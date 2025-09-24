Mittwoch, 24. September 2025

In Walldürn darf man sich sicher fühlen

Die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 ist "überhaupt nicht besorgniserregend". Die Zahl der Straftaten ist auf 456 gesunken.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Im Auerberg-Schulzentrum haben Einbrecher in den vergangenen Monaten mehrfach großen Sachschaden angerichtet und wenig erbeutet. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Walldürn. Die gute Nachricht vorweg: Die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr in Walldürn ist um neun Prozent auf 456 gesunken. Gemessen an der Zahl der Straftaten je 100 000 Einwohner, der sogenannten Häufigkeitszahl, liegt die Wallfahrts- und Garnisonsstadt im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn im Durchschnitt.

Ralf Scherer
Redakteur
