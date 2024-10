Aglasterhausen

> Konzert in Stefans Marionettentheater: Beim heutigen Konzert um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen geht es um Musik, die sich dem Thema "Erwachsen" widmet. Auf dem Programm stehen Songs von Leonard Cohen, Cat Stevens, Klaus Lage, Nena, Peter Maffay, Abba und Eric Clapton. Karten gibt es unter Tel.: 06262 915819. Es wird eine Bewirtung (auch vegetarisch) angeboten.

Auerbach

> Frauenfrühstück mit Bach: Unter dem Titel "Familie Bach privat" wird am Samstag von 9 bis 11 Uhr zum Frauenfrühstück ins evangelische Gemeindezentrum Auerbach eingeladen. Eva Sassenscheidt-Monninger wird die Teilnehmerinnen in die Zeit der Familie von Johann Sebastian Bach mitnehmen. Anmeldungen sind bei Elke Bansbach unter Tel.: 06293 7951055 oder per E-Mail: frauen-auerbach@gmx.de erbeten.

Balsbach

> Musikalischer Abend in Balsbach: Der Gesangverein Liederkranz Balsbach veranstaltet heute ab 19.30 Uhr im Vereinsheim einen musikalischen Abend. Neben dem Liederkranz wirken die choreigenen Formationen Querbeet, der gemischte Projektchor sowie der Männerchor mit, außerdem der MGV Frohsinn Robern. Ein Höhepunkt werden auch die Tanzeinlagen der Landjugend sein.

Beckstein

> "Beckstein brennt": Im Weinort Beckstein wird am Sonntag die Brennerei-Tradition gefeiert. Dafür öffnen die Brennereien ab 11 Uhr ihre Pforten, um den Besuchern verschiedene Destillate und Liköre mit kleinen Speisen anzubieten. Auch die Becksteiner Winzer sind mit dabei und bieten feine Tropfen zum geselligen Verweilen an. Außerdem wird es einen Handwerker- und Krämermarkt geben.

Buchen

> Bio-Markttag, Buchen: Die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald veranstaltet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ihren zweiten Bio-Markttag in der Stadthalle. Mehr als 20 Bio-Betriebe aus Landwirtschaft und Verarbeitung stellen an diesem Tag sich und ihre Produkte vor. Von Ziegenkäse über edle Speisepilze bis hin zu Wurstwaren, Eierlikör und Honig gibt es vieles zum Probieren. Auch neue Produkte wie Tofu aus dem Odenwald und Spezialitäten aus Lupinen können hier verkostet werden. Den Auftakt bildet um 11 Uhr eine Talkrunde mit Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg. Spannende Informationen zu Biolandwirtschaft und Klima, zu gesunder Ernährung und zur Kreislaufwirtschaft gibt es bei Vorträgen am Nachmittag. Für Kinder ist unter anderem mit einer Kreativwerkstatt mit Naturmaterialien für Unterhaltung gesorgt.

Dallau

> Herbstbesen in Dallau: Der evangelische Kirchenchor Dallau lädt zusammen mit dem Seniorenkreis heute ab 17 Uhr zum "Herbstbesen" ins evangelische Gemeindehaus ein.

Gundelsheim

> "Der schönste Tag im Leben": Bei Kleider-Müller in Gundelsheim und seinen Partnern ist die Gundelsheimer Hochzeitsmesse seit vielen Jahren fester Bestandteil für den Beginn der neuen Hochzeitssaison, um den künftigen Brautpaaren Tipps und Anregungen für den schönsten Tag im Leben zu geben. Dazu wird am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 17 Uhr eingeladen. Das Highlight jeder Brautmesse ist bekanntlich die Brautmodenschau mit den aktuellen Modetrends der internationalen Brautmode.

Haßmersheim

> Erzählcafé über die Schifffahrt: Bürgermeister Christian Ernst lädt am Sonntag ab 14 Uhr zum zweiten Erzählcafé in den Awo-Raum des Dorfgemeinschaftshauses (Friedrichstraße 4c) in Haßmersheim ein. Dieses steht unter dem Motto "Schifffahrt früher und heute – von Schiffen, Fähren und U-Botten". Der Autor Klaus Göbel wird an diesem Nachmittag die Geschichte vom "Bär auf der Fähr’" sowie eigene Gedichte zum Thema lesen. Das benachbarte Schifffahrtsmuseum wird von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Lohrbach

> Lohrbach feiert Heimatwoche: Naturnah und sportlich wird es zugehen, wenn Forstrevierleiter i. R. Harald Hannich heute zur Wanderung auf den "Felsenpfad" einlädt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Wanderparkplatz "Kohlplatte" zwischen Lohrbach und Weisbach. In der Odenwaldhalle stellen am Sonntag örtliche Hobbykünstler sowie Kindergarten- und Grundschulkinder von 11 bis 17 Uhr aus. Für eine Bewirtung ist gesorgt.

Miltenberg

> Martinimarkt und Mantelsonntag, Miltenberg: Das besondere Flair des Martinimarkts lockt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Miltenberger Innenstadt. Dort bieten vielfältige Aktionen und Vorführungen sowie herbstliche Köstlichkeiten aus der Region beste Unterhaltung für Jung und Alt. In der Stadt und im Outlet-Center kann in den Geschäften gebummelt und geshoppt werden, und die kleinen Gäste dürfen sich auf das beliebte Kürbisschnitzen in der Fußgängerzone freuen. In der Mainanlage ist die Forstabteilung mit zahlreichen verschiedenen Darbietungen für die Besucher in der Main-Metropole bereit.

