> Bilderbuchkino und Malstunde, Aglasterhausen: Zum Bilderbuchkino und einer Zeichenstunde mit der Illustratorin Mele Brink lädt das Team der Bücherei St. Matthäus Aglasterhausen am Samstag um 10.30 Uhr in den großen Pfarrsaal unter der katholischen Kirche (Ostlandstraße 27) ein. Dank einer großzügigen Spende des Lion-Clubs Kleiner Odenwald ist der Eintritt für die ganze Familie frei!

> Klavierkabarett, Buchen: Frech, sympathisch, virtuos – die Klavierkabarettistin Anne Folger ist mit ihrem Programm "Spielversprechend" am Sonntag um 18 Uhr mit genau diesen Attributen in der Stadthalle Buchen im Rahmen von "Buchen in Concert" zu Gast. Wer die preisgekrönte Entertainerin mit der feinen Beobachtungsgabe schon mal live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass ihre Abende immer eine abwechslungsreiche Mischung aus Kabarett, Geschichten, eigenen Songs, Stand-up und grandiosen Kompositionen sind. Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Buchen, Tel. 06281/2780, per E-Mail an info@verkehrsamt-buchen.de sowie online unter www.bucheninconcert.de und in allen Reservix-Verkaufsstellen erhältlich.

> Tropfsteinhöhle, Buchen-Eberstadt: Nicht wirklich warm, aber konstant 11 Grad Celsius ist die Temperatur in der Eberstadter Tropfsteinhöhle. Bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 95 Prozent erhält man spannende Einblicke in die 600 Meter lange Höhle. Und bevor es in den Untergrund geht – der mit etwas Hilfe auch von Gehbehinderten oder Rollstuhlfahrern besichtigt werden kann – informiert man sich im Besucherzentrum über die Erdgeschichte, die Entdeckung der Höhle und die Zeit des Muschelkalkmeers. Ein Besuch der Höhle ist nur im Rahmen einer Führung möglich, die zu jeder vollen Stunde angeboten wird. Geöffnet ist die Tropfsteinhöhle von November bis Ende Februar samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr. Tickets müssen vorab reserviert werden bei der Tourist-Information, Tel./WhatsApp 06281/2780, beim Besucherzentrum unter Tel./WhatsApp 06292/578 oder unter www.tropfsteinhoehle.eu im Internet.

> 80er-Party, Buchen-Hettingen: Eine Zeitreise in die 80er-Jahre findet am Samstag ab 20.31 Uhr im Lindensaal statt. Die legendäre 80er-Party trifft in diesem Jahr auf die 90er und verspricht einen Flashback in die Vergangenheit, bei dem der "Odenwald DJ" mit den typischen Hits einheizt. Von Disco, Pop, Rock, Wave, Neue Deutsche Welle und den Top-Hits von heute ist alles dabei, um eine grandiose Stimmung aufkommen zu lassen.

> Musikalisches Schlachtfest, Fahrenbach-Robern: Der MGV Frohsinn Robern lädt am Samstag ab 11 Uhr zum traditionellen musikalischen Schlachtfest ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Ab 11.30 Uhr wird bewirtet. Über die Mittagszeit und dann später ab etwa 19 Uhr beginnt der musikalische Teil.

> Via Italia – Helau in Gundelsheim: Am Samstag findet ab 19.59 Uhr in der Deutschmeisterhalle Gundelsheim die 2. Prunksitzung des GCV statt. Das große Bühnenbild steht, passend zum Motto "Buona Sera beim GCV! Auf der Via Italia – Helau" wird die bunte Kulisse von Romeo und Julia, einer venezianischen Gondel und der Ponte di Rialto umrahmt.

Der Sänger Markus Streubel und der Pianist Markus Herzer wirbeln heute im Mosbacher fideljo einmal quer durch das James-Bond-Universum. Foto: Kalle Kalmbach

> "Simon & Garfunkel-Tribute", Mosbach: Nah am Original und doch eigen präsentiert das Projekt "Simon & Garfunkel Tribute meets Classic” am Freitag um 20 Uhr eindrücklich die Klassiker des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt in der "Alten Mälzerei". Lieder wie "Sound of Silence" und "Bridge over Troubled Water" harmonieren perfekt mit dem Klang eines Streichensembles, Schlagzeug und Bass. Bei ihren Konzerten durchstreifen sie die gefühlvollen Lieder und rocken an anderer Stelle ihr Publikum. Karten für das Konzert gibt es unter anderem unter www.reservix.de im Internet.

> 007 in Mosbach – auf andere Art, Mosbach: Die Musik-Comedy "Mr. Bond – Die Hoffnung stirbt zuletzt" kommt am heutigen Freitag um 19 Uhr ins Mosbacher Kultur- und Begegnungszentrum fideljo. In ihrem rasanten Programm wirbeln der Sänger Markus Streubel und der Pianist Markus Herzer einmal quer durch das Bond-Universum. Daneben gibt es ein Mehr-Gänge-Buffet. Tickets sind im fideljo erhältlich.

> "Kultur@Sängerheim", Mosbach: Die Sängerin, Multiinstrumentalistin und Liedermacherin Jördis Tielsch ist heute im Rahmen der Reihe "Kultur@Sängerheim" zu Gast bei den Troubadix vom MGV Frohsinn im Sängerheim am Mosbacher Stadtgarten. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

> New Horizon" bei Tante Gerda, Mosbach: Die Rockband "New Horizon" spielt am Samstag live in der Mosbacher Musikkneipe "Tante Gerda". Los geht’s ab 20 Uhr, der Eintritt frei.

> Kammerchor singt in der Stiftskirche, Mosbach: Der Kammerchor Stuttgart unter der Leitung seines Gründers Frieder Bernius gastiert am Sonntag in Mosbach. Unter dem Titel "Dona nobis pacem" erklingen um 17 Uhr in der Stiftskirche Werke nach Messtexten von verschiedenen bekannten und unbekannteren Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy und Samuel Barber. Eintrittskarten sind bei Kindlers Buchhandlung sowie an der Tageskasse erhältlich.

> "Ahoi-Hawaii-Party", Osterburken: Den Start in die aktive Kampagne feiert der Elferrat der Stadt Osterburken am Freitag mit der "Ahoi-Hawaii-Party". Bei hawaiianischem Flair kann ab 20.11 Uhr im Foyer der Baulandhalle bei Partymusik und Erfrischungen gefeiert werden.

> Fastnachtsumzug, Seckach: Die FG "Seggemer Schlotfeger" veranstaltet am Samstag ab 14.44 Uhr ihren Jubiläumsumzug mit anschließender Outdoor-Party in Seckach. Die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen findet ab 13 Uhr In der Au, in der Waidachshofer Straße und in der Industriestraße statt. Der närrische Gaudiwurm schlängelt sich dann von der Bahnhofstraße ab Kreuzung Industriestraße in Richtung Sportplatz. Nach dem Umzug geht es ab 15.33 Uhr auf dem Parkplatz vor der Seckachtalhalle mit einer Outdoor-Party weiter.