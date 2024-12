Region Eberbach. (alr) Der dritte Advent steht vor der Tür und da ist in Eberbach und der Region einiges los: Vor allem wer dem vorweihnachtlichen Stress entfliehen möchte, kann bei den vielen Adventskonzerten zur Ruhe kommen und sich berieseln lassen. Und wer seinen Christbaum noch nicht gefunden hat, könnte am Samstag in Eberbach fündig werden. Wir haben das Programm, die Region – soweit bekannt – zusammengestellt.

Eberbach

> Beim Ad(e)vent der Eberbacher Lions und Rotarier verwandelt sich der Lindenplatz am Samstag von 10 bis 16.30 zu einem Weihnachts-Winter-Wald. Unter dem Motto "Von der Region für die Region" werden unter anderem Christbäume, Bratwürsten und Steaks vom Grill, Waffeln, Glühwein und anderen Getränken verkauft. Außerdem wird es, wie schon in den vergangenen Jahren, ein Glücksrad geben. Der gesamte Erlös der Veranstaltung soll den Kindergärten, Schulen und Musikgruppen aus der Region zu Gute kommen.

Nach der Eröffnung des Ad(e)vent um 10 Uhr wird den Besucherinnen und Besuchern musikalisch einiges geboten: Zuerst treten die Kindergärten St. Elisabeth, St. Josef und St. Maria auf. Gegen 11 Uhr geht es mit der Steige Schule weiter und ab 12 Uhr sind die Kinder der Dr. Weiß Grundschule zu hören. Um 12.30 Uhr übernimmt der evangelische Posaunenchor die musikalische Unterhaltung, um 13 Uhr der MGV Sängerlust Rockenau und um 13.30 Uhr der Dreiklang Frauenchor 1991 Igelsbach. Weiter geht es um 14 Uhr mit dem Chor Rigthnow, um 14.45 Uhr mit der Katholische Pfarrkapelle und um 15.30 Uhr mit dem MGV Liederkranz. Den Abschluss um 16 Uhr macht der Kindergarten Arche Noah.

> Das Jahresabschlusskonzert im Depot 15/7 am Samstag soll besonders werden: Singer-Songwriterin Anna Stucky, mit ihrer einzigartigen Stimme und einem breit gefächerten Repertoire, wird auftreten. Ihre musikalischen Einflüsse reichen von Folk und Blues bis hin zu Grunge und Metal, was ihrer Musik eine unverwechselbare Tiefe und Vielfalt verleiht. Ihr Stil vereint Einflüsse aus den 70er Jahren mit modernen Sounds und Texten voller Gefühl. Los geht es um 21 Uhr, Einlass ist bereits ab 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.diginights.com/location/depot-15-7-eberbach

> Das Adventsliedersingen der Musikschule Eberbach findet am Sonntag um 18 Uhr in der Michaelskirche statt. Um sich gemeinsam auf Weihnachten einzustimmen, treten alle Chöre der Singschule sowie der Posaunenchor Eberbach auf. Zu hören sein werden: Die Spatzenchöre (Leitung: Kriemhild Pfeifer), der Chor Schönbrunn, das Ensemble "Stelle vocale" (Leitung: Caroline Bauer), der Nachtigallenchor, "The Joy and Cheers" (Chor der 5.-7. Klässler) sowie die "Voices of Heaven" (Jugendchor der Singschule). Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Bezirkskantor Andreas Fauß.

> Der nostalgische Sonderzug, des Vereins DBK Historische Bahn, fährt am Sonntag zum Weihnachtsmarkt nach Mainz und Rüdesheim. Bevor er durch das Neckartal in Richtung Mannheim, über den Rhein und weiter in Richtung Mainz fährt, hält er um 10.35 Uhr auch in Eberbach. Fahrgäste haben dann die Wahl, ob sie in Mainz aussteigen, oder noch etwas weiter bis Rüdesheim sitzen bleiben und dort zur Stadterkundung aufbrechen. Für Rückfragen und Fahrkartenbestellungen ist der Verein unter Telefon 07951/9679997, jeweils montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr erreichbar. Tickets können auch im Internet unter www.dbkev.de gebucht werden. Das Deutschlandticket gilt in diesem historischen Angebot nicht.

> Im Naturparkzentrum werden am Sonntag von 15 bis 16 Uhr adventliche Geschichten für Kinder zwischen drei bis zwölf Jahren vorgelesen. Bei Kerzenschein und Gebäck soll es richtig gemütlich werden, wenn die Naturparkführerinnen die weihnachtlichen Geschichten vorlesen. Zur besseren Planung wird um Anmeldung per Telefon unter 06271/94 22 75 oder per E-Mail an buero@np-no.de gebeten.

