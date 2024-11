Region Eberbach. (alr) Lesen, Kunst und Musik: Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. November gibt es viel zu sehen und zu entdecken. Wer sich weder im Kunsthandwerk, noch beim Lesen von Heinrich Heine wiederfindet, kann Ausstellungen besuchen, sich eine neue Skiausrüstung kaufen oder sich von Harfe und Percussion verzaubern lassen.

Wir haben eine kleine Übersicht zum Programm am Wochenende – soweit bekannt – erstellt.

Eberbach

> Unter der Regie des Lions–Clubs Eberbach findet der Kreativ- und Kunsthandwerker-Markt am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Stadthalle statt. Eröffnet wird der Markt am Samstag von Roland Bahre, dem Präsidenten des Lions-Club und Bürgermeister Peter Reichert. Über 60 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren unter dem Motto "Tradition und Neues" ihr Kunsthandwerk, darunter sind auch Beschicker, die zum ersten Mal in Eberbach ausstellen.

Die Besucherinnen und Besucher können an diesem Wochenende Produkte – Kunstwerke – aus verschiedenen handwerklichen Bereichen entdecken. Der Markt soll eine Einstimmung auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit sein und zum Nach- und Mitmachen anregen. Für die Bewirtung sorgt der Lions-Club mit hausgemachtem Kuchen, Kaffee und anderen Getränken.

Der gesamte Erlös der Eintrittskarten, ab 15 Jahren kostet es 2.50 Euro, und der Bewirtung kommt vollständig wohltätigen Zwecken unter dem Motto: "Aus der Region - für die Region" zu Gute.

> Der Verein KunstWerk ARTgerecht lädt am Wochenende parallel zum Kunsthandwerkermarkt zu "Kunst und Allerlei" ein. Es wird einen Flohmarkt und eine Tombola geben, deren Erlös dem Kunstverein zu Gute kommt. Damit soll Kreativität für alle gefördert werden. Neben dem Flohmarkt und der Tombola können die Besucherinnen und Besucher auch die aktuelle Ausstellung mit Fotografien von Ruth Bickler und Malerei von Dietrich Bickler betrachten. Die Galerie ist Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

> Ein Vorlesetag der Stiftung Lesen findet am Samstag ab 17 Uhr im "Café Fuchsbau", dem Sozialraum des Pressebüros im Holdergrund statt. "Warum nur Kindern etwas vorlesen", haben sich Barbara Bart und Herbert W. Rabl gefragt und sich dazu entschieden, einen Heine-Nachmittag auf die Beine zu stellen.

In drei Phasen sollen an diesem Lesetag die unterschiedlichen Facetten von Heinrich Heine, einem bekannten Dichter aus Deutschland, ausgeleuchtet werden. Bart und Rabl werden die Texte vorlesen und vortragen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Der Eintritt ist frei.

> Einen Skibasar veranstaltet der Skiclub Grummer Stegge am Samstag im Vereinsheim der HG Eberbach. Ab 9 Uhr sind alle, die noch eine Ausrüstung für die kommende Skisaison benötigen, dazu eingeladen, beim Basar vorbei zu schauen und sich beraten zu lassen. Die Abgabe von Wintersportartikeln zum Verkauf (keine Kleidung) ist schon am Freitag von 17 bis 19 Uhr im Vereinsheim möglich.

Nachbarn

> Live-Musik im Schaufenster on Tour – heißt es am Sonntag in der Peterskirche in Heddesbach. Von 17 bis 19 Uhr werden dort Sigrid Haselmann mit Harfe und Gesang und Mino Leon Boussios mit der Percussion ein Konzert spielen. Organisiert wird der Auftritt unter dem Motto "Harfe und Percussion" von der Musikschule Schönau. Virtuos und voller Intensität spielen die beiden Musiker traditionelle und moderne Musik, heißt es in Ankündigung der Veranstaltung.

Info: Interessierte können sich unter https://doo.net/veranstaltung/171628/buchung anmelden