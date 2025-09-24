In Walldürn darf man sich sicher fühlen
Die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 ist "überhaupt nicht besorgniserregend". Die Zahl der Straftaten ist auf 456 gesunken.
Von Ralf Scherer
Walldürn. Die gute Nachricht vorweg: Die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr in Walldürn ist um neun Prozent auf 456 gesunken. Gemessen an der Zahl der Straftaten je 100 000 Einwohner, der sogenannten Häufigkeitszahl, liegt die Wallfahrts- und Garnisonsstadt im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn im Durchschnitt.
Von einer
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+