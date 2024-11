> Winterzauber, Bad Mergentheim: Beim Bad Mergentheimer Winterzauber wird im Hof des Residenzschlosses die größte Eisbahn der Region aufgebaut – und zwar mit echtem Eis. Zusätzlich gibt es eine eigenständige und überdachte Eisstockbahn. Und auch abseits des Eises macht der Winterzauber seinem Namen alle Ehre: Urige Hütten laden bis 6. Januar mit einer großen Auswahl an Köstlichkeiten zu gemeinschaftlichen Genussmomenten ein.

Der Winterzauber ist täglich (außer dienstags) zu folgenden Zeiten geöffnet: montags, mittwochs, donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

> "experimenta" mit Sonderausstellung: Die Sonderausstellung "Natur.Schau.Spiele.” soll in der experimenta in Heilbronn Kunst und Wissenschaft zusammenbringen. Verschiedene Rauminstallationen schaffen einen anderen Zugang zu den Phänomenen und verknüpfen Kunst, Wissenschaft und Technologie auf beeindruckende Weise.

Ob der Regenbogen, die schillernden Flügel eines Schmetterlings oder ein Vogelschwarm: Naturphänomene sind allgegenwärtig – man muss sie nur sehen. In der neuen Sonderausstellung kann man diesen Phänomenen an 20 Mitmachstationen auf den Grund gehen. Weitere Infos gibt es unter www.experimenta.science

> Weinfest, Schlierstadt: Am Freitag startet das Weinfest der Fußballer des SV Schlierstadt. Die "Hüngheimer" spielen unter dem Motto "Blech haut wech" zum Kerwetanz auf. Für beste Stimmung ist in der urig dekorierten Halle gesorgt – sowie für eine Auswahl an erlesenen Weinen und vielen anderen kulinarischen Leckereien. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Weiter geht das Weinfest am Sonntag mit dem Mittagstisch im Weindorf in der Halle. Reservierungen unter Telefon 06292/539 sind erwünscht.

> Kerwe, Waldstetten: Ihre Hüttenkerwe richten die "Stedemer Musikanten" am Samstag und Sonntag auf dem Brunnenberg in der beheizten Waldhütte in Waldstetten aus. Der Kerwesamstag beginnt um 20 Uhr mit abwechslungsreicher Blasmusik. Außerdem stehen der traditionelle Hebstangentanz, die Fastnachtseröffnung der FG "Stedemer Beesche" und eine Happy Hour im urigen Barstadl von 21 bis 22 Uhr auf dem Programm. Am Kerwesonntag tischt die Musikkapelle ab 11.30 Uhr leckere Spezialitäten aus der Herbstküche auf. Bei Kaffee und Kuchen klingt der Nachmittag gemütlich aus.

> "KISS" und "Westernhagen"-Tribute, Michelstadt: Die atemberaubende Show der US-Rocker möchte "The KISS-Tribute-Band" auf die Bühnen Europas zu bringen. Mit originalgetreuen Kostümen und Instrumenten, einem weltweit einzigartigen Bühnenbild sowie einer fulminanten Pyroshow erzeugen sie am Freitag ab 20 Uhr im Hüttenwerk eine perfekte Illusion, die nicht nur jedes Fan-Herz höherschlagen lässt. – "Westernhagen reloaded" ist eine Liveband, die sich dem Feeling der legendären Konzerte von Marius Müller-Westernhagen hingibt.

Mit nahezu authentischer Stimme und einer mitreißenden Band sorgen die Musiker für unvergessliche Erlebnisse bei ihren Konzerten. Hits von "Sexy" bis "Freiheit" sowie weniger bekannte Perlen garantieren am Samstag ab 20 Uhr im Hüttenwerk dem Publikum echte Live-Musik, die berührt und begeistert. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es unter www.huettenwerk.events

> Alles Theater: Zu zwei Theaterabenden lädt die Theatergruppe Tiefenbach am Freitag und am Samstag in die Deutschmeisterhalle in Gundelsheim ein. Jeweils ab 19 Uhr wird die Komödie "Kreuzfahrt im Schweinestall" aufgeführt. Karten gibt es unter www.tickettune.com/danstalt bzw. Telefon 06269/6919984.

> Alles dreht sich ums Turnen: Zum "Tag des Kinderturnens" lädt die SG Auerbach am Sonntag von 10 bis 14 Uhr in die Sporthalle ein. Seit 2017 feiern die Deutsche Turnjugend (DTJ) und der Deutsche Turner-Bund (DTB) am zweiten Novemberwochenende den Tag des Kinderturnens. Das eigens entwickelte Turnprogramm steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zirkus".

