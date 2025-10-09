Donnerstag, 09. Oktober 2025

Auf der B27 in Buchen sind nur Baufahrzeuge unterwegs

Die Fahrbahnsanierung läuft nach Plan. Die Deckensanierung zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Nord hat am Montag begonnen.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 31 Sekunden
Die Arbeiten an der B27 gehen gut voran: Die Deckschicht wurde abgefräst. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Wo sonst die Autos im Sekundentakt vorbeifahren, ist es am Mittwochmorgen ausgesprochen ruhig. Nur das eine oder andere Baustellenfahrzeug ist auf dem 1,5 Kilometer langen Teilstück der B27 zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Nord zu sehen. "Die Arbeiten liegen im Plan, die Fahrbahndeckensanierung läuft gut", sagt Diplom-Bauingenieur Otto Kern, der die Maßnahme im Auftrag des

Rüdiger Busch
Ressortleiter
