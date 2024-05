Schönbrunn. (coe) Pünktlich mit dem 18 Uhr-Glockenschlag stellten die Kerwe­freunde in Moosbrunn und die Vertreter der örtlichen Vereine in Haag am Dienstagabend jeweils ihren Maibaum auf. Das war ein spannendes Spektakel, bei dem von den starken Männern Augenmaß und Teamwork gefordert war.

In Haag zog ein Trecker den Baum an einem Seil in die Höhe, bis er vor dem Dorfbrunnen fest