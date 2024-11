> Weihnachtsmarkt, Buchen: In weihnachtlichem Flair erstrahlt am Wochenende die Buchener Innenstadt beim Weihnachtsmarkt. 31 Händler bieten ein umfangreiches Angebot an Weihnachtsartikeln, Spielwaren und Leckereien an. Auf der Aktionsbühne vor dem Alten Rathaus gibt es weihnachtliche Melodien zu hören. Außerdem findet am Samstag ab 19.30 Uhr die Glühweinparty mit der Band "Bongaz" vor dem Alten Rathaus statt.

Ein weihnachtliches Rahmen- und Kulturprogramm für große und kleine Besucher ergänzt den traditionellen Weihnachtsmarkt und sorgt für Weihnachtsstimmung. Auch die Fachgeschäfte der Innenstadt haben am Freitag und Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Nach der offiziellen Eröffnung am Freitag um 10.30 Uhr hat der Markt zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

> Weihnachtsmarkt, Hardheim: Drei Tage voller weihnachtlicher Spezialitäten, handgefertigten Weihnachtsüberraschungen sowie allerlei Darbietungen und Unterhaltung werden auf dem Hardheimer Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz geboten.

Die Erftalhalle lädt mit einem umfangreichen Kunsthandwerkermarkt zum Stöbern ein, und für die kleinen Gäste ist an mehreren Stationen mit einem Kinderkarussell oder Holzbasteleien gesorgt. Das Vergnügen für die ganze Familie hat am Freitag von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

> Weihnachtsmarkt, Höpfingen: Auch in diesem Jahr gibt es in Höpfingen am Samstag mit dem Weihnachtsmarkt und Skibasar zwei Veranstaltungen im "Doppelpack". Wintersportfreunde dürfen sich auf die Kult-Ski-Börse in der Sporthalle freuen, die von 13 bis 17 Uhr stattfindet.

Der Weihnachtsmarkt, der ab 13 Uhr abgehalten wird, bekommt um 15 Uhr Besuch vom Nikolaus. Für musikalische Unterhaltung, Verkaufsstände mit Handarbeiten, Weihnachtsschmuck und Präsenten sowie Essens- und Getränkestände ist auch gesorgt.

> Weitere Weihnachtsmärkte in der Region: Der Weihnachtsbasar der JVA in Adelsheim findet am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr in der Außengärtnerei statt.

Der TC Götzingen lädt am Samstag ab 15 Uhr zu seinem Weihnachtsmarkt auf der Tennisanlage ein. Dabei erwarten die Besucher tolle Aussteller und leckeres Essen. Für die kleinen Gäste werden Kinderschminken und eine Bastelecke angeboten.

Der Heimat- und Kulturverein, die teilnehmenden Vereine und Institutionen sowie die Teams der Grundschule und des Kindergartens in Rosenberg laden zum Weihnachtsmarkt ein, der am Samstag ab 14.30 Uhr auf dem Schulhof stattfindet. Viele verschiedene Anbieter bieten adventliche Floristik, Deko-Artikel, Holz- und Drechselkunst und vieles mehr.

Die Feuerwehrabteilung Oberwittstadt lädt am Samstag ab 16 Uhr zum Weihnachtsmarkt am Gerätehaus ein. Gegen 18 Uhr kommt der Nikolaus vorbei. Mit weihnachtlichen Liedern wird der Musikverein für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Am Sonntag findet ab 14 Uhr erstmals in Schlierstadt im Schulhof und im Feuerwehrheim ein Adventsnachmittag statt. Es werden Basteleien und Dekorationsartikel zum Verkauf ausgestellt. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch und hält für Kinder eine Überraschung bereit, ab 15.30 Uhr spielt der Musikverein Schlierstadt weihnachtliche Lieder.

Ein Lichtermeer aus tausenden Kerzen, inmitten liebevoll geschmückter Hütten und Stände, verwandelt die Altstadt von Amorbach von Freitag bis Sonntag in eine Märchenwelt. Über 85 ausgewählte Aussteller präsentieren in der romantischen Kulisse der Altstadt Schönes und Nützliches rund um das Weihnachtsfest.

