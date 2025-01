Region Eberbach. (momo) Zum Jahresbeginn kommen traditionell die Neujahrsempfänge. Einen solchen gibt es in Eberbach und Hirschhorn, Schönbrunn dagegen verzichtet. Die Gemeinde veranstaltet einen Ehrungsabend im Sommer. Dafür kann man sich in Haag am Wochenende sportlich austoben. Bei den Vereinsmeisterschaften des TTC sind auch Neulinge und Anfänger willkommen. Beim Winterdorf gibt es in Eberbach wieder Livemusik.

Eberbach

> Ein ereignisreiches Jahr steht der Stauferstadt auch 2025 bevor. Nach dem BayWa-Aus, das einen harten Schlag für die geplanten Windräder auf dem Hebert bedeutete, ist Finanzlage weiter angespannt. Auch darauf erhoffen sich vermutlich einige der Gäste Antworten beim Neujahrsempfang der Stadt Eberbach am Sonntag um 11.30 Uhr. Bürgermeister Peter Reichert hatte Anfang 2024 mit einer starken Rede für positive Stimmung gesorgt und wird dies wiederholen wollen, auch wenn die Herausforderungen nicht kleiner geworden sind. Bereits ab 11 Uhr ist die Stadthalle geöffnet, zudem wird eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten. Im Anschluss gibt es einen Umtrunk zum gemeinsamen Austausch.

> Das Winterdorf freut sich auf zahlreiche Besucher und hat am Wochenende einiges vor. Heute und morgen öffnet das Dorf um 12 Uhr seine Stände, ab 16 Uhr gibt es Livemusik mit DJ Master SP, circa 17 Uhr eine Feuershow mit Jeremy. Am Samstag ist ab 15 Uhr unterhält Mister Music die Gäste. Am Sonntag gibt es um 17 Uhr Puppentheater für Kinder mit dem Remstaler Figurentheater.

Hirschhorn

> Der Neujahrsempfang der Stadt Hirschhorn findet in diesem Jahr in der Schulsporthalle der Grundschule Neckartal statt. Heute von 19 bis 23 Uhr wird zusammen 2025 offiziell willkommen geheißen und anschließend gefeiert.

> Am Samstag findet in der Neckarperle die erste von zwei Fastnacht-Prunksitzungen statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Start traditionell um 19.11 Uhr. Die Aktiven freuen sich auf das Wiedersehen mit ihrem Publikum. Dieses wird zahlreich erwartet, sodass die Hirschhorner Ritter darüber nachdenken, im nächsten Jahr wieder auf drei Prunksitzungen aufzustocken, wie es vor Corona der Fall war. Höhepunkt der Sitzung am morgigen Samstag wird die Proklamation des neuen Prinzenpaares sein. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro.

Schönbrunn

> Sportlich startet man in Schönbrunn ins neue Jahr. Heute und morgen finden beim Tischtennis-Club Haag die Vereinsmeisterschaften statt. Zudem gibt es ein Jedermann-Turnier, sodass auch Hobbyspieler ihr Können an der Platte unter Beweis stellen können. Freitag starten die Wettbewerbe um 17, Samstag um 14 Uhr.