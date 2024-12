> Mosbacher Weihnachtsmarkt: Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen und anderen Spezialitäten weht noch bis einschließlich 22. Dezember (Bewirtung bis 21 Uhr) über Markt- und Kirchplatz in der Mosbacher Altstadt. Am Samstag sind die Fachgeschäfte bis 20 Uhr zum Adventshopping geöffnet.

> Weihnachtscircus, Bad Mergentheim: Fliegende Menschen unter der Zirkuskuppel, Darbietungen auf dem Todesrad, Houdini, der weltberühmte Entfesselungskünstler, und eine Sieben-Mann-Pyramide auf dem Hochseil: Der Main-Tauber-Weihnachtscircus zeigt einmal mehr ein komplett neues Programm. Bis 6. Januar verblüffen und begeistern Spitzenartisten aus 14 Nationen das

Das Todesrad ist einer der spektakulären Höhepunkte beim Main-Tauber-Weihnachtscircus in Bad Mergentheim. Foto: Jolanda Hofmann

Publikum auf dem Volksfestplatz in Bad Mergentheim. Lachen, Staunen und Nervenkitzel sind die Zutaten für ein hochklassiges Programm, das die ganze Familie in seinen Bann zieht. Vorstellungen starten täglich um 15 und 19.30 Uhr, am 5. und 6. Januar um 11 und 15 Uhr. Spielfrei sind 24. und 31. Dezember. Die Familienvorstellungen der Weihnachts-Show finden am 1. Januar um 15 und 19.30 Uhr zu stark ermäßigten Preisen statt. Tickets gibt es ab 15 Euro online unter www.mt-weihnachtscircus.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen in der Region.

> Käthchen-Weihnachtsmarkt, Heilbronn: Plätzchenduft, Punsch und Glühwein verspricht der Heilbronner Weihnachtsmarkt. 65 Stände bieten Weihnachtsgeschenke, Hübsches, Nützliches und natürlich allerlei weihnachtliche Leckereien sowie ein abwechslungsreiches Programm auf der Marktplatz-Bühne. Und auch Schlittschuhlaufen ist auf der Käthchen-Kunsteisbahn auf dem Kiliansplatz möglich. Von Montag bis Freitag verwandelt sich die Eisbahn von 20 bis 21 Uhr in eine Eisstockfläche. Geöffnet ist bis 22. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr.

> Weitere Weihnachtsmärkte in der Region: Zum "Winterzauber" rund um den Dorfbrunnen laden die Tanzmädels der Fastnachtsgesellschaft "Klingemänner" Waldhausen am Freitag ein. Ab 16 Uhr bieten sie den Besuchern Langosch, Bratwürste, Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch, heiße Krone und diverse Kaltgetränke zum Verzehr an. Außerdem wartet bei der Premiere des "Winterzaubers" eine Tombola und ein Kreativtisch auf die Gäste.

Die Dorfweihnacht findet am Samstag ab 15 Uhr auf dem Kirchplatz in Schweinberg statt. Die Besucher können sich auf Glühwein, Glühmost, Punsch, Liköre und Schnäpse sowie Grillspezialitäten und verschiedene Flammkuchen, Waffeln, Bastelartikel und vieles mehr in weihnachtlichem Ambiente freuen. Außerdem lädt die Heimatscheune zu heißer Schokolade, Kaffee, Kuchen, Kaspressknödelsuppe und einer Kindermalecke zum Verweilen ein.

> Charity-Rock, Walldürn: Eine "Chartity-Rock-Party" steigt am Samstag zum Abschluss des Jubiläums "130 Jahre DRK-Ortsverein Walldürn". Die Veranstaltung unter dem Motto "Beauty & the Beast" findet ab 19.30 Uhr im "Haus der offenen Tür" statt. Als "Beauty" fungiert die Band "Colours" mit diversen Rock- und Popsongs sowie einfühlsamen Balladen. Demgegenüber steht das "Beast" in Form der Band "GritZone" mit krachendem Heavy-Metal-Sound. Der Reinerlös des Konzerts kommt dem DRK-Ortsverein Walldürn zugute. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Krippenausstellung, Schwäbisch Hall: "Feliz Navidad – Peruanische Krippen" lautet der Titel der aktuellen Ausstellung der Sammlung Carmen Würth, die in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall bis 2. Februar zu sehen ist. Das südamerikanische Land Peru besitzt eine der reichsten Krippentraditionen weltweit: Prachtvolle Retablos (mobile Altäre) erzählen die Weihnachtsgeschichte eingebettet in die Alltagskultur der Menschen, elegante Figuren mit zarten Gesichtszügen und detailreich bemalter Kleidung tauchen das wohlbekannte Personal in neue Farben, zarte Tonarbeiten zeugen von der Verehrung des Jesuskindes.

