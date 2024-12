Region Eberbach. (alr) Weihnachtliche Stimmung verbreitet sich in der Region rund um Eberbach. Daher ist es nicht überraschend, dass am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, überall Weihnachtsmusik zu hören sein wird.

Doch das Angebot ist bunt: Von Gospel über klassische und moderne Weihnachtslieder, bis hin zu Kinderliedern, ist alles mit dabei. Selbstverständlich wird auch der Nikolaus wieder auf Tour gehen, in der Weihnachtszeit hat er schließlich Hochsaison. Wir haben das Programm in der Region – soweit bekannt – in einer Übersicht zusammengefasst.

Eberbach

> Tanzfieber ist am Samstag im Depot 15/7 angesagt. Gemeinsam mit dem Kulturlabor gibt es von 20 bis 2 Uhr eine Discoparty mit Hits aus den 70er- und 80er- Jahren sowie aktuellen Beats. Ob mit Glitzeroutfit, Schlaghose oder einfach nur guter Laune – hier sind alle willkommen, die Lust haben zu tanzen. Der Eintritt kostet 15 Euro, Tickets gibt es an der Abendkasse oder unter www.depot15-7.de

> Der Adventszauber der Eberbacher Werbegemeinschaft ist am Freitag von 14 bis 21 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr auf dem Lindenplatz zu finden. Dort werden an acht Ständen Kulinarisches und Kunsthandwerk aus der Region präsentiert. Am Freitag ist außerdem ab 17 Uhr der Nikolaus anzutreffen und es besteht die Möglichkeit, am Weihnachtsshopping-Abend bis 20 Uhr in den Geschäften einzukaufen.

> Zu einer weihnachtlichen Lesung lädt der Eberbacher Simon Dost am Samstag in Igelsbacher Sängerhalle ein. Dabei ließt er aus seinem Buch "Simon‘s Gute Gedanken" vor und es werden weihnachtliche Lieder gesungen. Los geht es um 17.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 15 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro und in der Sängerhalle wird es einen Kuchenverkauf geben.Der Erlös der Lesung soll dem Paulusheim in Eberbach zu Gute kommen.

> Ein winterlicher Tanzball findet am Samstag ab 20 Uhr in der Stadthalle statt. Veranstaltet wird der Tanzabend von der Tanzschule Hashmi, Einlass ist schon ab 19.15 Uhr. Die Live-Tanzmusik kommt von "Limelights" und Speisen können à la carte gewählt werden. Karten gibt es nur im Vorverkauf und können im Internet unter www.tanzschule-haschmi.de oder per Telefon unter (06.271) 40 70.946 erworben werden.

> Die SPD Eberbach veranstaltet am Samstag von 13.30 bis 16.30 Uhr einen Weihnachts-Bastelnachmittag im "Roten Eber" in der Kellereistraße 14. Es werden drei bis vier Bastelmöglichkeiten für Kinder aller Altersgruppen und bastlerisch interessierte Erwachsene vorbereitet. Außerdem werden neben Glühwein auch weihnachtliches Gebäck und frische Waffeln angeboten. Zur besseren Vorbereitung wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail an info@spd-eberbach.de gebeten.

> Die jährliche Senioren Adventsfeier des Ortschaftsrats Friedrichsdorf findet am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus statt. Ab 15 Uhr sind alle Seniorinnen und Senioren aus Badisch Schöllenbach, Gaimühle und Friedrichsdorf dazu eingeladen, vorbei zu kommen und gemeinsam einen besinnlichen Nachmittag zu verbringen.

Es wird Kaffee und selbst gebackenen Kuchen geben und Kinder aus Friedrichsdorf kommen um den "Knecht Ruprecht" von Theodor Storm vorzulesen. Auch der musikalische Teil darf nicht fehlen, ebenso wenig wie der kleine Rückblick auf das vergangene Jahr und die Vorschau auf das, was noch bevorsteht. Ausklingen soll die Adventsfeier mit einem gemeinsamen Abendessen.

Die Riverside Gospel Singers sind am Sonntag um 18 Uhr in der Michaelskirche zu sehen und zu hören. Unter dem Motto „Can you hear the angels“ wollen sie mit verschiedenen Gospelstilen die Weihnachtszeit einläuten. Foto: wdo

> Die Riverside Gospel Singers treten am Sonntag um 18 Uhr mit einem weihnachtlichen Gospelkonzert, unter Leitung von Thomas Stenchly, in der evangelischen Michaelskirche auf. Unter dem Motto "Can you hear the angels" läuten die Sängerinnen und Sänger die Weihnachtszeit ein. Zu hören gibt es eine bunte Mischung aus verschiedenen Gospelstilen, begleitet von Solistinnen und Solisten. Einlass zu diesem kostenlosen Konzert ist ab 17.30 Uhr.

