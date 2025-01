> Solymar Bad Mergentheim: Einen perfekten Ort, um die Seele baumeln zu lassen, bietet die Solymar-Therme, die in vier Themenbereiche gegliedert ist: das Sport- und Familienbad, das Vital- und Solebad, die Saunalandschaft und der Spa-Bereich. In sechs verschiedenen mit Heilwasser gefüllten Becken kann man in 34 bis 37 Grad heißes, besonders wertvolles Sole-Mineral-Thermalwasser eintauchen und sich von sanften Wasserstrahlen massieren lassen. Das Sport- und Freizeitbad ist nicht nur für Sportschwimmer da, sondern bietet der ganzen Familie mit seinen Wasserattraktionen Freizeitspaß im Wasser. Die großzügige Saunalandschaft mit sechs verschiedenen Saunen sowie der Spa-Bereich schaffen Raum für individuelle Auszeiten und Entspannung. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 22 Uhr, Vital- und Solebad sowie Sauna freitags und samstags von 9 bis 23 Uhr.

> Nachtumzug, Limbach: Die "KG Wulle Wack" Limbach lädt zum Nachtumzug mit allerlei Fuß- und Musikgruppen aus der Region ein. Das Warm-up findet am Samstag ab 17 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle statt, der närrische Gaudiwurm startet um 18.30 Uhr. Nach dem stimmungsvollen Umzug geht die Party direkt auf dem Maskenball unter dem Motto "(M)alle in de Halle" im Narrentempel weiter, wo "Generation Sound’s" weiter für Stimmung sorgen.

> "Anonyme Saxophoniker", Buchen: "Buchen in Concert" verspricht Saxophonklänge, wenn am Sonntag um 18 Uhr die "Anonymen Saxophoniker" zu einem Konzert in das Atrium des Burghardt-Gymnasiums einladen. Die vier Musiker präsentieren ein vielseitiges Programm von Klassik über Jazz und Tango bis hin zu modernen Stücken und zeigen dem Publikum, welche musikalische Bandbreite mit dem Saxophon abgedeckt werden kann. Ein "Special-Guest", mit dem das Quartett zum Quintett erweitert wird, rundet das Programm ab. Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Buchen, Tel. 06281/2780, E-Mail: info@verkehrsamt-buchen.de sowie unter www.bucheninconcert.de und an der Abendkasse erhältlich.

> Adventskonzert, Zimmern: Das Konzert im Advent der Gemeinde Seckach und der Musikschule Bauland musste krankheitsbedingt verschoben werden und findet nun am Sonntag um 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern statt. Die Besucher erwartet ein Konzert mit Mariel Müller-Brincken an der Violine und István Koppányi am Klavier. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Eugène-Auguste Ysaÿe, Ernest Amédée Chausson und Johannes Brahms. Der Eintritt ist frei. Zu diesem Konzerterlebnis sind alle Musikfreunde aus nah und fern willkommen.

> Winterzauber, Bofsheim: Der SV Bofsheim veranstaltet am Samstag ab 15 Uhr im Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule seinen Winterzauber. Neben Ausstellern aus der Region gibt es auch musikalische Unterhaltung durch den Posaunenchor Rosenberg und die Chorgemeinschaft "Eintracht" Bofsheim. Außerdem kann man zwischen 15 und 16 Uhr seinen Weihnachtsbaum abgeben. Für jeden Baum spendet der SV zwei Euro an die Astrid-Lindgren-Schule und an den evangelischen Kindergarten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.