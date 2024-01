> "Amazing Shadows", Buchen: "Amazing Shadows" ist großes Theater, gleichzeitig Tanz und Akrobatik und als Gesamtes ein wahres Fest für die Sinne. Schatten werden lebendig und entführen auf eine emotionale Reise voller ästhetischer Höhepunkte. Mit Leichtigkeit und doch unglaublicher Präzision kreieren die Künstler mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge – vom einfachen Haushaltsgegenstand, über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten erscheinen im Schattenreich. Das hochkarätige Ensemble von "Shadow Theatre Delight" ist auf den Bühnen der Welt zu Hause. Die Ukrainer begeistern mit ihrer spannenden, mitreißenden Show. Dabei schaffen sie es, echte Emotionen zu erzeugen und den Zuschauer in eine fantastische Schattenwelt zu entführen. Am Samstag gastieren sie um 20 Uhr in der Stadthalle in Buchen. Tickets gibt es unter www.amazingshadows.de im Internet.

> Après-Ski-Party, Altheim: Bereits zum 25. Mal steigt die Après-Ski-Party des VfB Altheim am Freitag in der Kirnauhalle in Altheim. Themenbars und Partymusik vom "Odenwald-DJ" sollen gute Laune beim Publikum garantieren. Shuttle-Busse sind eingerichtet. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des VfB Altheim (www.vfb-altheim.de).

> Theaterspaß: Nach drei Jahren Zwangspause spielt die Theatergruppe der Kolpingfamilie Mudau wieder – und zwar am Freitag (19 Uhr) und am Dreikönigstag (14 und 19 Uhr). Auf der Bühne in der Odenwaldhalle sorgt die Komödie "Nix Bollywood bei Korn und Schrot" in drei Akten für beste Unterhaltung. Karten sind im Vorverkauf in Mudau in der Bäckerei Schlär, der Volksbank und der Sparkasse erhältlich, zusätzlich in Buchen bei Optic Linz. Kurzentschlossene können Karten auch noch an der Abendkasse erwerben.

> Die Theatergruppe des Heimatvereins Gerichtstetten zeigt am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr ihre Kriminalkomödie "Versicherungsagentur Schlau & Sicher" von Brigitte Wiese und Patrick Siebler in der Turnhalle. Karten gibt es nur noch für die Aufführung am Freitag an der Abendkasse.

> Die Theatergruppe des Musikvereins Wagenschwend zeigt das Lustspiel "Heiliger Antonius" im Dorfgemeinschaftshaus. Die Aufführungstermine sind am Freitag und am Samstag jeweils um 20 Uhr. Am Samstag findet um 14 Uhr zusätzlich eine Nachmittagsvorstellung statt. Kartenvorverkauf und Reservierung bei Marliese Schäfer, Tel.06274.95000 und E-Mail (g-schaefer@t-online.de).

> Dreikönigskonzert, Götzingen: Der Musikverein Götzingen veranstaltet am Freitag sein traditionelles Dreikönigskonzert. Vom klassischen Konzertmarsch bis hin zu moderner Blasmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei und verspricht einen unterhaltsamen Konzertabend. Es beginnt um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle. Willkommen sind alle Freunde der konzertanten Blasmusik aus nah und fern.

> "The 12 Tenors", Eberbach: Zwölf Tenöre aus sechs Ländern zieht es musikalisch durch die Welt. Als eine der erfolgreichsten Tenorformationen begeistern sie stimmgewaltig und charmant ihr Publikum auf Konzerten in Europa, China, Japan und Südkorea. Ihre Show ist eine Zeitreise durch die Musikgeschichte, voller Emotionen, voller Überraschungen. Modernes Boygroup-Feeling mit ausgefeilten Choreografien trifft auf klassische Traditionen, weltberühmte Arien treffen auf Rock- und Pophymnen mit spektakulärer Lichtshow, zwölf Top-Solisten werden zu einer fulminanten Einheit. Zu bewundern sind sie am Freitag ab 20 Uhr in Eberbach.

Karten gibt es unter www.eventim.de oder www.kultopolis.com.