Hirschhorn

> Der MGV Igelsbach veranstaltet am Sonntag, zweiter Advent, um 17 Uhr sein kostenloses Adventskonzert in der evangelischen Kirche Hirschhorn. Dabei wird nicht nur der MGV zu hören sein, sondern der DreiKlang Frauenchor Igelsbach, die Gruppe "boyzonly" sowie Adrian Geist am Saxophon werden auch auftreten. Die musikalische Leitung hat Alexander Th. Link.

Schönbrunn

> Das Jubiläum "60 Jahre Christbaum im Heiligen Wald" wird am Sonntag ab circa 10 Uhr gefeiert. Der MGV und die Blaskapelle Kleiner Odenwald aus Allemühl wollen für weihnachtliche Stimmung sorgen. Außerdem ist der Kindergarten mit Liedvorträgen und einem Verkaufsstand dabei. Wenn alle bei Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürstchen zusammenstehen, kommt bestimmt auch der Nikolaus wieder mit einem Sack, gefüllt mit Naschereien .

Der Weg zum "Heiligen Wald" führt über die Hainbuchenstraße in Schönbrunn bis an den Waldparkplatz "Am Höchsten". Von dort aus gibt es zwei Wege, von denen der rechte Weg direkt zum etwa 900 Meter entfernt stehenden Christbaum führen wird.

Nachbarn

> Der Weihnachtsmarkt mit Herz in Falken-Gesäß, den es schon seit über 30 Jahren gibt, findet am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr statt. Gefeiert wird beim Dorfgemeinschaftshaus und im Alten Schulhof. Die Feuerwehr, der Gesangsverein "mach mit" und diverse Sportvereine sorgen für die ausgiebige Bewirtung. Darüber hinaus gibt es zwischen den kulinarischen Angebot auch jede Menge Marktbuden, in denen Kunsthandwerk und Allerlei angeboten wird.

Für Samstag und Sonntag gegen 17 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt und am Sonntag wird es einen Streichelzoo geben. Für die Musikalische Unterhaltung sorgen die Gammelsbacher Blaskapelle sowie eine Dudelsackspielerin. Eröffnet wird der Markt bereits am Freitag um 19 Uhr in der "Gut Stubb" mit einer Andacht von Pfarrer Roger Frohmuth.

> Zur Familienweihnacht lädt der TV Gammelsbach am Sonntag ein. Stattfinden wird das Fest ab 15 Uhr im Turnerheim des Vereins. Zahlreiche Abteilungen werden ihr Können auf der Bühne zeigen und die Blaskapelle des TV umrahmt die Veranstaltung musikalisch. Schließlich wird der Nikolaus von draußen hereingeschneit kommen, um die kleinen Gäste mit einer Überraschung zu erfreuen. Ein Highlight ist außerdem die Tombola, die bei allen Besucherinnen und Besuchern für Spannung sorgen soll.

> Die Konzertlesung "Melodien und Gedanken zum zweiten Advent" findet am Sonntag um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Dilsberg statt. Dabei werden Cellistin Alexandra Netzold und Pianisten Oliver Taupp und Michaela Deichl (Rezitation) zu hören sein.

Auf dem Programm stehen besinnliche, klassische Werke der Celloliteratur von Robert Schumann, Enrique Granados, Gabriel Fauré, Sergei Rachmaninoff und anderen. Es erwartet die Zuhörer eine entspannende Fusion aus berühmten Werken der klassischen Musik, gepaart mit besinnlichen Texten zur Adventszeit. Der Eintritt ist frei.

> Der MGV 1867 Schollbrunn veranstaltet am Sonntag um 17 Uhr sein Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Schollbrunn. Der neue Chorleiter Stefan Golea hat gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern der beiden Schollbrunner Chöre, Junge Harmonie und Männerchor, ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. Im Anschluss an das Konzert besteht vor der Kirche Gelegenheit, bei Glühwein und anderen Getränken die adventliche Stimmung weiter zu genießen. Der Eintritt ist wie immer frei.