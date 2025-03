Region Eberbach. (alr) Feuerrad, Ostermarkt und jede Menge Konzerte: Am Wochenende ist in Eberbach und der Region richtig was los. Auf diversen Wanderungen können tagsüber die Beinmuskeln trainiert werden, abends geht es dann ins Lach-Trainig zu Lars Redlich. Wer es eher musikalisch mag, hat dieses Wochenende die Qual der Wahl. Wir haben das Programm – soweit bekannt – in einer Übersicht zusammengefasst.

Eberbach

> Mit dem Elaia Quartett beenden die Kunstfreunde heute die Konzertsaison 2024/2025. Leonie Flaksman und Iris Günther (beide Violine), Francesca Rivinius (Viola) und Karolin Spegg (Violoncello) präsentieren um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus das Programm "Briefwechsel" mit Stücken von Fanny und Felix Mendelssohn, Leoš Janácek und Cecilia Damström.

> Beim Mostwettbewerb prämiert das Naturparkzentrum heute zwischen 17 und 18.30 den besten Most-Erzeuger oder die beste Most-Erzeugerin. Die Veranstaltung bietet außerdem eine ideale Gelegenheit, das Handwerk der Mostherstellung näherkennenzulernen. Eine fachkundige Jury wird die eingereichten Proben verkosten und die drei besten Moste auszeichnen.

> "Bärlauchliebe – Blätter, Blüten, Wurzeln, alles kann hier purzeln" unter diesem Motto wird im Naturparkzentrum heute ein Kreativ-Workshop angeboten. Los geht es um 18.30 Uhr. Interessierte werden darum gebeten, sich per Telefon unter 0627/1942275 oder per E-Mail an buero@naturpark-neckartal-odenwald.de anzumelden.

> Die Hegeschau des Jagdjahres 2024/2025 findet am Samstag ab 9 Uhr in der Stadthalle statt. Ausgestellt wird der Kopfschmuck sämtlicher im vergangenen Jagdjahr erlegten Hirsche des gesamten Rotwildgebietes Odenwald und der angrenzenden Randgebiete. Ab 14 Uhr wird es neben der Besprechung des Abschussergebnisses außerdem einen Gastvortrag von Dr. Rudi Suchant zum Thema "Rotwild - Landethik" geben.

> Im inklusiven Bistro "Zur Insel" wird die Live-Musik-Reihe am Samstag, mit einem irischen Abend fortgesetzt. Dabei präsentiert der Künstler und Musiker Roland Beigel irische Songs. Für die passenden Getränke ist mit Guinness und irischem Whiskey bestens gesorgt. Beginn des irischen Abends ist ab 19 Uhr.

> Beim Ensemblekonzert wird die Musikschule am Samstag, um 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, ihre Ensembles und Orchester präsentieren und einen Einblick in die aktuelle Ensemblearbeit geben. Ob neu angefangen oder bereits fortgeschritten, Kinder oder Erwachsene, jede und jeder ist hier dabei und stellt sich bei diesem kurzweiligen Konzert vor.

> Eine geführte Wanderung durch die Eberbacher Bärlauchbestände wird am Samstag von der Stadt angeboten. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr beim Parkplatz Grüner Baum. Interessierte können sich bei der Tourist-Info oder im Internet unter www.eber-ticket-shop.de anmelden. Eine weitere Wanderung wird am Sonntag, 30. März angeboten.

> Das alljährliche Feuerrad soll am Samstag den Winter austreiben. Das besondere daran: Es ist das letzte freilaufende Feuerrad im Odenwald. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Schützenhaus Brombach. Das Feuer soll bei Dämmerung entfacht werden und für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Lars Redlich tritt am Samstag mit seinem Soloprogramm im Depot 15/7 auf. Foto: privat

> Der Entertainer Lars Redlich tritt am Samstag, um 20 Uhr im Depot 15/7 mit seinem zweiten Soloprogramm "Ein bisschen Lars muss sein" auf. Dabei singt, swingt und springt er von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker und die Diva und parodiert mit neuen Texten Hits wie "Stairways to Heaven" oder "Despacito". Tickets gibt es im Internet unter www.kulturlabor-eberbach.de oder an der Abendkasse.

