 10.30 bis 17 Uhr, an Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr. Die Fütterungsrunde startet um 10.40 und um 13.30 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.wildtierpark.de.

> Après-Ski-Party, Donebach: Ein Garant für gute Stimmung, und deshalb auch weit über die Gemeindegrenzen bekannt, ist die Après-Ski-Party des FC Donebach. Hier gibt es alles, was das Partyherz begehrt: Hüttengaudi, super Stimmung, und der "Odenwald-DJ" heizt mit Après-Ski-Hits ordentlich ein. Die Party steigt am Freitag ab 19.30 Uhr im und am Sportheim des FC Donebach – mit einem beheizten Festzelt im Außenbereich.

Für alle, die das Auto zuhause stehen lassen möchten, gibt es einen Partybus von Schwabi-Tours. Weitere Informationen zu den Hin- und Rückfahrtzeiten sowie den einzelnen Haltestellen gibt es im Internet unter www.fc-donebach.de und www.schwabi-tours.de

> Weihnachtscircus, Heilbronn: Die perfekte Symbiose von Weihnachten und familienverbindender Unterhaltung gibt es beim Heilbronner Weihnachtscircus im großen Zirkuszelt auf der Theresienwiese. Mit dabei ist das größte Artistenensemble, das es jemals im Heilbronner Weihnachtscircus gegeben hat: Über 60 Zirkusstars aus Japan und China, Argentinien und Mexiko, Kanada und Spanien, Italien und Chile geben sich ein Stelldichein am Neckarufer und präsentieren ihre preisgekrönten Darbietungen.

Vorstellungen sind bis zum 6. Januar täglich um 15.30 und 20 Uhr. An Heiligabend gibt es nur eine Vorstellung um 14 Uhr. Am Neujahrstag, 1. Januar, ist spielfrei, und am Montag, 6. Januar, gibt es eine Dank- und Abschiedsvorstellung um 15.30 Uhr.

Zudem gibt es wegen großer Nachfrage drei Zusatzvorstellungen: Freitag, 27. Dezember, Samstag, 28. Dezember, und Sonntag, 29. Dezember, jeweils um 11 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf unter www.weihnachtscircus.com erhältlich.