Der Weihnachtsmarkt am Dallauer Wasserschloss findet traditionell am ersten Adventswochenende statt. Die Eröffnung ist am Samstag um 17 Uhr, am Sonntag öffnet der Markt seine Pforten um 11 Uhr.

Am Samstag können sich die Besucher ab 13 Uhr auf allerlei Selbstgefertigtes und Schmackhaftes am Sportheim des SV Bergfeld freuen.

Zum Benefizweihnachtsmarkt wird nach Fahrenbach eingeladen – nur eine von zahlreichen Veranstaltungen am Wochenende. Foto: schat

In der Dorfmitte von Fahrenbach wird am Samstag um 16 Uhr der Benefizweihnachtsmarkt eröffnet. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche.

Der Weihnachtsmarkt der Johannes-Diakonie lädt zum Stöbern, Kaufen und Genießen ein. Am Maria-Zeitler-Platz in Mosbach sind die Buden am Samstag und Sonntag jeweils ab 11.30 Uhr geöffnet.

Örtliche Vereine und Organisationen richten am Samstag den Weihnachtsmarkt im Bereich des Rathauses von Neckarzimmern aus. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die ev. Kirchengemeinde Hüffenhardt veranstaltet am Samstag im Pfarrhof einen Advents- und Weihnachtsmarkt mit buntem Angebot.

In Strümpfelbrunn findet am Freitag und Samstag auf dem Rathausplatz ein weihnachtlicher Markt mit Erzeugern und Vereinen aus Waldbrunn statt. Am Freitag ist ab 17.30 Uhr und am Samstag ab 13.30 Uhr geöffnet.

In Lauerskreuz lockt am Samstag von 15 bis 21 Uhr ein weihnachtlicher Markt.

Der kirchliche Förderverein der Gangolfskapelle Neudenau lädt am Sonntag ab 14 Uhr zum Adventsmarkt an der Kapelle ein. Als besondere Attraktion kommt der Nikolaus und verteilt Geschenke an die Kinder.

> Adventszauber Schwarzach: Eine stimmungsvolle Atmosphäre herrscht am Sonntag von 11 bis 17 Uhr beim Adventszauber im Wildpark, wenn dieser sich in ein zauberhaftes Winterwunderland verwandelt. Knapp 50 liebevoll gestaltete Marktstände bieten eine große Vielfalt an handgemachten Geschenkideen, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien für sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten.

> Weihnachtsmarkt, Mosbach: Liebevoll dekorierte Stände und ein unterhaltsames Begleitprogramm sorgen vor der Kulisse des Markt- und Kirchplatzes beim Mosbacher Weihnachtsmarkt für ein besonderes Flair und feierliche Stimmung. Einen tollen Blick über den Markt und das geschmückte Fachwerkstädtchen hat man an allen Adventssonntagen jeweils von 14 bis 17 Uhr vom Rathausturm aus. Bis 22. Dezember ist der Markt täglich von 11 bis 20 Uhr für Besucher aus nah und fern geöffnet.

> Altdeutscher Weihnachtsmarkt, Bad Wimpfen: Einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte Deutschlands öffnet seine Tore. An den ersten drei Adventswochenenden erinnert der süße Duft von Bratapfel, Glühwein, Tannenzweigen und Lebkuchen daran, dass es bis Heiligabend nicht mehr lange ist. Die denkmalgeschützte Altstadt von Bad Wimpfen ist wieder Schauplatz für ihren weit bekannten Altdeutschen Weihnachtsmarkt.

Über 100 Buden bieten Kunsthandwerkliches sowie Leckeres an. Eine weitere Attraktion ist das Genießerdorf im Wormser Hof. Dort dürfen sich die Besucher auf kulinarische Leckereien freuen. Geöffnet ist freitags von 12 bis 21.30 Uhr, samstags von 11 bis 21.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 20 Uhr.