Schönbrunn

> Die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt veranstaltet heute, von 18 bis 20 Uhr einen After-Work-Flohmarkt in der Raingartenhalle. Angeboten werden Kleider, Spielwaren und Produkte rund ums Kind.

> Das traditionelle Frühlingsfeuer in Allemühl wird am Samstag vom Verein Kultur im Dorf entfacht. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Brunnen in der Schönblickstraße. Dort können auch Fackeln für den Weg zum Feuer erstanden werden.

Hirschhorn

> Bei der Aktion "Saubere Landschaft" können am Samstag alle Interessierten mithelfen, Müll einzusammeln und die Natur wieder auf Vordermann zu bringen. Beginn der Sammelaktion ist um 9 Uhr. Nach getaner Arbeit werden die Teilnehmenden mit einem gemeinsamen Essen belohnt. Interessierte können sich beim Hauptamt unter Telefon 06272/923132 oder per E-Mail an arne.endress@hirschhorn.de anmelden.

Auf dem Igelsbacher Ostermarkt am Sonntag gibt es allerlei handgefertigte Kunstwerke und Osterdekorationen. Foto: privat

> Der Igelsbacher Ostermarkt findet am Sonntag, von 10 bis 17.30 Uhr in der Sängerhalle statt. Dort präsentieren Hobbykünstlerinnen und -künstler ein vielfältiges Angebot an Kunsthandwerk. Neben Osterbasteleien, leckeren Marmeladen und Likören, genähtem, gestricktem und gehäkeltem wird auch hübsches für Haus und Heim angeboten. Der Frauenchor DreiKlang 1991 Igelsbach sorgt für das leibliche Wohl. Der Eintritt zum Ostermarkt ist frei.

> Beim Ski-Club ist heute die Wanderung über den Weißen Stein nach Heidelberg angesagt. Treffpunkt ist um 10.20 Uhr am Hirschhorner Bahnhof in Richtung Heidelberg. Die S-Bahn bringt die Gruppe nach Heidelberg bis zum Karlstor. Danach geht es mit dem Bus über Ziegelhausen zur Haltestelle "Langer Kirschbaum". Auf dem Waldlehrpfad geht es dann zum Höhengasthaus "Weißer Stein" um sich dort vor der Wanderung zurück nach Heidelberg noch einmal zu stärken.

Wieder unten angekommen, fährt die Gruppe mit der S-Bahn wieder nach Hirschhorn. Die gesamte Wanderstrecke beträgt etwa neun Kilometer. Anmeldungen sind bei Ute Stenger unter Telefon 06272/711 oder E-Mail Ute.Stenger@web.de sowie bei Monika Wacker per E-Mail unter Monikawacker@gmx.de möglich.

Nachbarn

> Der Naturpark Neckar-Odenwald bietet am Samstag, von 13 bis 16 Uhr, eine Bahnwanderung an der Elz in Mosbach an. Der Unterlauf der Elz ist in vieler Hinsicht ein Grenzfluss: zwischen Odenwald und Bauland, Buntsandstein und Muschelkalk, Waldgebiet und Ackerland sowie zwischen Rodungsdörfern und Altsiedelland.

Auf der zwei bis drei Kilometer langen Bahnwanderung von der Stadtgrenze von Mosbach zur Innenstadt sehen und erleben die Exkursionsteilnehmenden unter fachkundiger Führung anschaulich diese natur- und siedlungsgeografischen Aspekte entlang der Elz. Gewandert werden ungefähr drei Kilometer. Weitere Informationen gibt es per Telefon unter 0627/942275 oder unter www.np-no.de

> Kleidung, Spielzeug und weitere nützliche Dinge werden am Samstag auf dem dem Kinderflohmarkt Neckarsteinach, nach Größen und Sachgebieten sortiert, angeboten. Kaffee und hausgemachter Kuchen laden die Besucherinnen und Besucher ebenfalls zum Verweilen ein. Zwischen 14 und 16 Uhr kann beim Flohmarkt "Rund um’s Kind" vom TTC Neckarsteinach in der Vierburgenhalle gestöbert werden. Weitere Informationen gibt es unter https://ttc-neckarsteinach.de/start