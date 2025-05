Viele Mitglieder halten dem Sportschützenverein 1925 Moosbrunn schon seit Jahrzehnten die Treue. So wurden manche für 40, 50 und sogar 60 Jahre Zugehörigkeit in der Schützengemeinschaft geehrt. Will Wolf, vorne im Rollstuhl, stand dem Verein mehr als 40 Jahre als Oberschützenmeister vor und wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Foto: SSV Moosbrunn