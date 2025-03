Schönbrunn. (momo) Ein weiterer Schritt ist getan: In der Gemeinderatssitzung wurden in Schönbrunn einstimmig die Tagesordnungspunkte (TOP) 4 und 5 beschlossen. Beide beziehen sich auf das Gewerbegebiet, das beim Kreisel am Ortseingang Schönbrunn entstehen soll.

Als Nahversorger soll sich dort ein Penny-Markt ansiedeln. Das Projekt würde die Attraktivität der Gemeinde immens steigern