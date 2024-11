Region Eberbach. (alr) Liebhaberinnen und Liebhaber von Kunsthandwerk können sich auf das kommenden Wochenende, 9. und 10. November freuen: Gleich zwei Mal können verschiedene Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke bewundert werden. Wer die Kunst des Kabaretts bevorzugt, ist ebenfalls bedient. Hier haben wir eine Übersicht zum Programm am Wochenende - soweit bekannt – zusammengestellt.

Eberbach

> In der Keramikwerkstatt Krösselbach findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, eine Herbstausstellung statt. Interessierte können sich auf Kunst und Kunsthandwerke verschiedener Künstlerinnen und Künstler freuen, es wird eine kleine Möbelausstellung von Claudius Schließler geben und Jonathan Schließler sorgt für kulinarische Köstlichkeiten. Außerdem konnten die "Odenwälder Gäulschesmacher", die für ihr Holzspielzeug bekannt sind, als neue Aussteller gewonnen werden.

> Die Initiative "Lebendige Demokratie Eberbach" lädt am Samstag, im Gedenken an die Pogrome am 9. November 1938, zu einem Demokratie-Café ein. Dieses findet ab 10 Uhr auf dem Leopoldsplatz vor dem evangelischen Gemeindehaus statt. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, gemeinsam ein Zeichen gegen Antisemitismus und für die Demokratie zu setzten.

Hirschhorn

> Beim nächsten Frauentreffen am Samstag um 15 Uhr im evangelischen Pfarrhaus wird es Naturwissenschaftlich. Dabei geht es um das Leben von Maria Curie-Sklodowska und wie die Begeisterung eines kleinen Mädchens für Physik und Chemie zum Nobelpreis führte. Sie ist die einzige Frau unter den fünf Personen, der bisher mehrfach ein Nobelpreis verliehen wurde, und neben Linus Pauling die einzige Person, die Nobelpreise auf zwei unterschiedlichen Fachgebieten erhielt.

Schönbrunn

> Der Schönbrunner Kunsthandwerkermarkt findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde statt. Über 20 Ausstellerinnen und Aussteller konnten für die bereits dritte Ausgabe des Kunsthandwerkmarktes gewonnen werden, darunter sind neue, wie auch alt bekannte Gesichter. Es werden unter anderem Genähtes und Gestricktes, Stoff- und Papierarbeiten, Schmuck, florale Gestecke, Makramee, Keramikarbeiten und Holzsägearbeiten angeboten.

Neben den ausgestellten Werken können die Besucherinnen und Besucher den Kunstschaffenden auch beim Arbeiten zuschauen, so zeigen zum Beispiel ein Drechsler und eine Glasbläserin vor Ort ihr Können. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben einer Gulasch- und Kartoffelsuppe zur Mittagszeit, bieten die Schönbrunner Landfrauen selbst gebackenen Kuchen und Kaffee an. Als kleines Highlight gibt es frisch gebackenes Bauernbrot vom Haager Backhaus.

> Einen Kabarettabend mit Gerd Kannegieser veranstaltet der Förderverein "Alte Feuerwache Schwanheim" am Samstag im ehemaligen Feuerwehrhaus in Schwanheim. Das 22. Programm mit dem Namen "Do hälft a kän Segundekläwer" startet um 20 Uhr. Urkomisch und hemdsärmelig flaniert Kannegieser durch das Gestrüpp des Alltages. Als nörgelnder Dorfneurotiker und halsstarriger Hirnakrobat lässt er sich vom Chaos inspirieren.

Ganz nebenbei widmet er sich Fragen, von denen sein Publikum nicht wusste, dass sie existieren: "Kann man seine eigene Existenz verpassen?" Er schlägt blödelnd unvorhersehbare Purzelbäume und hinterlässt scheinbar sinnlose Gedankenfäden, die zusammenhanglos bleiben, bis die Blickrichtung gewechselt wird. Karten im Vorverkauf gibt es im Haarstudio Schnipp-Schnapp in Schwanheim.

Nachbarn

> Die I.S.V. Kailbach veranstaltet am Samstag ab 17.30 ein Schlachtfest mit Buffet im Sporthaus. Interessierte werden darum gebeten, bei Hanni Emig unter Telefon 0160/8385703 oder 06276/377 – Anrufbeantworter ist angeschlossen – einen Platz zu reservieren.