Eberbach. (by) Ist es die "Ruhe vor dem Sturm?" Am Wochenende gibt es diesmal kaum Veranstaltungen in Eberbach und der näheren Region.

> Wer schon immer einmal einen nächtlichen Rundgang durch Eberbach machen wollte, und damit Wissenswertes über durch die romantische Altstadt Eberbachs erfahren will, der hat morgen Gelegenheit, den Nachtwächter auf seiner Führung zu begleiten.

Auf anschauliche und humorvolle Art und Weise informiert der Nachtwächter bei diesem Stadtrundgang über die Vergangenheit von Eberbach. In historischer Uniform mit Laterne und Hellebarde erzählt er die interessante Stadtgeschichte und über die schönsten Sehenswürdigkeiten Eberbachs.

Der Gang durch die nächtlichen Gassen, vorbei an den historischen Gebäuden des malerischen Stadtkerns, gemeinsam mit einem "echten" Eberbacher, ist ein unvergessliches Erlebnis für jeden. Treffpunkt für den 90-minütigen Rundgang ist um 19 Uhr im Innenhof des Pulverturms. Ein Kostenbeitrag von 5 Euro pro Person wird erhoben.

> Die Eberbacher Narren stehen in den Startlöchern, wollen endlich auf ihren Sitzungen zeigen, was sie Närrisches vorbereitet haben. Von 10 bis 12 Uhr findet im Sportheim in der Au der Kartenvorverkauf für die Sitzungen der KG Urmel 14., 15. und 22. Februar, jeweils um 19.31 Uhr, statt.

> Traditionell um 11.11 Uhr beginnt im Kuckucksnest am Jahnplatz der Kartenvorverkauf der KG Kuckuck. Bis 14.11 Uhr können Karten für die drei Sitzungen am 15., 21. und 22. Februar gekauft werden.

> Zum Handy-Parcours im Naturparkzentrum in der Kellereistraße lädt das Naturparkzentrum ein. Der Naturpark Neckartal-Odenwald beteiligt sich an der Handy-Aktion "Mach mit!", die der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg folgt.

Ab sofort können gebrauchte Mobiltelefone während der Öffnungszeiten der Naturparkgeschäftsstelle abgeben werden. So können wertvolle Rohstoffe wieder in den Produktionskreislauf gelangen, und der Erlös fließt in nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika.

"Was hat mein Handy mit Nachhaltigkeit zu tun?" Und was hat die Produktion und der Konsum unserer Handys mit den Globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen zu tun? Antworten auf diese und weitere Fragen erhält man beim Durchlaufen des Handy-Parcours.

Der kleine Bildungsparcours ist unter anderem bis 30. März jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Bibliothek im zweiten Stockwerk des Naturparkzentrums aufgestellt. Herausgegeben von EPiZ, dem Entwicklungspädagogischen Informationszentrum im Arbeitskreis Eine Welt in Reutlingen, informieren die Aufsteller zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen am Beispiel Handy.