Heilbronn/Region Mosbach. (schat/pol) Es blitzte heftig am vergangenen Samstagabend, als eine kräftige Gewitterfront auch die Region erreichte. Regelmäßig geblitzt hatte es allerdings auch schon einen Tag zuvor – allerdings aus ganz anderem Grund: Im Rahmen des europaweiten "Speedmarathons" zur Verbesserung der Verkehrssicherheit unternahm das Polizeipräsidium Heilbronn am Freitag im gesamten Zuständigkeitsbereich, zu dem auch der Neckar-Odenwald-Kreis zählt, verstärkt und gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen.

"Daneben behielten die Einsatzkräfte allerdings auch andere wichtige Schwerpunkte der Verkehrsüberwachung im Auge. Dazu gehörten das Anlegen des Sicherheitsgurtes sowie die Helmpflicht und Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer. Außerdem wurde auf Fahrer geachtet, die eventuell unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer saßen", heißt es vonseiten der Polizei. Allerdings seien hier lediglich zwei Autofahrer entsprechend aufgefallen, vier Verstöße gegen das Handyverbot und ebenfalls vier Verstöße gegen die Gurt- und Helmpflicht wurden zudem angezeigt.

Der Schwerpunkt lag dem Titel des Aktionstags folgend auf den Geschwindigkeitsmessungen. Insgesamt fuhren rund 32.400 Fahrzeuge durch die Messstellen im Präsidiumsbereich. Davon waren 1347 zu schnell. 1075 Fahrer erhalten Verwarnungen, die restlichen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 13 Autofahrer hatten so viel Gas gegeben, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Eingesetzt waren rund 80 Polizeibeamte an insgesamt 19 Kontrollstellen.

In der Region Mosbach herrschte unter anderem auf der Bundesstraße 292 zwischen Aglasterhausen und Obrigheim am Hohberg Blitzgefahr. Dort waren die allermeisten Verkehrsteilnehmer in angepasster Geschwindigkeit unterwegs, zwei Ausreißer gab’s dennoch: Einmal zeigte das Kontrollgerät bei erlaubten 100 Stundenkilometern rund 25 km/h zu viel an, im zweiten Fall wurden sogar 35 km/h (die Toleranz bereits abgezogen) mehr als erlaubt gemessen – und dann auch entsprechend geahndet.