Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus Sommer, Sonne, Risiko

Experte warnt: Flüsse sind gefährlich und nicht zum Baden geeignet

Im RNZ-Gespräch klärt Dr. Lothar Hassling von der DLRG Mosbach über die Risiken beim Baden auf.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 17 Sekunden
Nicht nur vor dem Hintergrund des Unglücksfalls am Neckar weist Schwimmausbilder und Einsatztaucher Dr. Lothar Hassling auf die Gefahren des Badens an Seen und Flüssen und auch die Bedeutung einer guten Schwimmausbildung hin. Fotos: dpa/privat
Interview
Interview
Dr. Lothar Hassling
Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Mosbach

Von Anna Maurer

Mosbach. Die Sonne brennt vom Himmel, das Thermometer zeigt selbst im Schatten mehr als 30 Grad – der Sommer zeigt dieser Tage noch einmal, was in ihm steckt, heizt mächtig ein. Da suchen viele die Abkühlung im Schwimmbad oder am und im Badesee. Manche steigen aber auch in ungesicherte, fließende Gewässer.

Am Neckar führte das am vergangenen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.