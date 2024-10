Region Eberbach. (alr) Am Wochenende, 2. und 3. November, wird es sportlich, musikalisch und ein bisschen politisch. Wer sich bewegen mag, kann sich der geführten Wanderung von Zwingenberg nach Eberbach anschließen, für die Ohren und das Musik-Herz gibt es Jazz und Chormusik und wem zum Lachen zumute ist, kann sich beim politischen Kabarett vergnügen. Hier ist eine Übersicht mit dem Programm in der Region – sofern bekannt.

Eberbach

> Im Depot 15/7 feiert das Kulturlabor am Sonntag seine Premiere mit der ersten Jazz Matinée. Los geht es um 11 Uhr. Das Trio um Sarah Abassi am Bass, Stephan Kraus am Piano und Philipp Köhler am Schlagzeug, vereint die unterschiedlichen musikalischen Hintergründe und Einflüsse zu einem vielseitigen Sound, der sowohl klassische Jazz-Elemente als auch moderne Einflüsse in sich trägt. Damit wollen sie sowohl Liebhaberinnen und Liebhaber, als auch Neulinge des Jazz ansprechen. Die drei Musiker bringen mit Neuinterpretationen frischen Wind in bekannte Jazz-Stücke. Damit zeigt das Trio, dass sich Jazz nach wie vor weiterentwickeln kann. Gleichzeitig sind die neuen Auslegungen bekannter Werke eine Hommage an die Tradition des Jazz. Tickets gibt es im Café Zur Bohne, in der Buchhandlung Greif oder bei der Tourist-Info.

> Mit dem Nachtwächter geht es am Samstagabend durch die Stadt. Es wird ein Stadtrundgang, bei dem ein "echter" Eberbacher – in historischer Uniform mit Laterne und Hellebarde – auf anschauliche und humorvolle Art und Weise über die Stadtgeschichte erzählt. Dabei führt der Weg vorbei an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stauferstadt, den historischen Gebäuden und durch den malerischen Stadtkern. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Innenhof des Pulverturms. Weitere Informationen gibt es per E-Mail unter tourismus@eberbach.de oder im Internet unter www.eberbach.de.

> Zur geführten Panoramatour von Zwingenberg nach Eberbach lädt die Stadt am Sonntag ein. Angeleitet wird die Gruppe von Wanderführerin Dr. Susanna Büchner. Nach einer kurzen Zugfahrt bis Zwingenberg geht es dann rund 16 Kilometer zurück nach Eberbach, vorbei am Schloss Zwingenberg, wo der Einstieg zur Wolfsschlucht bewundert werden kann.

Über den Neckarrandweg erreicht die Gruppe Lindach, dann geht es über den Premium-Wanderweg Neckarsteig 12 Kilometer lang über die Hochebene Breitenstein bis zum Bahnhof Eberbach. Unterwegs können die Teilnehmenden die "Böse Klinge", den Aussichtspunkt "Teufelskanzel", die Ernst-Hohn-Hütte, den Umlaufberg "Scheuerberg" und die Ludwig-Neuer-Hütte bewundern. Teilnehmende sollten sich genügend Verpflegung einpacken, da die Tour etwa fünf bis sechs Stunden dauern wird.

Alle weiteren Informationen gibt es bei der Tourist-Information per Telefon unter 06271/87242 oder per E-Mail unter tourismus@eberbach.de. Tickets können außerdem online unter www.eber-ticket-shop.de gebucht werden. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Eberbach.

Schönbrunn

> Der Verein Kultur im Dorf veranstaltet am Samstag von 17 bis 21 Uhr einen Frauenflohmarkt im Alten Schulhaus Allemühl. Neben Drinks und Snacks können die Besucherinnen und Besucher auf Schnäppchenjagd gehen oder einfach nur einen gemütlichen Abend in guter Gesellschaft verbringen.

Oberzent

Christoph Sieber bringt am Samstag, 2. November, aktuelles politisches Kabarett in die Alte Turnhalle in Beerfelden. Er zeigt sein neues Programm „Weitermachen“. Foto: privat

> In Beerfelden tritt am Samstag der Kabarettist Christoph Sieber mit seinem neuen Programm "Weitermachen" auf. In dem Programm geht es um gesellschaftliche Irrungen und Wirrungen, um den Zusammenhalt der Menschen und um das, was sie wieder trennt. "Wie immer garniert Christoph Sieber aktuelles politisches Kabarett mit den großen Themen unserer Zeit: Fußball, Politik, Gesellschaft und die Frage, warum Nacktmulle so selten shoppen gehen…", heißt es in der Presseankündigung.

Die Besucher können sich auf einen Abend freuen, an dem es nicht nur um die Katastrophenmeldung, sondern viel mehr um den "Weltaufgang" geht. Um 20 Uhr beginnt der Kabarettist, der auch aus dem Fernsehen bekannt ist, mit seinem Programm in der Alten Turnhalle in Beerfelden.

Weitere Infos gibt es unter www.stadt-oberzent.de, www.christoph-sieber.de oder per Telefon unter 06068/75 90 911.

> Die Gemischten Chöre des MGV "Frohsinn" 1885 Hetzbach und des GV "Sängerkranz" Schöllenbach werden am Sonntag unter der Leitung von Kerstin Kredel in der Quellkirche Schöllenbach ein Konzert geben. Beginn ist um 17 Uhr. Anschließend ist ein kleiner Umtrunk im ehemaligen Rathaus in Schöllenbach geplant, wozu alle Interessierten eingeladen sind.