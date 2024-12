> Mosbacher Weihnachtsmarkt: Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen sowie leckeren Spezialitäten laden täglich bis 22. Dezember von 11 bis 20 Uhr (Bewirtung bis 21 Uhr) auf den Markt- und Kirchplatz im Herzen der Mosbacher Altstadt ein. Am heutigen Freitag kommt um 16 Uhr der Nikolaus auf den Marktplatz.

> Nikolaus kommt mit der Kutsche: Der Verein "Nobody’s Perfect" hat den Besuch von Kutsche und Weihnachtsmann am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Mosbacher Marktplatz wieder ehrenamtlich organisiert. Kinder mit Behinderungen und Beeinträchtigungen erhalten Geschenke. Alle anderen Kinder bekommen einen Schokoladenweihnachtsmann und die kleinen ein Kuscheltier.

> Dezemberausstellung: Die Eröffnung im Mosbacher Rathaussaal, zu der die Öffentlichkeit eingeladen ist, findet am heutigen Freitag um 18 Uhr statt. Oberbürgermeister Julian Stipp wird die Gäste begrüßen.

Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Am Samstag ist zudem um 15 Uhr im kleinen unteren Rathaussaal eine Lesung des in Neckarelz geborenen Autors Jürgen Ockenfels alias Jürgen von Rehberg.

> Vinylrausch im fideljo: Bei der vorweihnachtlichen Mosbacher Schallplattenbörse kann am Samstag von 10 bis 15.30 Uhr im fideljo in Mosbach wieder gestöbert werden.

> Heitere Abendführung: Bei einer abendlichen Führung durch die Mosbacher Altstadt wird Gästeführer Bertold Hergenröder am Samstag nicht nur Wert auf die besonderen Sehenswürdigkeiten der Stadt legen, sondern auch auf interessante und liebevolle Details. Treffpunkt ist um 20 Uhr vor der Tourist Information. Tickets sind erhältlich in der Tourist Information oder online unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.

> Bergfelder Adventsmarkt: Am Samstag findet um 16 Uhr in der Kirche Maria Königin auf dem Mosbacher Bergfeld eine Wortgottesfeier statt. Anschließend wird zum Adventsmarkt eingeladen. Handarbeiten, selbst gebackene Plätzchen vom Elternbeirat des Kindergartens und Waren von Lifegate werden zum Verkauf angeboten. Der Erlös wird an die Lifegate-Organisation gespendet.

> Marktpremiere im Tannenhof: Das Seniorenheim Johanniter-Haus Tannenhof in Neckarelz lädt am Samstag ab 14 Uhr zu seinem ersten Weihnachtsmarkt im festlich geschmückten Garten mit Hütten und beheiztem Zelt ein. Neben den musikalischen Darbietungen eines Chores besteht die Möglichkeit, Weihnachtsbäume, weihnachtliche Basteleien und Weihnachtsgebäck zu erwerben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Adventsstunde in der Marienkirche: Die Gemeinde St. Maria lädt am Samstag um 17 Uhr zu einer adventlichen Besinnung in die Marienkirche in Neckarelz ein. Adventslieder werden gesungen und mit festlichen Orgelklängen begleitet. Im Anschluss gibt es einen Umtrunk mit alkoholfreiem Punsch.

> Christbaumfest in Sattelbach: Der Sattelbacher Ortschaftsrat lädt gemeinsam mit dem katholischen Kindergarten am Samstag um 16 Uhr zum Christbaumfest ins Bürgerzentrum ein. Musikalisch umrahmt wird es vom MGV Frohsinn Sattelbach und der TBL-Bigband aus Lohrbach. Der Kindergarten wird das Programm bereichern und hausgemachte Leckereien anbieten.

> Weihnachtsmarkt in Obrigheim: Am Samstag und Sonntag finden sich auf dem Alfred-Delp-Platz in Obrigheim schön gestaltete Marktbuden. Die Umrahmung des Marktes übernehmen verschiedene Chöre, und auch Aufführungen soll es geben.

> Haßmersheimer Nikolausmarkt: Auf dem Dorfplatz in Haßmersheim findet am Freitag und Samstag der alljährliche Nikolausmarkt statt. Neben kulinarischen und musikalischen Höhepunkten kommt am Samstag auch der Nikolaus zu Besuch.