Mosbach

> Biografisch-geistlicher Liederabend: Zu einem biografischen Liederabend mit Diakon Manfred Sester – auch zum Mitsingen – wird heute um 19 Uhr in die Kirche Maria Königin im Mosbacher Bergfeld eingeladen. Der Eintritt ist frei.

> "Manege frei" im Zirkus Henry: Mit vielen Attraktionen gastiert der traditionsreiche Zirkus Henry noch bis Sonntag am Vorderen Waldhauer in Neckarelz (Gewerbegebiet Im Weißen Feld). Vorstellungen sind heute und am Samstag, jeweils um 17 Uhr. Am Sonntag heißt es dann um 11 Uhr ein letztes Mal "Manege frei".

> Führung durch die Mosbacher Altstadt: Die Gassen der Mosbacher Altstadt stehen heute im Mittelpunkt einer Führung mit Gästeführerin Roswitha Koos. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Tourist Information. Karten gibt es in der Tourist Info oder online unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen.

> NKG-Frauenchor lädt ein zur Ladies’ Night: Der NKG-Frauenchor feiert zehnten Geburtstag. Am Samstag laden die ca. 40 Sängerinnen und ihre Dirigentin Rachel Rickert zur "Ladies’ Night" in die Alte Mälzerei ein. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Mit dabei sind der Mosbacher Frauen-Popchor "Harmonixen" und die "ChoryFeen" aus Kirchardt. Unterstützt und begleitet werden die Chöre von Rupert Laible und Friedemann Buhl (Klavier) und Ralf Beer (Percussion). Karten gibt es bei Kindlers Buchhandlung, im Friseursalon Anke Herr und an der Abendkasse.

> Kasperle kommt ins fideljo: Am Sonntag kommt das Kindertheater "Papiermond" mit der Aufführung "Kasperle & das Zaubermärchen" ins Kultur- und Begegnungszentrum fideljo (Neckarburkener Straße 18) nach Mosbach. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Das Stück ist freigegeben für Kinder ab drei Jahren. Kartenreservierung unter www.kindertheater-papiermond.de/tickets.

> Boule für alle im Elzpark: Der Stadtseniorenrat und die "Initiative Boule für Alle" laden am Sonntag um 11 Uhr zum Bouleturnier auf der Anlage im großen Elzpark ein. Anmeldung per E-Mail an: willi.gramlich@t-online.de sowie am Turniertag ab 10.30 Uhr.

> Comedian Rolf Miller zu Gast in Mosbach: Auch mit seinem neuen Programm "Wenn nicht wann, dann jetzt" wird Rolf Miller eines ziemlich sicher einmal mehr schaffen: Elegant stolpernd den Elefanten im Raum zu umgehen. Denn das ist seine Figur, stur wie ein Sack Zement – was nur dank seines Humors erlaubt sein kann. Zu Gast ist der Walldürner am Sonntag um 19 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach. Es gibt noch einige wenige Restkarten an der Abendkasse.

> Kabarett mit René Sydow: Mit seinem Programm "In ganzen Sätzen" ist der Kabarettist René Sydow (Foto: F. Badenius) am heutigen Freitag zu Gast im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo (Neckarburkener Straße 18) in Mosbach. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass wird ab 19.30 Uhr gewährt. Tickets gibt es im fideljo, bei der Tourist-Info Mosbach oder im Internet unter: www.fideljo.de.

Schwarzach

> Wildpark, Schwarzach: Der Wildpark in Schwarzach beherbergt auf rund 10 Hektar Fläche über 400 Tiere aus 50 verschiedenen Tierarten. Die Wild- und Haustiere, vom Zebra bis zum Wildschwein und vom Papagei bis zur Gans, bevölkern den Park und das großzügige Naturgelände und laden zum Besuchen und Bestaunen ein. Zusätzliche Attraktionen wie die Kindereisenbahn im Country-Stil, der liebevoll gestaltete Afrika-Spielplatz, ein Streichelzoo und ein Schaubauernhof für beste Unterhaltung machen den Wildpark zum attraktiven und kostengünstigen Naherholungsziel für die ganze Familie. Bis Ende Oktober ist der Wildpark täglich von 10 bis 18 Uhr, ab November bis Ende Februar ist samstags, sonntags, feiertags sowie in den Ferien von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Sulzbach

> Gesangverein Sulzbach feiert Chorleiter: Mit einem Konzertabend feiert der Gesangverein Sulzbach am Samstag den Abschied seines Chorleiters Tino Lauber. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Festhalle Sulzbach. Neben dem Männerchor, dem Kinderchor "Singbande" und dem Frauenchor "Amicanti" werden die befreundeten Chöre aus Asbach und Michelbach das Programm mitgestalten. Nach dem Konzert wird gemeinsam bei Cocktails, ausgesuchten Weinen und Musik gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Walldürn

> "Liane-Fest" in Walldürn: Das "Liane-Fest" startet am Samstag mit einem Fantreffen. Herzstück des Festes ist "Lianes Schlagernacht 3.0" am Samstag um 18.30 Uhr, in der zahlreiche bekannte Künstler die aus Walldürn stammende Sängerin in der Nibelungenhalle begleiten. Als besonderer Star-Gast kommt Michael Holm nach Walldürn. Karten für beide Veranstaltungen sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Informationen gibt es auch unter www.liane-musik.de.