Region Eberbach. (red) Auch nach dem ganzen Faschingstrubel wird es am Wochenende (7. bis 9. März) in Eberbach und der Region nicht langweilig. Langsam schleicht sich der Frühling an und was gibt es da Besseres, als raus in die Natur zu gehen? Bewegung tut gut, ganz egal ob bei einer fachlichen Führung oder der Müll-Sammel-Aktion. Doch auch für die Seele und den Geist wird Kunst, Kultur und Musik angeboten. Wir haben eine Übersicht mit dem Programm am Wochenende – soweit bekannt – zusammengestellt.

Eberbach

> Der Weltgebetstag wird nicht nur rund um die Welt, sondern auch in Eberbach gefeiert. Eine ökumenische Frauengruppe bereitet wie jedes Jahr einen Gottesdienst vor, der heute um 19 Uhr in der Kirche St. Johannes Nepomuk stattfindet. Diesmal kommt die Liturgie von den Cookinseln – einem Inselstaat mit 15 Inseln im Südpazifik. Etwa 14.900 Einwohnerinnen und Einwohner leben dort, wo andere Menschen Urlaub machen und die wunderbare Meereswelt, Palmen, tropische Früchte und Blumen genießen. Entsprechend haben die Cookinsulanerinnen auch das Motto für den Gottesdienst gewählt: "Wunderbar geschaffen" – die Schöpfung wie die Menschen. Berichtet wird vom Leben der 15 jährigen Mii, von Vaini, einer älteren Frau und von Dr. Dawn, der ersten Kinderärztin von den Cookinseln. Das Ziel der Weltgebetstagbewegung ist es "Informiert zu beten und betend zu handeln". So erfahren die Gottesdienstbesuchenden viel über oft fremde Länder und sammeln Geld für Projekte, die die Lebenssituation von Frauen und Mädchen weltweit verbessern sollen. Eine besonderes Erlebnis sind jedes Jahr die Lieder, die extra für diesen Gottesdienst komponiert werden und vom Weltgebetstagschor mit 30 Frauen unter der Leitung von Uta Albert gesungen werden. Anschließend gibt es im katholischen Pfarrheim die Gelegenheit, sich beim gemeinsamen Essen und Trinken noch auszutauschen.

> Die Ukrainischen Frauen in Eberbach setzten am Samstag die Tradition fort, den internationalen Frauentag zu feiern. Um 16 Uhr geht es in der Galerie Artgerecht los mit einem bunten Programm, das Kunst, Musik und Kulinarisches beinhaltet. Wer bis zum Abend dabei bleibt, kann als krönenden Abschluss um 19.30 Uhr das Solo Akkordeon Konzert mit Jovan Pavlovic genießen. Eingeladen sind alle Frauen aus der Region. Beiträge zum internationalen Buffet sind sehr willkommen. Getränke werden auf Spendenbasis ausgegeben.

> Auf gemeinsame Mülljagd gehen die Sportfischer und die CDU Eberbach-Schönbrunn am Samstagmorgen. Ziel ist es die die Neckarufer zwischen zwischen Sportplatz Au und Kanuclub sowie das Ufer der Itter zwischen Ittermündung und Teufelskanzel auf beiden Uferseiten zu reinigen. Mitmachen können alle, die Lust und Zeit haben. Ganz unter dem Motto: Je mehr, desto besser, die Natur wird es danken. Der Bauhof der Stadt stellt Müllsäcke, Schnüre, Handschuhe und Müllzangen zur Verfügung und wird die vollen Müllsäcke entsorgen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr unter der Neckarbrücke am Lauer.

Am Sonntag findet die Führung zur Sandsteinroute statt. Foto: StVe

> Die fachliche Führung Route der Sandsteinbrüche – Auf den Spuren des Odenwald "Marmors" findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Dabei nimmt der Exkursionsleiter Dr. Bernd Strey die Teilnehmenden für zwei bis drei Stunden mit auf eine Reise durch die Erdgeschichte und zeigt ihnen die Entstehung des Buntsandsteins, seinen Aufbau und viele weitere Einzelheiten. Die Wanderung beginnt am Wanderparkplatz Mosthäusel in Pleutersbach und führt am Neckar entlang, vorbei an mehreren Stationen und wieder zurück in den Ort. Außer den bekannten Stationen werden weitere am Weg liegende Phänomene gezeigt, wie Hochwasser, Hangformen und Blockströme. Auf dem Rückweg besteht außerdem die Möglichkeit etwas über die Ortsgeschichte von Pleutersbach und die siedlungsgeografische Situation zu erfahren. Informationen zur Anmeldung und zur Zahlung gibt es bei der Tourist-Information unter Telefon (06.271) 87.242 oder per E-Mail unter tourismus@eberbach.de. Tickets können außerdem auch im Internet unter www.eber-ticket-shop.de gebucht werden.

> Die Eberbacher Bärlauchtage starten am Sonntag mit dem Vortrag "Der bärenstarke Bärlauch" von Hedwig Kempf. Dabei referiert der Experte über den vielfältigen Einsatz des wilden Knoblauchs. Der kostenlose Vortrag beginnt um 17 Uhr und findet in der Freiraum Werkstatt in der Kellereistraße 19 statt. Noch bis zum 6. April gibt es Veranstaltungen rund um den Bärlauch. Weitere Informationen dazu sind in Internet unter www.eberbach.de zu finden.

Hirschhorn

> Beim Repair-Café können defekte Geräte mit Hilfe von Expertinnen und Experten kostenlos repariert werden. Das Motto lautet nämlich: Reparieren statt wegwerfen - wenn es möglich ist. Dieser Service wird am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr in der Mark-Twain-Stube des Rathauses angeboten. Es wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen, da mögliche Reparaturen einige Zeit in Anspruch nehmen können. Wenn möglich sollte die Beschreibung oder die Bedienungsanleitung für das defekte Teil mitgebracht werden. Das hilft häufig bei der Fehlersuche. Weitere Informationen gibt es im Internet unter repair-cafe-hirschhorn.de.

Oberzent

> Die Jugendpflege Oberzent organisiert heute einen Spieleabend für Spieler ab 12 Jahren. Angeboten werden diverse, spannende Karten-, Würfel- und Brettspiele. Interessierte und Spielbegeisterte können von 18 bis 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus vorbei kommen und würfeln, knobeln oder zocken was das Zeug hält. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadt-oberzent.de.