> "Hausemer" Weihnachtsmarkt: Beim Weihnachtsmarkt im Herzen von Aglasterhausen dürfen sich die Besucher auf weihnachtliche Genüsse, Selbstgemachtes, Kunsthandwerk sowie Musik der Grundschule und der heimischen Vereine freuen. Am morgigen Samstag ist von 16 bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

> Auerbacher Weihnachtsmarkt: Die SG Auerbach lädt am heutigen Freitag ab 17 Uhr zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ans Feuerwehrhaus ein. Um 18.30 Uhr kommt der Nikolaus für die Kleinsten zu Besuch. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Weihnachtsmarkt in Oberschefflenz: Am zweiten Adventswochenende veranstaltet die Gemeinde Schefflenz jeweils von 16 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz den traditionellen Weihnachtsmarkt. An den Marktständen kann man bummeln, sich inspirieren lassen und genießen. Am Sonntag gibt es im Christkönigheim Kaffee und Kuchen.

> Weihnachtliches Konzert in Schwarzach: Der Männergesangverein Sängerbund Schwarzach veranstaltet am Sonntag um 17.30 Uhr ein Weihnachtskonzert gemeinsam mit dem MGV Liederkranz Dallau und dem Posaunenchor Aglasterhausen-Unterschwarzach. Der Eintritt ist frei.

> Adventsmarkt auf dem Schwarzacher Hof: Leckereien und jede Menge Geschenkideen bietet der Adventsmarkt der Johannes-Diakonie am Sonntag im Sinnesgarten und auf dem Lindenplatz des Schwarzacher Hofs. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Adventsgottesdienst im Haus Luther.

> Waldweihnacht in Schwarzach: Das Wasserschloss in Schwarzach erstrahlt am Wochenende in weihnachtlichem Glanz. Das Team von ForstBW öffnet seine Tore am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr, um ökologisch produzierte Christbäume zu verkaufen. Daneben bieten regionale Aussteller selbst gemachte Produkte an.

> Adventskonzert in Schollbrunn: Der MGV Schollbrunn lädt am zweiten Adventssonntag um 17 Uhr zu einem Adventskonzert in die evangelische Kirche ein. Im Anschluss an das Konzert besteht vor der Kirche Gelegenheit, bei Glühwein und anderen Getränken die adventliche Stimmung weiter zu genießen. Der Eintritt ist frei.

> Benefizkonzert im Advent: Der Musikverein Eintracht 1928 Wagenschwend lädt zum traditionellen Benefizkonzert im Advent am Sonntag um 16 Uhr in die Heilig-Kreuz-Kirche in Wagenschwend ein.

> Weihnachtsmarkt, Osterburken: Am Samstag und Sonntag verwandelt sich der Marktplatz vor dem Rathaus in Osterburken in eine stimmungsvolle Weihnachtslandschaft und lädt alle Besucher zu einem Weihnachtsbummel und zum gemeinsamen Austausch ein. Das umfangreiche und attraktive Rahmenprogramm wird durch ein vielfältiges Angebot an Getränken und Speisen ergänzt. Eröffnet wird der Weihnachtsmarktam Samstag um 15 Uhr, am Sonntag öffnet er um 13.30 Uhr.

> Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle: Schmuck, Mode, Glaskunst, Malerei, Drechsel- und Häkelkunst, Skulpturen und vieles mehr gibt es am Wochenende beim Kunsthandwerkermarkt in der Buchener Stadthalle. Der Markt ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

> Weihnachtsmarkt, Gerichtstetten: Zahlreiche festlich geschmückte Buden im Keltendorf sorgen beim "Karschdäider Weihnachtsmarkt" am Freitag von 16 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 14 bis 21 Uhr für Weihnachtsstimmung. Regionale Anbieter, Vereine und Gruppen präsentieren ihre Erzeugnisse, Handarbeiten, Kunstwaren und Köstlichkeiten. Begleitet wird der Weihnachtsmarkt von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Und auch der Nikolaus kommt mit Geschenken für die kleinen Besucher vorbei.

