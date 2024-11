> Winterfunkeln, Bad Mergentheim: Seit vielen Jahren ist der weihnachtliche Markt im Wildpark unter dem Motto "Winterfunkeln" Tradition. Bei dem liebevoll eingerichteten Genießermarkt mit kleinen Holzhütten können Kinder am offenen Feuer Stockbrot backen, während die Erwachsenen sich in der Zwischenzeit an Glühwein, Cidre oder Punsch erfreuen oder nach Geschenken stöbern. Geöffnet ist der romantische Weihnachtsmarkt an den kommenden vier Wochenenden freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 13 bis 19 Uhr.

> Katzenbuckel-Therme, Waldbrunn: Die Seele baumeln lassen, vom Alltag abschalten und die Ruhe genießen – all das und mehr ist in der Katzenbuckel-Therme in Waldbrunn möglich. Neben zahlreichen verschiedenen Becken im Innen- und Außenbereich mit verschiedenen Temperaturen warten auch eine Infrarotkabine sowie eine Sauna auf die Besucher. Und auch an die kleinen Besucher ist mit einem Kinderbecken und einer Elefantenrutsche ins 34 Grad warme Wasser gedacht. Geöffnet ist die Therme dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr.

> Kindermusical "Jan und Henry 2", Buchen: Die beliebten Erdmännchen Jan und Henry kommen mit dem neuen Abenteuer "Der Schatz von Piepenschlönz" am Sonntag in die Stadthalle nach Buchen. Das Theater "Lichtermeer" entführt junge Zuschauer ab vier Jahren in eine Welt voller Spannung, Abenteuer und Humor, wenn Jan und Henry einen neuen Fall lösen müssen.

Ein sechsköpfiges Ensemble spielt, tanzt und singt in einem Mix aus Menschen, Puppen und toller Musik in einem lustigen und zugleich spannenden Abenteuer. Nach der Vorstellung können die Kinder Jan und Henry ganz nahekommen und im Foyer Autogramme und Fotos von den Erdmännchen und den Darstellern erhalten. Tickets gibt es unter www.theaterlichtermeer.de/jan-henry-2 im Internet.

> Kreativ-Markt, Eberbach: Der große Kreativ- und Kunsthandwerker-Markt findet am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle in Eberbach statt. Unter dem Motto "Tradition und Neues" präsentieren über 60 alte und auch neue Aussteller kreatives Kunsthandwerk aus den verschiedensten handwerklichen Bereichen. Die Besucher erwartet somit ein breites Angebot von künstlerischen Artikeln mit neuen Ideen und internationalem Flair.

> NKG-Männerchor mit "Dreiklang": Der NKG-Männerchor Mosbach lädt an drei Tagen zu einem musikalischen Programm unter dem Titel "Von Liebe, Leid und alten Liedern" ein. Beginn ist am Freitag um 18.30 Uhr in der Kirche in Daudenzell, weiter geht es am Samstag um 19 Uhr im Musiksaal des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach. Abschluss des Dreiklangs ist am Sonntag um 17 Uhr im Tempelhaus in Neckarelz. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

> Bücherflohmarkt zugunsten der Jugend: Die DLRG Mosbach veranstaltet am Wochenende im Tanzsportzentrum am Hallenbad ihren Bücherflohmarkt. Am Samstag öffnet der Flohmarkt von 18 bis 20 Uhr, am Sonntag von 9.30 bis 15 Uhr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Im Dunkeln durch die Altstadt: Der Mosbacher Nachtwächter Bernd Heck lädt am Samstag um 19 Uhr wieder zu einem abendlichen Rundgang durch die historische Altstadt Mosbachs ein. Treffpunkt für die zweistündige barrierefreie Führung ist an der großen Rathaustreppe. Tickets sind erhältlich unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.

> In Heidersbach wird’s närrisch: Am Samstag um 20.11 Uhr startet die FG "Hederschboch Dick Do" im "Hällele" in die neue Fastnachtskampagne. Die Besucher erwartet dabei ein buntes Programm. Für die musikalische Umrahmung sorgt Werner Schifferdecker aus Dallau.

Feierliche und besinnliche Klänge sind im Konzert des Nordbadischen Blechbläserensembles am Samstag um 18.30 Uhr in der Stiftskirche Mosbach zu erleben. Foto: Fotofreunde Heidelsheim

> Feinste Blechbläsermusik: Feierliche und besinnliche Klänge sind im Konzert des Nordbadischen Blechbläserensembles am Samstag um 18.30 Uhr in der Stiftskirche Mosbach zu erleben. Gestaltet wird das Programm unter Leitung von Landesposaunenwart Armin Schaefer, zudem gibt es Lesungen von Pfarrerin Bianca Meinzer. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

> Kinomobil in Limbach: Am Freitag ist das Kinomobil im Haus "Maria Frieden" in Limbach zu Gast. Um 17 Uhr startet der Kinderfilm "Mein Freund, die Giraffe", um 19.30 Uhr wird "Zwei zu eins" gezeigt.