> Artistik mit Botschaft: Mr. Joy kommt am Freitag um 15 Uhr in den Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde in Obrigheim. Mit Artistik, Jonglage, Zauberkunst und Illusionen will Mr. Joy für Begeisterung sorgen. Ganz nebenbei lässt er die frohe Botschaft von Jesus Christus einfließen. Alle Kinder und Teenies von acht bis 16 Jahren, aber auch deren Eltern sind willkommen.

> Spiele, Bücher und Kunsthandwerk: Die Bücherei St. Cäcilia in Mosbach lädt zum Spielefest mit Buchausstellung in den Pfarrsaal ein. Am Sonntag können von 14 bis 17.30 Uhr vor Ort aktuelle Spiele ausprobiert werden. Es gibt Kaffee und Kuchen. Außerdem wird das Gemeindeteam Maria Königin Kunsthandwerk aus einer Behinderteneinrichtung in Israel zum Verkauf anbieten.

> Thriller in der Bücherei: Auf Einladung der Katholischen Öffentlichen Bücherei Neunkirchen liest der Bestsellerautor Benjamin Cors am heutigen Freitag um 19 Uhr im alten Pfarrhaus Neunkirchen (Luisenstraße 19) aus seinem Thriller "Krähentage". Eintrittskarten gibt’s nur nach Voranmeldung unter Tel.: 06262.3564 an der Abendkasse.

> Kinomatinee mit "Contra": Der SI Club Mosbach lädt am Sonntag zur Kinomatinee ins "Kinostar" nach Neckarelz ein. Gezeigt wird der Film "Contra" mit Christoph Maria Herbst. Einlass ist ab 10 Uhr, die Filmvorführung beginnt um 11 Uhr. Anmeldung per E-Mail an kinomatinee@yahoo.com.

> Irish Folk mit Gefühl: Liebhaber des Irish Folk sind am Samstag zu einem Streifzug durch alle Facetten traditioneller Musik von der Grünen Insel mit der Chorgruppe Feelings und den Heebie Jeebies eingeladen. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Valentin Limbach, im Anschluss lässt sich im Saal Maria Frieden "Pub-Feeling" genießen. Der Eintritt ist frei.

Es wird getanzt und gefeiert am Wochenende: Allein im „fideljo“ in Mosbach stehen drei bewegende Veranstaltungen auf dem Terminplan, aber auch anderswo in der Region ist viel geboten. Foto: dpa

> Women on the Dancefloor: Der Inner Wheel Club Neckar-Odenwald und der Soroptimist International Club Mosbach veranstalten am Samstag von 20 bis 24 Uhr im fideljo Mosbach das Tanz-Event "Women on the Dancefloor" mit "DJ Tomminger". Der Erlös soll sozialen Projekten zugutekommen. An der Abendkasse gibt es noch wenige Restkarten.

> Saisonfinale am Wasserschloss: In Großeicholzheim ist am Wochenende das Museum im Wasserschloss zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Die Ausstellung kann am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Zum Abschluss des Museumsjahres gibt es in der Tenne eine Modellbahnausstellung von Heinrich Hartmann.

> Konzert "Abendsegen": Die kleine, aber feine Männerformation "A-Crapella" lädt am Samstag um 17 Uhr zum Konzert "Abendsegen" in die Notburgakirche nach Hochhausen ein. Mit dabei ist auch ein Frauenensemble aus Neckargemünd-Dilsberg. Unter dem Motto "Zwei Ensembles – ein Klang" darf man sich unter Leitung von Rupert Laible auf eine Mischung aus neuen und beliebten alten Liedern freuen.

> "Podium"-Konzert: Die Musikschule Mosbach und ihre Mitgliedsgemeinden laden am Sonntag um 17 Uhr zum "Podium"-Konzert in die Aula der Realschule Obrigheim ein.

> Skurriles Kabarett: Gesellschaftskritisches und skurriles Klavierkabarett kann man am heutigen Freitag im fideljo Mosbach erleben: Daniel Helfrich ist mit seinem Programm "Trennkost ist kein Abschiedsessen" zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

> Tanzcafé Ü50: Der Stadtseniorenrat Mosbach und das fideljo laden am Sonntag ab 16 Uhr zum Tanzcafé in die Kultur- und Begegnungsstätte ein. DJ "Adi" sorgt wie gewohnt für den passenden Takt. Potenzielle Tänzer und Tänzerinnen der Generation Ü50 sind dazu eingeladen.

> Flohmarkt fürs gute Gewissen: Shoppen mit gutem Gewissen – das verspricht der "Flohmarktine"-Frauenflohmarkt, der am Sonntag von 12 bis 16 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach stattfindet. Zahlreiche Ausstellerinnen bieten trendige Kleidung, Accessoires und alles, was dazugehört zum Verkauf an. Damit will man auch einen Beitrag zu nachhaltigem Konsum leisten.