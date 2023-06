Buchen. (rüb) Die Botschaft ist eindeutig: Am Montag oder Dienstag werde er Rache nehmen, ist da zu lesen. Wer diese Zeilen in krakeliger Kinderschrift an die Tür einer Mädchentoilette des Schulzentrums Buchen geschrieben hat, ist unklar. Sicher ist dagegen, dass die am Freitag entdeckte Amokdrohung für große Verunsicherung bei Schülern, Lehrern und Eltern der Abt-Bessel-Realschule und der Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule sowie der benachbarten Wimpina-Grundschule gesorgt hat. Der Schulbetrieb an diesen drei Schulen steht deshalb am Montag und am morgigen Dienstag unter besonderen Vorzeichen.

Handelt es sich nur um einen dummen Scherz, und der Verfasser konnte die weitreichenden Folgen seines Tuns gar nicht abschätzen? Oder wollte ein Schüler den Schulbetrieb durch die Amokdrohung bewusst stören? Auch wenn sie nicht sonderlich wahrscheinlich ist, gibt es auch die dritte Variante, nämlich die, dass die Ankündigung ernst gemeint ist. In diesem Fall bleibt aber die Frage offen, weshalb ein Täter sein Verbrechen im Vorfeld ankündigen sollte.

"Grundsätzlich nehmen wir solche Drohungen immer ernst", verdeutlichte der Heilbronner Polizeiführer vom Dienst, Matthias Strohsack, am Sonntag auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. "Die Polizei wird deshalb am Montag und Dienstag entsprechende Maßnahmen einleiten", sagte Strohsack. Die Polizei wird also am und rund um das Schulzentrum Präsenz zeigen, und es werden neben uniformierten Beamten wohl auch Zivilkräfte im Einsatz sein.

Um einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten, befinden sich die Schulleitungen in einem engen Austausch mit der Polizei und mit der Stadt. Zudem können Eltern, die Bedenken haben, selbst entscheiden, ob sie ihr Kind an diesen beiden Tagen in die Schule schicken.

Bürgermeister Roland Burger wurde am Freitag von der Polizei über die Schmiererei informiert. "Es ist gut, dass man besondere Vorsicht walten lässt, ich hoffe aber zugleich auch, dass in den Schulen möglichst schnell wieder Normalität einzieht", sagte Burger am Sonntag im Gespräch mit der RNZ.