In dieser Zeit habe er angefangen, Stimmen zu hören. "Was haben sie gesagt?", wollte Richter Herkle wissen. "Sie haben mich beleidigt, ich soll mich umbringen, ich habe sie aber ignoriert", berichtete der 27-Jährige. "Mir ...

Er habe danach nie wieder beruflich Fuß gefasst, sich mit Minijobs über Wasser gehalten und von Sozialhilfe gelebt. 2019 bezog er eine Wohnung in dem Haus, in dem sich später die Tat ereignen sollte.

Laut Antragsschrift leidet der Beschuldigte an einer paranoiden Schizophrenie und wurde der Großen Strafkammer, die den Prozess führt, in Handschellen aus einer psychiatrischen Unterbringung vorgeführt. Während der Verhandlung durfte der 27-Jährige die Handschellen allerdings abnehmen.

Der 27-Jährige soll seinen im selben Haus wohnenden 67-jährigen Nachbarn mit einem Küchenmesser hinterrücks angegriffen und eine tödliche Verletzung in Kauf genommen haben. Der Beschuldigte indes bestritt diese Tötungsabsicht am Freitag vehement: "Ich wollte ihn nicht töten und kann nicht verstehen, warum mir das vorgeworfen wird."

Schönau/Heidelberg. (lew) Ein 27-jähriger Mann aus Schönau muss sich seit dem heutigen Freitag vor dem Heidelberger Landgericht für eine Tat verantworten, die er am 21. Januar in dem Haus, in dem er wohnt, verübt haben soll. Der Vorwurf lautet versuchter Mord in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung.

Beschuldigter hört Stimmen

Gegenüber dem Vorsitzenden Richter Jochen Herkle gab der Beschuldigte zunächst Einblicke in seinen Lebenslauf. Seine Kindheit beschrieb er als "relativ schön".

Als Jugendlicher habe es jedoch "ein bisschen Probleme" gegeben. Er sei vom Gymnasium abgegangen, nachdem er regelmäßig geschwänzt habe, trotzdem sei es ihm gelungen, sich schulisch wieder zu fangen, eine Realschule zu besuchen und diese mit der Mittleren Reife abzuschließen.

Bereits als Schüler habe er mit 14 oder 15 Jahren mit dem Konsum von Drogen begonnen, zunächst mit "Kiffen", später seien Amphetamin und auch Heroin dazugekommen. Der 27-Jährige begann mehrere Ausbildungen, erst als Fachinformatiker, später als Industriekaufmann; er beendete aber keine davon.

Seine Eltern trennten sich, als er 17 Jahre alt war. Daraufhin zog er mit seinem ein Jahr älteren Bruder in eine Wohnung. Der Beschuldigte beschrieb dies als eine Zeit der "großen Überforderung", zumal sich auch noch nach sieben Jahren seine Freundin von ihm trennte.

Um von den Drogen wegzukommen, sei er mehrmals in psychiatrischer Behandlung gewesen. Eine Langzeittherapie habe er aber stets verweigert und sei immer wieder rückfällig geworden. Auch sein Alkoholkonsum – "Korn mit Starkbier und Red Bull" – nahm zu.

Opfer leidet an den Folgen

All dies räumte der 27-Jährige ebenso freimütig ein wie die Tat an jenem 21. Januar gegen 10 Uhr morgens. Mehrere Polizei- und Kriminalbeamte sowie Kriminaltechniker skizzierten den mutmaßlichen Tathergang. Dass der Messerstich "potenziell tödlich" war, bestätigte eine Gutachterin am Nachmittag des ersten Prozesstages.

Als Zeuge sagte auch der Geschädigte selbst aus, der als Nebenkläger auftritt. Er leidet bis heute an den Folgen der Tat – körperlich und psychisch. Durch den Stich wurde unter anderem eine Rippe gebrochen. Diese sei nicht wieder richtig zusammengewachsen, was ihm starke Schmerzen bereite.

Hinzu komme die psychische Belastung. Er habe mitunter Angst im Dunkeln, liege nachts öfter stundenlang wach und sei beruflich eingeschränkt. "Mein Mann hat sich verändert", bestätigte seine Frau.

Dass der Geschädigte trotz allem die Entschuldigung des 27-Jährigen annahm, zeugt von dessen Charakterstärke. Der Prozess wird am 13. Juli fortgesetzt. Dann könnte es auch schon ein Urteil geben.

Update: Freitag, 30. Juni 2023, 20 Uhr

Bluttat mit dem Küchenmesser geschah im Wahn

Der 26-Jährige soll mit einem Messer auf seinen 67-jährigen Nachbarn eingestochen haben. Die Polizei ermittelt.