Das Museum ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Heiligabend und Silvester geschlossen, am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

> Zauberhafte Wintermärchen: Märchenhaft-magisch wird’s am Wochenende in Mosbach: Während am Samstag um 13, 14 und 15 Uhr "Winterliche Märchen für Klein und Groß" erzählt werden, kommt am Sonntag, um 13.30 und 15.30 Uhr der "Zauberhafte Weihnachtsmann" in den Rathaussaal.

Wer möchte, ist um 16.30 Uhr vor dem Haus Stadler zum Weihnachtsliedersingen eingeladen. Auf dem Marktplatz lässt sich an diesem Tag ab 17.30 Uhr der "leuchtende Weihnachtszauber auf Stelzen" bestaunen.

> Benefizkonzert bei "Tante Gerda": Am Samstag bestreitet die Kai Karle Band ab 20 Uhr bei "Tante Gerda" ein Benefizkonzert zugunsten der RNZ-Weihnachtsaktion.

> Festliches Konzert in Waldmühlbach: In der katholischen Kirche St. Nikolaus Waldmühlbach findet am heutigen Freitag um 19.30 Uhr ein festliches Advents- und Weihnachtskonzert statt. Eintrittskarten erhält man ab 19 Uhr an der Abendkasse.

> Weihnachtsmarkt in Sulzbach: Am Kolpingplatz in Sulzbach findet am Samstag ab 17 Uhr der Weihnachtsmarkt statt. Die Besucher sind eingeladen die schöne Atmosphäre, bei gutem Essen, Glühwein, Punsch und Sekt zu genießen. Im Kolpinghaus wird um 18 Uhr am Adventskalender ein weiteres Fenster geöffnet. Es wird darum gebeten, eigene Glühweintassen mitzubringen.

> Michelbacher Weihnachtstreff: Gegenüber der Verwaltungsstelle in Michelbach, auf dem Dorfplatz, verkaufen die ortsansässigen Vereine am Samstag ab 17 Uhr alles, was man für einen gemütlichen Abend benötigt. Hier kann man sich bei Glühwein und Co. auf die bevorstehenden Festtage einstimmen.

> Winterzauber beim FC Trienz: Die Damenmannschaft des FC Trienz lädt am Samstag ab 17.30 Uhr zum Winterzauber um und am Sportheim in Trienz ein. Im "Winter-Wonderland" am Sportheim erwartet die Gäste Livemusik von Christina und Andre sowie eine Tombola. Für das leibliche Wohl gesorgt.

> Nachtwächterführung für Familien: Zu einer barrierefreien Führung am heutigen Freitag sind vor allem Kinder und Familien eingeladen, die mit dem Nachtwächter durch die dunklen und verwinkelten Gassen der Mosbacher Altstadt in gehen möchten. Gerne dürfen Kinder den Nachtwächter bei seiner Arbeit unterstützen und ihre eigene Laterne mitbringen.

Nach getaner Arbeit gibt es einen wärmenden Kinderpunsch in der ehemaligen Arrestzelle des Rathauses. Treffpunkt für die Führung ist um 17 Uhr im Hospitalhof in der Hospitalgasse. Tickets sind erhältlich in der Tourist Information oder online unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen

> "Funkenflug" singt in Billigheim: "Hoffnungslicht" überschreibt die Gesangsgruppe "Funkenflug" ihr Weihnachtskonzert, zu dem am Sonntag um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Billigheim eingeladen wird. Die Gesangsgruppe wird wieder von Kindern begleitet. Die Zuhörer erwartet ein buntes Programm, von berührend bis heiter. Der Eintritt ist frei, Spenden gehen an den Kinderhilfefonds des NOK.

> Weihnachtskonzert in Strümpfelbrunn: Der MGV Strümpfelbrunn veranstaltet am Sonntag sein Weihnachtsliedersingen. Beginn ist um 16 Uhr in der Kapelle des Friedhofes in Strümpfelbrunn. Die Besucher sind eingeladen, sich von liebevoll vorgetragener Musik in die frohe und besinnliche Weihnachtszeit begleiten zu lassen. Der Eintritt ist frei.