> "Schlossweihnacht", Walldürn: Der Walldürner Weihnachtsmarkt findet im Innenhof des Verwaltungsgebäudes Schloss statt. Mehr als 40 Stände und Buden versprechen besinnliche Momente und kulinarische Genüsse, um die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit zu wecken. Zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren ihre Waren, und ein vielfältiges kulinarisches Angebot von Herzhaftem bis hin zu süßen Versuchungen und wärmenden Getränken rundet die weihnachtliche Stimmung ab.

Viel Musik gibt es an allen drei Markttagen auf der Bühne im Schlosshof. Für die Kinder ist neben einem Kinderkarussell am Sonntagnachmittag der Nikolaus mit seinem Engel zu Besuch. Die "Schlossweihnacht" öffnet am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 20 Uhr ihre Pforten.

> Kunsthandwerkermarkt, Buchen: Beim Kunsthandwerkermarkt können Kunstliebhaber am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr in die Stadthalle strömen, um ein interessantes und abwechslungsreiches Programm sowie ein Angebot, das nichts zu wünschen übrig lässt, zu genießen.

Kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, Glaskunst, verschiedene Techniken der Malerei, Drechsel- und Häkelkunst, hochwertige Skulpturen und vieles mehr erwartet die Besucher. Die Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr. Geöffnet ist der beliebte Kunsthandwerkermarkt am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

> Weitere Weihnachtsmärkte in der Region: In der Mehrzweckhalle in Hainstadt findet am Samstag von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr der Weihnachtsmarkt statt. Zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten werden mit Angeboten von Kunsthandwerkern ergänzt. Musikalische Unterhaltung sowie ein Bücherflohmarkt bereichern das Programm.

Beim ersten "Heddemer Adventsmarkt" rund um die Kirche in Hettingen werden Aktivitäten in der Kirche, Kaffee und Kuchen im Magnani-Haus, eine Bücherecke mit Verkauf und Kinderschminken und Plätzchenbacken für die Kleinsten geboten. Der "Heddemer Adventsmarkt" ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Ein paar gemütliche Stunden verspricht der Weihnachtsmarkt in Rinschheim rund um das Gemeindehaus. Am Samstag ab 16 Uhr können die Besucher bei Glühwein, Punsch, Waffeln und vielen weiteren Leckereien die vorweihnachtliche Stimmung genießen und bei musikalischen Klängen die schönen Stände erkunden.

Im Morretal findet am Samstag ein vom Sportverein Hettigenbeuern gemeinsam mit dem Förderverein und örtlichen Vereinen organisierter Weihnachtsmarkt vor und im Dorfgemeinschaftshaus statt. Glühwein- und Waffeln, Kaffee und Kuchen, Bratwürste, Pizza und Flammkuchen locken die Besucher zum kleinen Weihnachtsmarkt, ebenso wie musikalische Darbietungen.

Zahlreiche weihnachtlich geschmückte Buden im Ambiente des gotischen Kreuzgangs, entlang der Außenfassade und im beheizten Prälatensaal des Klosters Bronnbach warten mit einem vielfältigem Angebot für die Besucher auf. Musikalische Unterhaltung und Ausstellungen von Handwerkern und Hobbykünstlern runden das Programm ab. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr.

> Weihnachtsmarkt, Miltenberg: Kulinarische Köstlichkeiten, originelle Geschenkideen und kreatives Kunsthandwerk werden am Alten Rathaus und am historischen Marktplatz geboten. Illuminationen, Feuerschalen und Kerzenschein sowie ein vielseitiges Programm mit Livemusik und zahlreiche Aktionen in der Weihnachtswerkstatt laden zum Verweilen ein.

Der Weihnachtsmarkt ist an diesem sowie an den nächsten beiden Adventswochenenden freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

> Weihnachtsmarkt, Bad Mergentheim: Unter dem Motto "Lichterwelten" steht der traditionelle Weihnachtsmarkt, der zum Stöbern, Genießen und Entdecken in besonderem Ambiente einlädt. Zahlreiche Aussteller versammeln sich in der Innenstadt in hübsch geschmückten kleinen Holzhäuschen und bieten ein buntes Sortiment an handwerklichen Produkten sowie kulinarischen Leckereien an.

Der verführerische weihnachtliche Duft zieht nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch noch vom 12. bis zum 15. Dezember durch die Stadt. Geöffnet ist jeweils von 12 bis 20 Uhr, gastronomische Stände bis 22 Uhr.