Schönau-Altneudorf. (bmi) Der mutmaßliche Täter soll in einer Wahnvorstellung gehandelt und mit einem Küchenmesser zugestochen haben: Zu der Bluttat vom Samstag im Schönauer Stadtteil Altneudorf sind am Dienstag neue Details bekannt geworden.

Wie berichtet soll ein 26-Jähriger gegen 10 Uhr in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses einen 67-Jährigen "mit Tötungswillen hinterrücks mit einem Messerstich schwer verletzt haben". Das Amtsgericht Heidelberg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen.

Der 26-jährige Tatverdächtige und sein mutmaßliches 67-jähriges Opfer sind Nachbarn. Ein vorheriger Konflikt zwischen den beiden ist nicht bekannt, wie Thomas Bischoff als Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg auf RNZ-Anfrage mitteilt. "Der Anlass für den Angriff ist wohl ausschließlich der Wahnvorstellung des mutmaßlichen Täters entsprungen, nicht durch reale Differenzen in der Vergangenheit."

Demnach gebe es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen habe. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand auch von "einer schweren psychischen Erkrankung" des 26 Jahre alten Mannes aus Schönau aus. Er ist deshalb auch nicht in Haft, sondern in der forensischen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht.

Der 67-Jährige soll laut Polizei und Staatsanwaltschaft "schwerer Verletzungen im Bereich des Thorax" (Brustkorb) erlitten haben, ist aber außer Lebensgefahr. Er sei nach dem hinterrücks ausgeführten Stich mit einem Küchenmesser aus dem Keller in seine Wohnung geflüchtet.

Während er wenig später mit dem Hubschrauber samt Notarzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, nahm die Polizei den Tatverdächtigen widerstandslos in dessen Wohnung fest. Der 26-Jährige habe sich bereits zu dem Geschehenen geäußert. Laut Bischoff lassen sich seine Angaben aber mutmaßlich krankheitsbedingt nicht mit der Realität in Einklang bringen.

Update: Dienstag, 24. Januar 2023, 20.29 Uhr

26-Jähriger wollte Nachbarn umbringen

Schönau-Altneudorf. (bmi) Ein Mordversuch hat sich am Samstagvormittag im Schönauer Stadtteil Altneudorf abgespielt. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag berichteten, soll ein 26-Jähriger gegen 10 Uhr in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses einen 67-Jährigen "mit Tötungswillen hinterrücks mit einem Messerstich schwer verletzt haben".

Während der 67-Jährige mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde und außer Lebensgefahr ist, wurde der Tatverdächtige noch am Tatort festgenommen. Er ist nach einem vom Amtsgericht Heidelberg erlassenen Unterbringungshaftbefehl mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Die Umstände oder ein Auslöser, die zu der Bluttat führten, sind unbekannt. Fest steht: Der 26-Jährige steht im dringenden Verdacht, einen Mordangriff auf seinen Nachbarn verübt zu haben. Nach dem hinterrücks ausgeführten Messerstich soll sich der Tatverdächtige entfernt und zurück in seine Wohnung im selben Haus begeben haben.

Auch der 67-Jährige konnte sich nach dem Angriff aus dem Keller in seine Wohnung flüchten – trotz "schwerer Verletzungen im Bereich des Thorax", wie es in der Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft heißt. Die daraufhin alarmierte Polizei nahm den 26-Jährigen kurze Zeit später widerstandslos in seiner Wohnung fest.

Tatverdächtiger in Psychiatrie

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von "einer schweren psychischen Erkrankung" des 26 Jahre alten Mannes aus Schönau aus. Bedeutet: Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte "die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben könnte".

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg bereits am Sonntag dem Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in die forensische Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses an und setzte sie in Vollzug. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heidelberg ermitteln weiter.

Der Zufall wollte, dass auch die Altneudorfer Feuerwehr in das Geschehen von Samstag involviert war: Sie wurden während der Beseitigung einer Ölspur in der Adam-Remmele-Straße mit dem Transport des Notarztes vom Halteplatz des Rettungshubschraubers zum schwer verletzten 67-Jährigen beauftragt.

Update: Montag, 23. Januar 2023, 20.56 Uhr

Schönau. (pol/sake) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg einen Unterbringungshaftbefehl gegen einen 26 Jahre alten Mann aus Schönau, teilt die Polizei mit.

Der Mann stehe im Verdacht, am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in Schönau einen 67-jährigen Nachbarn mit einem Messerstich schwer verletzt zu haben. Hiernach habe sich der Tatverdächtige entfernt und sich zurück in seine Wohnung im selben Haus begeben.

Der 67-Jährige erlitt eine schwere Verletzung im Bereich des Thorax und konnte nach dem Angriff in seine Wohnung flüchten, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Diese nahm kurze Zeit später den Tatverdächtigen widerstandslos fest. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte an einer schweren psychischen Erkrankung leidet und die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben könnte. Der Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daher am Sonntag, 22. Januar, die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Fachdezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.