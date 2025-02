Eberbach und Region. (coe) Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Wahl. Noch einmal werben an Infoständen in verschiedenen Orten Parteien um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Für Eberbach hat uns lediglich der SPD Ortsverein gemeldet, dass er sich am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr an einem Infostand am Lindenplatz "bei einer Tasse Kaffee" zur Bundestagswahl über aktuelle Themen zur Wahl austauschen möchte.

Am Sonntag, 23. Februar, von 8 bis 18 Uhr sind dann endlich die Wahllokale geöffnet sind. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat am Sonntag die Möglichkeit, mitzubestimmen, welche Partei künftig in der Bundesrepublik Deutschland regiert und welche Politiker schließlich im Bundestag das Volk vertreten dürfen. Neben diesem ernsten "Event" gibt es am Wochenende viel bei den verschiedenen Prunksitzungen für Erwachsene und Kinder zu lachen. Zudem locken eine besondere "Brautschau" und romantische Musik.

Eberbach

> Tag der offenen Tür ist am Hohenstaufen-Gymnasium! Er findet am Samstag von 11 bis 14 Uhr insbesondere für die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler sowie deren Eltern statt. Die Schule wird sich mit vielen Aktionen vorstellen. Der Tag beginnt mit einer gemeinsamen Begrüßung und Information für die Gäste um 11 Uhr in der Mensa der Schule. Für jüngere Geschwister ist eine Kinderbetreuung organisiert. Einige weiterführende Informationen finden sich auf der Homepage hsg-eberbach.de.



> Holz aus heimischen Wäldern sind bei einer öffentliche Führung in der Au am Samstag, 22. Februar, um 11 Uhr durch die Förster Rüdiger Dehn (ForstBW) und Fabian Ernst (Landesforstverwaltung, Forstamt Rhein-Neckar-Kreis) Objekte der Begierde. Dann sind die Zuschläge der Wertholzsubmission erteilt und man kann erfahren, was das Holz aus den heimischen Wäldern für Preise erzielt oder in welche Verwendung es geht. Und natürlich kann die diesjährige "Braut" – der teuerste Stamm – bewundert werden.



> Die Prunksitzungen der KG Kuckuck finden heute Abend, 19 Uhr, und Samstag Abend, 19 Uhr, jeweils in der Stadthalle statt.



> Die 3. Prunksitzung der KG Urmel findet am Samstag ab 19:31 Uhr im ehemaligen SV Sportheim, In der Au, statt.



> Der Kinderfasching der KG Urmel schließt sich am Sonntag ab 14.31 Uhr, ebenfalls im ehemaliges SV Sportheim, In der Au, an.



> Zum Gedenken an Hartmut Tramer geben Bezirkskantor Andreas Fauß (Orgel) und Ronald J. Autenrieth (Stage-Piano) am Sonntagabend in der Michaelskirche um 19.30 Uhr ein Konzert, an dem der Musiker, Künstler und Arzt selbst mitwirken wollte. Nun gibt es die Gelegenheit, bei Musik von Bach, Bruckner sowie den Interpreten selbst von Hartmut Tramer, der am 2. Februar verstorben ist, Abschied zu nehmen.

Hirschhorn

> Der HCV Lachsbachperle feiert am Samstag seine zweite Prunksitzung mit vielen Tanzgarden, einer Büttenrede und jeder Menge Sketchen am Samstag im Bürgersaal am Rathaus Hirschhorn.



> Beim KarmelAbend im Karmeliter-Kloster Hirschhorn wird es am Sonntag um 17 Uhr romantisch. Die Pianistin Tayuko Nakao-Seibert und der Posaunist Henning Wiegräbe haben ein Programm zusammengestellt, das gefühlsbetonte Werke unterschiedlicher Komponisten aus dem späten 18. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert auflistet, darunter die Cavatine für Posaune und Klavier Op 144 aus der Feder von Camille Saint-Saëns, die "Romanze" von Carl Maria von Weber, Lieder von Franz Schubert, Franz Liszt sowie Edvard Grieg. Zu den jüngeren Stücken zählen die "Sonata Vox Gabrieli" von Stjepan Sulek und die Suite von Axel Jørgensen. Weitere Informationen gibt es auf www.klosterkirche-hirschhorn.de. Der Eintritt ist frei.

Oberzent

> Bei der "Fremdensitzung" in Sensbachtal versprechen der Männergesangverein und der TSV Sensbachtal heute Abend närrsiche Höhepunkte und ein buntes Programm für Jung und Alt bei der ersten "Fremdensitzung" ab 19.33 Uhr und am Sonntag zur Kinderfastnacht ab 14.33 Uhr ein.