> Das Beste aus 15 Jahren und Neues: Der Kabarettist Stefan Waghubinger ist am Freitag mit seinem neuen Programm "Hab’ ich euch das schon erzählt?" zu Gast im Mosbacher Kultur- und Begegnungszentrum fideljo. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in den Eventbereich wird ab 19.30 Uhr gewährt. Tickets gibt es im fideljo, bei der Tourist-Info in Mosbach oder unter www.fideljo.de

> Mit dem Nachtwächter durch die Stadt: Zum abendlichen Rundgang durch die historische Altstadt lädt der Mosbacher Nachtwächter Bernd Heck am heutigen Freitag ein. Dabei erfahren die Teilnehmenden allerlei Interessantes über Sitten und Bräuche aus dem Mittelalter und hören Anekdoten aus vergangenen Zeiten. Treffpunkt für die zweieinhalbstündige barrierefreie Führung ist um 19 Uhr an der Rathaustreppe. Tickets gibt es bei der Tourist-Info oder unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen

> Leben im Jugendgefängnis: Die evangelische Kirchengemeinde Lohrbach lädt am Samstag um 19 Uhr zum "SevenUp-Talk" ein. Der Abend im evangelischen Gemeindehaus (Rebengärten 2) ist Teil einer Gottesdienstreihe in moderner Form. Bei Livemusik und lockerer Atmosphäre steht das Leben von Jugendlichen in der Jugendvollzugsanstalt (JVA) in Adelsheim im Mittelpunkt.

Nach dem Interview mit Martina Gerstlauer werden theologische Themen wie Schuld, Gerechtigkeit und Gnade zum Austausch und zum Nachdenken anregen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

> Sattelbacher Ratze prunken: Die große Prunk- und Fremdensitzung der Sattelbacher Ratze findet am Samstag im Bürgerzentrum statt. Beginn ist um 18.31 Uhr, der Saal öffnet um 17.31 Uhr. Ein vielfältiges Programm verspricht Kurzweil und närrische Stimmung. Nach dem Bühnenprogramm startet der Barbetrieb.

Am Sonntag kommt dann von 14.11 bis 18 Uhr der närrische Nachwuchs bei der Kinderfastnacht auf seine Kosten. Einlass ins Bürgerzentrum ist ab 13.31 Uhr. Der Eintritt ist frei.

> Lieder von Reinhard Mey: Um das Thema Liebe geht es im Rahmen der Reihe "Das ganz andere Konzert" am heutigen Freitag um 20 Uhr in Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen. Theaterleiter Stefan Schulz spielt Lieder von Reinhard Mey. Karten können unter Telefon 06262.915819 reserviert werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Saalöffnung ist ab 19 Uhr. Info: www.stefans-marionettentheater.de

> Seemannsball mit "Xtreme": Der Förderverein des FC Freya Limbach veranstaltet am Samstag ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle seinen legendären Seemannsball. Für die richtige Stimmung sorgt die Partyband "Xtreme" mit Livemusik und einer spektakulären Bühnenshow. Fein abgestimmte Outfits vervollständigen das visuelle Spektakel und unterstreichen den professionellen Anspruch der Band. Tickets gibt es im Vorverkauf online unter www.eventfrog.de/xtreme2025 oder an der Abendkasse.

> Heederschboch – Dick do: Der Reigen der närrischen Veranstaltungen in Heidersbach beginnt mit der Prunksitzung am Samstag um 19.11 Uhr, in deren Programm wieder viele Garanten urwüchsiger "Hederschbocher Faschnacht" zu finden sind. Für Spaß und Spannung ist gesorgt, und die Garden und Büttenasse der FG werden für ausgelassene Stimmung im "Hällele" sorgen.

> Schlotfegerball in Seckach: Die FG "Seggemer Schlotfeger" lädt zu ihrem traditionellen Schlotfegerball ein, der dieses Jahr unter dem Motto "Eiskalt" steht. Drinks, Kostümprämierung und eine Happy Hour von 21 bis 22 Uhr laden am Samstag ab 20.33 Uhr ins Foyer der Seckachtalhalle zu ein paar närrischen Stunden ein.

> Via Italia – Helau in Gundelsheim: Der Gundelsheimer Carnevalverein lädt am Samstag um 19.59 Uhr und am Sonntag bereits um 16.59 Uhr zu Prunksitzungen in die Deutschmeisterhalle ein. Passend zum Motto "Buona Sera beim GCV! Auf der Via Italia – Helau" wird die bunte Kulisse von Romeo und Julia, einer venezianischen Gondel und der Ponte di Rialto umrahmt.

> Sportlerball, Höpfingen: Am Samstag beginnt in Höpfingen die fünfte Jahreszeit – und zwar beim Sportlerball des TSV in der Obst- und Festhalle. Jede Menge bunte Sportoutfits werden gepaart mit guter Stimmung und mitreißender Live-Musik von "Volxx-Liga". Die Band begeistert mit einem einzigartigen Mix aus "volxxtümlichen" Hits, Schlager, Pop und Rock – ein fetziger Sound, der jede Halle zum Beben bringt. Für Gruppen ab sieben Personen mit einheitlichem Kostüm gibt es jeweils einen Shot gratis.

> Katzenbuckel-Therme, Waldbrunn: Die Seele baumeln lassen, vom Alltag abschalten und die Ruhe genießen – all das und mehr ist in der Katzenbuckel-Therme in Waldbrunn möglich. Neben zahlreichen verschiedenen Becken im Innen- und Außenbereich mit verschiedenen Temperaturen warten auch eine Infrarotkabine sowie eine Sauna auf die Besucher.

Und auch an die kleinen Besucher ist mit einem Kinderbecken und einer Elefantenrutsche ins 34 Grad warme Wasser gedacht. Geöffnet ist die Therme dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr (montags geschlossen).