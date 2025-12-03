Sennfeld/Berlin. (pm) Hohe Würdigung der Zwillingsmusiker Felix und Till Neumann aus Sennfeld auf Schloss Bellevue in Berlin: Für ihre mehrsprachige Musik und grenzüberschreitende Kreativprojekte im Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung wurden die Zwillinge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

"Ihre Reichweite nutzen sie, um politische Anliegen wie Frieden und Völkerverständigung sowie die deutsch-französische Freundschaft zu transportieren", hieß es in der Laudatio. Und: "Außerdem treten sie gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie ein und spiegeln diese Werte auch in ihrer Musik."

Moderatorin war die bekannte Tagesschausprecherin Susanne Daubner. Die Zwillingsmusiker durften unmittelbar neben dem Staatsoberhaupt Platz nehmen. "Eine Riesenehre für uns, es war ein äußerst wertschätzendes Event. Herr Steinmeier wollte wissen, woher unsere Liebe für Frankreich und die Energie für unsere Projekte kommen", so die Zwillingsmusiker nach der Veranstaltung am Montagvormittag.

Seit 13 Jahren touren Till und Felix mit ihrer Band "Zweierpasch" unermüdlich durch Europa, Westafrika, Osteuropa und Asien und haben zahlreiche eigene Eventserien ins Leben gerufen. Dazu zählen die "Unique Live Sessions", die "Ecole du Flow", aber auch Fill The Bottle Sessions, das Hip-Hop-Märchenprojekt "Rapconte" oder das Format "Hip Hop macht Schule". Ihr aktuelles Album heißt "Black Forest Beat – Live auf der Hornisgrinde" und wurde auch als Konzertfilm veröffentlicht.