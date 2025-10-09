Auf der B27 in Buchen sind nur Baufahrzeuge unterwegs
Die Fahrbahnsanierung läuft nach Plan. Die Deckensanierung zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Nord hat am Montag begonnen.
Buchen. (rüb) Wo sonst die Autos im Sekundentakt vorbeifahren, ist es am Mittwochmorgen ausgesprochen ruhig. Nur das eine oder andere Baustellenfahrzeug ist auf dem 1,5 Kilometer langen Teilstück der B27 zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Nord zu sehen. "Die Arbeiten liegen im Plan, die Fahrbahndeckensanierung läuft gut", sagt Diplom-Bauingenieur Otto Kern, der die Maßnahme im Auftrag des