> Waldstädter Weihnachtszauber: Am Samstag findet der Waldstädter Weihnachtszauber unter Führung des VfB auf dem Platz vor der Grundschule statt. Um 14.30 Uhr laden die Kinder aus der Kita und der Grundschule zur musikalischen Eröffnung in die katholische Kirche St. Bruder Klaus ein. Ab 15 Uhr startet dann der Weihnachtszauber auf dem Schulgelände.

> Gundelsheimer Weihnachtsmarkt: Am ersten Adventswochenende lockt der Gundelsheimer Weihnachtsmarkt in die Altstadt. Geöffnet ist am heutigen Freitag von 17-22 Uhr, am Samstag von 15-22 Uhr und am Sonntag von 15-21 Uhr. Neben Selbstgebasteltem und Leckereien erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.

> Konzert im Marionettentheater: In Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen präsentieren Wolfgang Schulz (Klavier), Bernd Michna (Keyboard und Gesang) sowie Theaterleiter Stefan Schulz (Schlagzeug und Moderation) am heutigen Freitag ab 20 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Musik von George Gershwin. Karten gibt es unter Tel.: 06262.915819 und an der Abendkasse.

> Musik verbindet: In Limbach konzertieren am Samstag, 19 Uhr, der Musikverein und die Jugendkapelle Limbach-Mudau in der Kirche St. Valentin. Der Eintritt ist frei.

> Einstimmung auf eine besondere Zeit: Der Chor "Cantare" und der ev. Kirchenchor laden am Freitag um 18 Uhr zu einer vor-adventlichen Andacht mit kleinem Konzert in die ev. Kirche Neckarzimmern ein.

> Bilderbuchkino im Rathaus: Die Musikschule Mosbach lädt am Samstag und Sonntag zum Bilderbuchkino in den kleinen Rathaussaal ein. Ab 17 Uhr erzählen, zeigen und spielen die jungen Musiker(innen) bei freiem Eintritt die Geschichte "Ein wunderbares Weihnachtsfest".

> Jahreskonzert mit Auszeichnungen: Der Musikverein Sulzbach lädt am Samstag um 19.30 Uhr in die Sporthalle zum Jahreskonzert ein. Besondere Höhepunkte sind die Verleihung der Jungmusikerleistungsabzeichen an die Jungmusiker, deren Aufnahme ins Blasorchester, die Ehrungen verdienter Musiker und die Verabschiedung des Dirigenten Volker Neuberger.

> Adventskonzert in Höchstberg: Das Blasorchester des TSV Höchstberg unter Leitung von Dirigent Jürgen Krieger lädt am Sonntag um 17 Uhr zum Adventskonzert in die Wallfahrtskirche ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Schefflenzer Lichterfest: Die Freiwillige Feuerwehr, der Reit- und Fahrverein und die Sportvereinigung Schefflenz laden am ersten Adventswochenende zum stimmungsvollen Lichterfest am Sportgelände der SVS in Unterschefflenz ein. Am Samstag geht es um 16 Uhr bei einsetzender Dämmerung los, für kulinarische Abwechslung ist gesorgt. Ab 18.30 Uhr spielt der evangelische Posaunenchor Schefflenz. Danach startet die Open-Air-Xmas-Party. Am Sonntag geht’s bereits ab 14 Uhr los. Für die Kinder kommt um 16.30 Uhr der Nikolaus.

> Narren feiern und tanzen: Die Fastnachter des CCZ Schwarzach laden am heutigen Freitag zum großen Ordensball in die Schwarzachhalle ein. Ab 19.31 Uhr wird getanzt, gefeiert und ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei.

> Baumpflanzaktion: Der Nabu Mosbach lädt am Samstag um 13 Uhr zu einer Baumpflanzaktion zwischen Rittersbach und Großeicholzheim ein. Treffpunkt ist zwischen Rittersbach und Oberschefflenz bei der Einmündung in den Gemeindeverbindungsweg nach Großeicholzheim.

Gepflanzt werden 35 hochstämmige Obstbäume, die bestehende Obstbaumreihen ergänzen, zum Teil aber auch neu begründen. Helfer sind willkommen, Hacken oder Spaten sollten (wenn vorhanden) mitgebracht werden. Für Vesper wird gesorgt.