> Heimatmuseum öffnet und tischt auf: Der Heimatverein Neckarelz/Diedesheim lädt am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in das Neckarelzer Heimatmuseum in der Rathausgasse ein. Angeboten werden an dem Tag auch Kaffee und Kuchen.

> Havanna Ü30 Party: Am Samstag kommt "DJ Nutsgroove" mit der "Havanna Ü30 Party" ins fideljo in Mosbach. Beginn ist um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). Die Veranstaltung wird auch kulinarisch begleitet.

> Schorlemafia Trienz legt los: Das "Wunner von Trienz" plätschert am Samstag ab 19.11 Uhr wieder aus dem Schorlebrunnen, und das wird bei einer Eröffnungsparty im und am Sportheim des FC Trienz gefeiert. Für Verpflegung der diesjährigen Kampagne "Mafia-Elixier" sowie Musik von Generation Sounds und den Schorlerebellen ist gesorgt.

> Wulle-Wacken stürmen das Rathaus: Mit der traditionellen Rathausstürmung eröffnet die KG Wulle-Wack Limbach am Samstag ihre diesjährige Kampagne. Um 10.45 Uhr treffen sich alle Wulle-Wacken vor dem ehemaligen Kaufhaus Götzinger und marschieren von dort um 11.11 Uhr zum Limbacher Rathaus. Nach Herausgabe des Schlüssels von Bürgermeister Thorsten Weber gibt’s einen Sektempfang und später wird mit den Gästen im Vereinsheim der DLRG gefeiert.

> Multimediale Auswanderung: Die evangelische Kirchengemeinde Mittleres Neckartal lädt am heutigen Freitag um 19.30 Uhr ins Melanchthon-Gemeindehaus Zwingenberg (Am Mittelberg 9) zu einem Multimedia-Vortrag ein. Der Notarzt und Urologe Dr. Benjamin Zeier ist Anfang 2020 mit seiner Frau Lena und den gemeinsamen fünf Kindern nach Peru ausgewandert. Er nimmt die Besucher mit in eine ganz andere Welt.

> Klangvolles Chorkonzert: Der Gemischte Chor Breitenbronn lädt am Samstag um 18 Uhr zum Konzert "Klangvoll" unter der Chorleitung von Marco Schirk in die evangelische Kirche nach Breitenbronn ein. Der Eintritt ist frei.

> KG Neckario eröffnet die Kampagne: Die KG Neckario Neckarelz startet am Samstag um 19.31 Uhr in der VfK-Halle in Diedesheim in die Kampagne 2024/25. Wie immer wollen die Fastnachter den Abend über reichlich Musik und gute Unterhaltung bieten. Hierzu wird die Bevölkerung eingeladen, der Eintritt ist frei.

> Nikolaus kündigt den Weihnachtsmarkt an: Als Auftakt zum Fahrenbacher Benefiz-Weihnachtsmarkt (am 1. Advent) wird am Samstag um 16 Uhr das Wahrzeichen des Marktes, der große hölzerne Nikolaus, in der Ortsmitte Fahrenbachs aufgestellt. Die Fördergruppe Weihnachtsmarkt bewirtet und freut sich auf viele Gäste.

> Lehrkräfte musizieren: Die Sparkasse Neckartal-Odenwald und die Musikschule Mosbach laden am heutigen Freitag um 19 Uhr zum "Musikforum" in die Kundenhalle der Sparkasse in Mosbach ein. Musikschullehrkräfte musizieren Werke von Jean-Baptiste Loeillet, Cesar Bresgen, Louise Farrenc, Anton Diabelli und Theobald Boehm. Es wird gebeten, sich per E-Mail an kontakt@spk-ntow.de mit Angabe der Personenzahl anzumelden. Der Eintritt ist frei.

> Wärmendes im Novembergrau: Die Seele baumeln lassen, vom Alltag abschalten und die Ruhe genießen – all das und mehr ist in der Katzenbuckel-Therme in Waldbrunn möglich. Neben mehreren Becken im Innen- und Außenbereich mit verschiedenen Temperaturen laden Infrarotkabine und Sauna ein, auch ein Kinderbecken gibt es. Geöffnet ist die Therme dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr.

> Kindermusical "Jan und Henry 2": Die beliebten Erdmännchen Jan und Henry kommen mit dem neuen Abenteuer "Der Schatz von Piepenschlönz" am Sonntag, 15 Uhr, in die Stadthalle nach Buchen. Das Theater "Lichtermeer" entführt Zuschauer ab vier Jahren in eine Welt voller Spannung, Abenteuer und Humor, wenn Jan und Henry einen neuen Fall lösen müssen. Tickets gibt es unter www.theaterlichtermeer.de/jan-henry-2.

> Prinzenpaar stellt sich vor: Am Samstag läutet der Gundelsheimer Carneval-Verein die 5. Jahreszeit ein. Los geht’s um 10 Uhr mit dem Prinzenpaartippspiel, die alten Totalitäten werden verabschiedet und dann die neuen auf dem Rathausplatz präsentiert. Bürgermeisterin Heike Schokatz muss den Schlüssel zum Rathaus rausrücken, es gibt Ehrungen und jede Menge Musik.