Nach vielen guten und erfolgreichen Jahren in Oberschefflenz beginnt die griechische Familie (Vater Adam kam 1987 von Katerini in Nord-Griechenland nach Deutschland) ab Juli nun also ein neues Kapitel in Osterburken. Die Coronazeit sei der hauptsächliche Auslöser dafür gewesen, dass man sich nach einem anderen Lokal umgeschaut habe: "Wir haben das schon sehr gespürt. Es war eine harte Zeit. Danach lief es nicht mehr so wie vorher", ...

Dafür bringen der 33-Jährige und seine Familie, allen voran auch Vater Adam, der gelernter Koch ist, reichlich gastronomische Erfahrung mit: Seit zwölf Jahren betreiben sie schon den "Hirsch" in Oberschefflenz – wo mit dem Umzug nach Osterburken Schluss sein wird – und schon davor war die sympathische Familie in der Gastronomie in Walldürn tätig. Die letzten 20 Jahre habe man immer in diesem Bereich gearbeitet, informiert Haralampos Papadopoulos.

Osterburken. (dore) Das nennt man dann wohl eine Win-win-Situation. Der SV Osterburken und die Familie Papadopoulos aus Oberschefflenz haben sich gesucht und gefunden, denn während der "frischgebackene" Meister der Kreisliga Buchen seit Corona keinen Wirt mehr für die Sportheimgaststätte hatte, hielten Adam Papadopoulos, seine Frau Maria Psatha, Sohn Haralampos und Tochter Petroula, die aktuell noch den "Hirsch" in Oberschefflenz betreiben, Ausschau nach einem neuen Lokal.

"Im Januar hat mich ein Bekannter im Namen der Familie Papadopoulos angesprochen. Damals war ich noch nicht Vorsitzender des Vereins und habe die Anfrage an den damaligen Vorsitzenden Hans Meinhardt weitergeleitet. Dass wir zusammengefunden haben, ist ein absoluter Glücksfall für uns", schildert der Vorsitzende des SV Osterburken, Gustav Hofmann. Sein Vorgänger Hans Meinhardt untermauert dies: "Obwohl wir zu diesem Zweck einen Ausschuss gegründet haben, war es ganz schwierig, einen neuen Pächter zu finden. Umso glücklicher waren wir, dass mit der Familie Papadopoulos eine erfahrene Wirtsfamilie auf uns zugekommen ist."

Startschuss für die Sportheimgaststätte mit Fokus auf griechischen Spezialitäten, die künftig den Namen "Akropolis" tragen soll, wird im Juli sein. Auf ein genaues Datum wollen sich die neuen Pächter aktuell noch nicht festlegen: "Momentan ist sehr viel zu tun: Die Gaststätte ,Zum Hirsch‘ ist noch geöffnet, und meine Eltern werden von Oberschefflenz nach Osterburken umziehen. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir im Juli öffnen können. Wir freuen uns sehr auf unser neues Restaurant!", erklärt Haralampos Papadopoulos.

Dazu käme, dass die Räumlichkeiten in Oberschefflenz gerade für größere private Feierlichkeiten und Events zu klein seien. Ganz anders sieht das beim SV Osterburken aus: Alleine die Innenräume des Sportheims bieten Platz für mindestens 160 Gäste, dazu kommen Terrasse und Balkon. "Insgesamt haben wir über 200 Plätze", informiert SVO-Urgestein Hans Meinhardt.

Reichlich Möglichkeiten also, viele Gäste zu bewirten. Und die können sich künftig in Osterburken vor allem auf typisch griechische Spezialitäten wie Bifteki, Gyros oder verschiedene Fleißspieße freuen. "Wir machen alles selbst", betont Haralampos Papadopoulos. Auch ein paar deutsche Klassiker wie Schnitzel werden auf der Speisekarte nicht fehlen.

Die genauen Öffnungszeiten stehen derweil noch nicht fest, Ruhetag werde aber voraussichtlich der Dienstag sein, so Haralampos Papadopoulos. "Wichtig wird sein, dass montags geöffnet ist, denn da haben einige andere Gasthäuser geschlossen", meint SVO-Vorsitzender Gustav Hofmann. Das sieht auch Hans Meinhardt so, der außerdem die Voraussetzungen für eine neue Gaststätte in der Römerstadt so "günstig wie nie" sieht: "Viele reine Speisegaststätten im Stadtkern haben wir nicht mehr, nachdem der ,Schwanen‘ letztes Jahr auch noch zugemacht hat." Gustav Hofmann ergänzt: "Viele Vereine suchen nach Räumlichkeiten, wo sie ihre Versammlungen durchführen können."

Die Worte des SVO-Vorsitzenden nimmt Haralampos Papadopoulos gerne auf: "Dafür wollen wir natürlich da sein. Wir sind aber generell für alles offen. Wir wollen ein Lokal für die ganze Bevölkerung, für jedermann und jedefrau sein." Außerhalb des "normalen" Gaststättenbetriebs sollen zudem immer mal wieder auch größere Veranstaltungen mit Livemusik oder "Griechische Nächte" stattfinden. "Hier haben wir perfekte Voraussetzungen dafür", ist sich Haralampos Papadopoulos sicher.