Hirschhorn

> Der "Junge Chor" und die Familienmusik Hess singt und musiziert am Sonntag, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Hirschhorn zum Advent. Das Motto des Konzerts lautet "Himmelslichter" und ist im wahrsten Sinne – musikalisch-besinnlich – wegweisend für Weihnachten. Es soll eine Stunde voller Musik und stimmungsvollen Texten werden, die Ruhe und Besinnung in die hektische Vorweihnachtszeit bringt.

Der Chor singt traditionelle und neue Lieder, mal mit, mal ohne Instrumente, mal mit fetziger Bandbegleitung und dann wieder stimmungsvoll. Unter den Künstlern befinden sich auch begabte Solistinnen und Solisten, die ihren Teil beitragen. Das Programm beinhaltet alte Texte und Melodien, die ungewöhnlich verpackt und so ganz neu in Szene gesetzt werden.

Die Lesungen übernimmt Pfarrer Reinhold Hoffmann aus der evangelischen Pfarrgemeinde Rothenberg. Die Familienmusik Hess nimmt die alte Tradition der weihnachtlichen Volksmusik aus verschiedenen Ländern auf, spürt dem ganz eigenen Charakter der unterschiedlichen Kulturen nach und verwebt sie zu einem wunderbaren und zeitgemäßen Neuen. Zusätzlich zu Chor und instrumentalem Ensemble mit Violine, Akkordeon, Kontrabass, Blockflöte und Harfe werden thematisch passende Bilder auf einer Leinwand eingeblendet und unterstreichen die besondere Stimmung des Abends.

Schönbrunn

> Der MGV Haag stimmt sich bei seiner Adventsfeier am Samstag auf die Weihnachtszeit ein. Los geht es um 17 Uhr auf dem Vorplatz der Alten Schule in Haag. Bei Glühwein, Krustenbraten und Bratwürsten lassen sind alle Interessierten dazu eingeladen, gemeinsam einen besinnlichen Abend zu verbringen. Brennkörbe, Beleuchtung und weihnachtliche Musik sollen für festliche Stimmung sorgen.

> Der Schönbrunner Adventszauber findet am Sonntag rund um den Rathausplatz statt. los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, um 11 Uhr folgt die offizielle Eröffnung. An etwa zehn bis zwölf Ständen wird es ausreichend Essen und Trinken geben und einige lokale Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Ware. Mit einem Stand beteiligen sich der SV Moosbrunn, der VdK Schönbrunn, die Schönbrunner Landfrauen, die Jugendfeuerwehr Schönbrunn, der Verein KID Allemühl, die Kerwefreunde Moosbrunn, der MGV Schönbrunn, das Kerwe-Team Schönbrunn und das Kerwekomitee Haag sowie die Kindertagesstätten Haag und Moosbrunn. Die evangelische Kirchengemeinde Schönbrunn, der BSC Allemühl, die Musikapelle Allemühl sowie die Kindertagesstätten Haag und Moosbrunn sorgen für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Außerdem wird gegen 15 Uhr auch der Nikolaus mit einer Überraschung für die Kleinsten auf dem Adventszauber auftauchen.

Die Töchter Schwanheims und der MGV 1867 Schwanheim treten am Sonntag, um 18 Uhr, beim Adventsgottesdienst in der Schwanheimer Kirche auf. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein festliches Programm der beiden Chöre freuen.

Nachbarn

> Der Weihnachtsmarkt in der Sporthalle in Unter-Sensbach wird am Sonntag um 14 Uhr eröffnet. Unter der Leitung des Vereins Sensbach aktiv beteiligen sich alle Vereine des Ortes mit einzelnen Ständen am Weihnachtsmarkt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Kinder des Kindergartens sowie der Grundschule, die Blaskapelle des TV Gammelsbach sowie der MGV Sensbachtal. Außerdem wird der Eberbacher Felix Roh auftreten.

> Auf dem 22. Kailbacher Christbaummarkt verkauft die Freiwillige Feuerwehr Kailbach am Samstag Weihnachtsbäume. Los geht es ab 15 Uhr beim Feuerwehrhaus. Geboten werden frisch geschlagene Odenwälder Christbäume, Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst, Steak, Wildschweinbratwurst und Fischbrötchen. Gegen 17 Uhr will außerdem für die Kleinen auch der Nikolaus am Feuerwehrhaus vorbeischauen.